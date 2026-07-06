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Nations Championship

Wallabies assistant coach explains rugby union's global edge over league


Nick Timoney of Ireland and Joseph-Aukuso Suaalii of Australia shake hands during the Nations Championship match between Australia Wallabies and Ireland at Allianz Stadium on July 04, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Asanka Ratnayake - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
1 Comment

Wallabies assistant coach Tom Donnelly believes the global reach of rugby union sets it apart from rugby league, as Brisbane’s Suncorp Stadium prepares to host two marquee sporting events in the coming days.

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State of Origin recently shared a graphic that described the upcoming series decider “the most anticipated game of all time” between Queensland and New South Wales, with this year’s champions to be crowned on Wednesday.

It’s one of the major events at ‘Lang Park’ this week, with the Wallabies taking on Six Nations winners France on Saturday evening. This follows the Wallabies’ clash with Ireland in Sydney, which was played in front of a record Allianz Stadium crowd.

VIDEO

The Wallabies fell just shy of a drought-breaking win against Ireland, losing 31-33 in a thriller that had seven lead changes. But the Aussies have a chance to bounce back in their second of three Nations Championship Tests on home soil this July.

“League’s a great sport and it’s massive here but it’s not very big in France, where rugby is on the world stage,” Donnelly told reporters.

“We get to perform on a world stage now versus league which is massive here, massive in New Zealand but the rest of the world it’s probably, rugby dwarfs it.”

There’s plenty of buzz about the Origin decider, but the same can be said about the Wallabies, as the national side continues to charge towards Men’s Rugby World Cup 2027 at home in about 15 months’ time.

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The Wallabies played in front of an electric crowd in Sydney, with seas of green and Irish gold swallowing up the venue. They have since made their way up to Brisbane, and will jet off to Perth for a clash with Italy next.

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Australia is hosting six men’s Test matches throughout the year ahead, including a clash with Eddie Jones’ Japan in Townsville. The Wallabies will later take on two-time defending Rugby World Cup winners the Springboks in Perth and the All Blacks in Sydney.

“When the World Cup rolls around next year, it’s going to be an exciting time for the country, exciting time for us,” Donnelly said.

“We saw on the weekend that in periods of the game we can certainly match it with the world’s best but to beat those world’s best teams, just to be more accurate.

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“Missed a few opportunities, probably a bit of ill-discipline in the second half and that’s what you can’t be if you want to beat the world’s best.”

Ireland have now won their last six against the Wallabies, but the Aussies showed some positive signs even in defeat last weekend. Dylan Pietsch and Jock Campbell touched down for early tries, before Josh Canham and Ryan Lonergan got on the scoresheet.

Tate McDermott’s try during the second half had them in the box seat, but Ireland’s Thomas Clarkson hit back with less than three minutes left. The Wallabies still had a chance to win it, but a Ben Donaldson penalty sailed wide of the sticks.

“He’s got those kicks in him and they weren’t there tonight but we’re going to keep backing those guys,” Schmidt explained post-game in Sydney.

“We missed a couple of kicks early in the game as well so that’s the nature of it. We scored very wide in the very first try of the game so that was a missed kick even then and when it’s only a two-point ball game, they can be costly.

“The players got around Dono straight away.”

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Comments

1 Comment
u
unknown 5 days ago

Donnelly stating the bleeding obvious .

Strangely RA goes to RL to waste money on un- needed players .

The Kangaroos as a football Team wouldn’t worry the top five Rugby Nations .

RL like ONE NATION listen to the people , attract Aboriginal talent and have far better administration .

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 10 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 10 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 20 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 32 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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