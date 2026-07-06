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Nations Championship

‘Will be having nightmares’: The ‘alpha’ Wallaby who starred against Ireland


Rob Valetini of the Wallabies makes a break during the Nations Championship match between Australia Wallabies and Ireland at Allianz Stadium on July 04, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Kolbe Photography/Getty Images)
Comments
1 Comment

Former Wallabies scrum-half Nick Phipps has labelled Rob Valetini “the alpha of the pack” after the backrower ran riot against Ireland, finishing with a game-high 19 carries and in double digits for tackles completed.

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Valetini was named in an All-Star Wallabies loose forwards trio alongside openside flanker Fraser McReight and captain Harry Wilson at No. 8, while Exeter Chiefs utility Tom Hooper was selected on the bench.

‘Bobby V’ set the tone with a strong carry off the kick-off and continued to wreak havoc throughout the 33-31 Nations Championship loss, stepping up in front of a record crowd at Sydney’s Allianz Stadium.

VIDEO

Max Jorgensen topped the metres carried charts with 76, but the blindside flanker led the way for the forwards on both teams. Valetini has been recognised for yet another standout performance in gold, with Phipps believing the forward was the home side’s best.

“He was incredible. 19 carries, two line breaks, six tackle busts, he was a physical presence,” Phipps said on Stan Sport’s Between Two Posts.

“I think poor [Sam] Prendergast will be having nightmares about Bobby running down his channel this week but he was running at everyone, he was picking our who he wanted to go at and he was the alpha of the pack and he was awesome.”

The Wallabies were chasing a drought-breaking win over Ireland that dates back to 2018, and in the end, not much separated the sides. Ben Donaldson missed a kick after the bell that would’ve won it for the hosts, but the fly-half pushed the difficult attempt wide.

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But the Wallabies had still given their fans plenty to cheer about during an 82 minute battle, which saw them lead by as much as 12 points. Dylan Pietsch, Jock Campbell, Josh Canham and Ryan Lonergan all touched down for a try each during the first half.

The Wallabies’ set-piece was a shining light, even in defeat, with hookers Josh Nasser and Brandon Paenga-Amosa hitting almost all targets. Canham was able to get up and steal some ball as well, with the Aussies winning four lineouts on Ireland’s throw.

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That was only Canham’s third appearance in a Wallabies jersey, with the second-rower packing down alongside Western Force skipper Jeremy Williams in a new-look duo. ACT Brumbies lock Lachlan Shaw was named to debut for the national team off the bench.

Coach Joe Schmidt has selected an inexperienced second row quartet in the July Nations Championship squad, with uncapped prospect Miles Amatosero another option, but Canham was right up there as one of the team’s best on Saturday.

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“In a week where everyone was probably talking about another second rower that wasn’t there, [Canham] really stood up,” Phipps explained.

“You don’t always want your second rowers always doing the flash stuff… he really went around the field and made his presence felt. Good game for him.”

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Comments

1 Comment
T
Two Cents 5 days ago

It was a rare occasion where the back row of Bobby V, McReight and Wilson didn't fail. Instead they really took the game on and delivered a rounded performance.


And because they both did their jobs so well it gave Bobby V the chance to do what he does best: smash people who have the ball and run over people when he has the ball.


Perhaps the work load shouldered by McReight and Wilson needs to be better managed so that they can deliver consistently for a whole season instead of starting strong and then fading away.


There's still a lack of cohesion between the different pods that means when they have opportunity it too often goes begging as no one is really looking to go beyond their own role.


If they can iron that out then they'll be able to deliver a full proper 80-minute performance.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 5 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 6 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 15 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 16 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 28 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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