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05:10
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08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
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09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
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U20
Sunday
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Nations Championship

England's 'absolute Achilles' heel' identified by centurion


Tommy Freeman, Ben Earl and Immanuel Feyi-Waboso of England appear dejected after conceding their teams fourth try during the 2026 Nations Championship match between South Africa and England at Ellis Park Stadium on July 04, 2026 in Johannesburg, South Africa. (Photo by David Rogers - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
1 Comment

Harlequins’ legend Danny Care admits that England’s yellow card peril is tying one hand behind their and they need to sort it out quickly if they want to return to winning ways.

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England boss Steve Borthwick saw his side finish with 13 men after Tommy Freeman and Guy Pepper were sin-binned to take the number of yellow cards to 10 this year in their 45-21 defeat to the Springboks at Ellis Park.

And former scrum-half Care, who won 101 caps for the Red Rose, told ITV Sport that discipline is an area of their game that they need to quickly get a grip of because there was a game to be won at half-time when they were only 17-14 down.

VIDEO

“I wouldn’t say it’s a step backwards, but it’s not a step in the direction I think that a lot of England fans want. It’s definitely not a step that the players want. There was a test match that was there to be won at half time.

“They had all the momentum. They had wrestled it back. South Africa’s fast start was incredible, but they got them and found themselves back in the game. They’ve got great field position, got some tries at half time.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
7
Tries
3
5
Conversions
3
0
Drop Goals
0
117
Carries
117
10
Line Breaks
5
12
Turnovers Lost
9
4
Turnovers Won
1

But the same thing happened at the start of the game, happened at the start of the second half. South Africa too strong, too powerful out of the traps. But England’s discipline again is an absolute Achilles’ heel.

“That’s over 100 minutes of play now in six matches that England haven’t had 15 men on the field. You cannot expect to win Test matches against the big teams like that.

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“They’ve conceded 95 points in that 100 minutes. So over a full Test match, they’re playing with an arm behind their back. They really are. And England have to rectify that, and they have to do it very quickly

“Because, against the same like South Africa at Ellis Park, simply won’t win, and that’s what we saw in the second half. The penalty count was two for South Africa, nine for England in a Test match that was there to be won with three points in it.

“That, for me, is a difference at the moment between the first best team in the world and the sixth best team in the world. England have got a lot to do, but they’ve got to sort out their discipline. They’ve got to do it quickly,” he said.

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Comments

1 Comment
C
Conrad 5 days ago

As we all know, discipline is a coaching issue.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 18 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 19 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 28 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 28 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 30 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 51 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 58 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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