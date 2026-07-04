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Nations Championship

All Blacks captain praises surprise leader who 'took control' in France thriller

Henry Lee Henry Lee
at One New Zealand Stadium, Christchurch

CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND – JULY 04: Ardie Savea of New Zealand with Ex New Zealand head coach Sir Graham Henry during the Nations Championship match between New Zealand All Blacks and France at One New Zealand Stadium, on July 04, 2026 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison – Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
4 Comments

All Blacks captain Ardie Savea sure understands when a quality opposition is in town, and Saturday’s Nations Championship clash with France proved Fabien Galthié’s understrength side is one of those.

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The first Test at One New Zealand Stadium in Christchurch, won by the All Blacks 34-32, featured six lead changes, with both teams looking like they could clinch the Nations Championship fixture.

Dave Rennie’s side played with strong intent with ball in hand, highlighted by only six kicks in the first half, but, at times, chanced their arm a bit too much for the new head coach’s liking.

The visitors missed the class of Antoine Dupont and Louis Bielle-Biarrey, but Galthié was proud of his side’s efforts, showcasing the depth they possess.

In the post-match press conference in Christchurch, Savea explained what was said during the tough periods and that one player stood out in the meetings.

“Yeah, I thought the rest of the leaders in our team really stepped up and ran our circles, and when we got put on the pressure again,” Savea said

“Ruben [Love] took control, really direct in his messaging and what we needed to do next, so like Ren’s said, really proud of the mindset and the effort.”

VIDEO

On what could be improved on heading to Wellington to face Italy next week, the now full-time All Blacks captain pinpoints some accuracy.

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“Just a few little skill sets and accuracy that we need to fix, and yeah, we’ll be on our way and build on that.”

Savea, who returned from a short-term, one-year sabbatical from Rennie’s Kobelco Kobe Steelers in Japan, had a slight scare in the warm-up, going down and looking ginger as the preparations concluded.

“Got a knock to a nerve on my groin, and my thigh went numb, but it came right, so yeah.”

Having played 106-Tests, the powerful loose-forward knows what it’s like to run out in the black jersey for the first time, and on their special night, he thought they all stepped up.

“Yeah, I thought the guys that played their first test match were outstanding. Came on, did their job and had a few good carries,“ Savea said in Christchurch.

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“I’m just really pleased for them and their families.”

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Comments

4 Comments
J
JJ 5 days ago

What on earth was that New Zealand vs France match? Was I watching rugby union or some watered-down version of league?

If that's the direction the game is heading, it's an absolute disgrace. Rugby union is built on contests at the breakdown, physicality, and genuine competition for possession—not endless phases with referees policing every little thing until the game resembles league with extra players.

It feels like New Zealand have spent years pushing for interpretations that strip away what makes union unique. Instead of protecting the contest, the game is becoming faster, softer, and far less competitive.

It's pathetic. Stop trying to turn the greatest game in the world into rugby league. Rugby union doesn't need to imitate league—it needs to remember what made it great in the first place.

B
Bazzallina 4 days ago

Despite your opinion which you are more than entitled to I don’t think I know that the general consensus across the Brit media was what a terrific game and how rugby should be played sort of stuff and they have nothing to do with NZ rugby watch all there podcasters casual fans prefer running rugby hardcore true fans like myself enjoy it all but the casual fans matter more to the big picture snd true fans will enjoy all styles ..not all games will be like this but they all need some of this

K
KwAussie 4 days ago

Interesting that you feel that way I thought it was one of the best games of rugby this year. I’m not sure what game you watched but in the game I watched I saw plenty of collisions and contest for the ball, lots of good running and passing with some good defence as well from both sides. Players were using the ball to beat the players rather than trying to smash through and there was a lot of really good attacking play from both sides. Maybe you need to go watch soccer if you don’t like that game.

D
D boy 5 days ago

Must be another South African supporter, whining about running rugby, everyone else loved the game big fella

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 16 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 16 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 18 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 24 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 26 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 26 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 28 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 49 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 55 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
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