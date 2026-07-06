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Nations Championship

'He's earned my respect': Neil Barnes on Luke Jacobson's performance against France

Henry Lee Henry Lee
reporting from Auckland

New Zealand’s Luke Jacobson speaks to the media at One New Zealand Stadium in Christchurch on July 2, 2026, ahead of the rugby Nations Championship match against France. (Photo by Sanka VIDANAGAMA / AFP via Getty Images)
Comments
4 Comments

All Blacks assistant coach Neil Barnes has put to bed any doubts about Luke Jacobson’s selection last week against France, labelling his performance as “outstanding”.

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Jacobson, who was one of the most surprising match-day 23 selections from Dave Rennie, impressed in the second half against France after having a slow start, bouncing back from giving away two penalties.

The Chiefs captain led the All Blacks in tackles with 18 and provided Will Jordan with a superb try assist late on in the piece as he fended off a last-ditch French defender.

VIDEO

Barnes, speaking to media in Auckland at the start of the Italy Test week, explained that the 29-year-old earned his selection.

“Well, I guess other people are allowed to be [surprised], but like if you watched Super Rugby this year, he played a lot of games at seven,” Barnes said.

“We thought he was outstanding, so it’s not a surprise to me. He’s earned my respect, and I thought he showed the rest of the country what he’s got on board.

“That’s good, mate. At the end of the day, we like to do our work behind the scenes to make sure we get our selection right, and I think he’s actually just supported that.”

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Jacobson was a pivotal part of the All Blacks’ lightning-quick ruck ball, which was under three seconds at 95 per cent during the first half, a part of the game Barnes is pleased with.

“Yeah really pleased. But I said it before, like it’s being brilliant at basics. It’s a lot to do with everyone’s role inside that, the footwork, the clean out early cleans, having options all around the ball,” the All Blacks assistant said in Auckland.

“So people can’t just line up and T-bone you with two tackles, so yeah, it’s a lot of little things go into that, but really pleased with the speed of our ball.”

With Blues captain and All Blacks lock Patrick Tuipulotu ruled out of the France contest with a tight calf, the three All Blacks locks in the 23-man squad had a huge task in front of them.

Josh Lord and Sam Darry, despite having only seven and twelve Tests prior to the Nations Championship fixture, were the more experienced locks, as Jamie Hannah made his debut off the bench.

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Barnes explained his anxiety levels about his locking stocks were “going through the roof” last week, but he couldn’t be prouder of his group.

“Oh, mate, I couldn’t be happier with those men. My anxiety levels during that week were going through the roof, you know. Our four top locks were all out, and we had another one pull out during the week.

“Then we’ve got a debutant step up without any training and does an awesome job. It says a lot about the professionalism of those guys and the work they put in that they can get on stage like that and perform like they did.

“So, yeah, sometimes when injuries happen, it actually allows you to develop more depth underneath. So really pleased for those boys.”

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21

Comments

4 Comments
V
Vaafiso 5 days ago

This guys presence and determination was immense! No wonder he's the chiefs captain

G
GodOfFriedChicken 5 days ago

Never been a fan of Jacobson but that was a good second half. Be good to see how Segner goes.

R
RD 4 days ago

Faint praise and let’s replace him 😀 Former Chief's coaches know his true value. 👍

L
LondonAllBlack 5 days ago

He has earned the respect of everyone.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 6 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 7 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 14 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 15 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 16 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 28 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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