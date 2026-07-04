Northern | US
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Tomorrow
00:10
Tomorrow
02:40
Tomorrow
05:10
Tomorrow
08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
20:00
Sunday
09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
11:30
U20
Sunday
11:30
U20
Monday
09:00
U20
Monday
09:00
U20
Monday
11:30
U20
Monday
11:30
U20
Nations Championship

Fehi Fineanganofo on All Blacks debut: 'At halftime I was in the toilet spewing'

Fehi Fineanganofo of the New Zealand All Blacks prepares to take to the field during the Nations Championship match between the All Blacks and France. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
Comments
1 Comment

Fehi Fineanganofo became an All Black on Saturday night in Christchurch, playing the final 12 minutes of a tight win against France after a supremely nerve-wracking wait on the bench.

ADVERTISEMENT

The 23-year-old told reporters after the game that he didn’t expect to be so nervous, and that coming close to throwing up was normal for him when the nerves hit.

However, as he awaited the moment he was to realise a childhood dream, with his family in the stands to watch it happen, Fineanganofo said the nerves and emotions got the better of him at one point.

VIDEO

“At halftime, I was in the toilet spewing. I felt better after,” he laughed.

The softly-spoken Hurricanes star, fresh off a season in which he broke the Super Rugby record for most tries in a single campaign, recalled his 68 minutes on the bench as an agonising wait.

“I was sitting on the bench and nearly vomiting. I was like, I’m not even on the field yet, I can’t imagine what it’ll be like when I am on the field.”

Wearing a wide grin and clear relief to have his first minutes in the Test arena now under his belt, Fineanganofo said the nerves quickly dissipated with his first carry after taking the field.

“I was still in shock, and then once I had my first touch of the ball, all the nerves just went, and I just realised I was in it.

ADVERTISEMENT

“I was just happy (when coming off the field), and I want more. I’m hungry for more. I can’t wait.”

Related

Dave Rennie pinpoints 'outrageous' All Blacks stat in France win

It certainly didn't all go the All Blacks' way in Christchurch, but one of Dave Rennie's biggest calling cards was evident from the outset and executed to a degree the coach described as "outrageous" postgame.

Read Now

The former All Blacks Sevens ace, who competed at the 2024 Olympics, frequently referenced his family when talking about how special a night it was for him.

“I couldn’t believe it at first, but once I got on, I just couldn’t stop thinking about family and how proud they would be. I’m just happy to represent them.”

Finding his family on the sidelines shortly after the final whistle, he said they shared an emotional moment.

ADVERTISEMENT

“They couldn’t stop crying, and I was just trying to keep strong and not cry outside. I’ll cry back in the changing room,” he laughed.

While the ball came his way for just two carries, the winger made 13 metres with the ball and beat a tackle with those few touches, while making all three of his tackles.

He described the French team as “strong” and “physical”, attributes the All Blacks were expecting from the visitors.

“It was a huge step-up (from Super Rugby). The boys helped me out, and I found my footing,” he reflected, before narrowing in on the dying moments as his side clung to a two-point lead.

“It was really physical. I was stuck in the middle, so I just had to put my head down and get to work. We did a great job to seal the deal.”

Fineanganofo’s captain, Ardie Savea, expressed his pride in all three All Blacks debutants postgame: Fineanganofo, Xavier Numia and Jamie Hannah.

“I thought the guys that played their first Test were outstanding,” Savea said. “They came on and did their job, had a few good carries. I’m just really pleased for them and their families.”

Recommended

All Blacks vs France takes: Jalibert's A-game, All Blacks' high risk style

OPINION

'It's all happened so fast': Jamie Hannah reacts to last-minute All Blacks call-up

All Blacks player ratings vs France | Nations Championship 2026

OPINION

All Blacks claim tense win over France in first-ever Nations Championship Test

BREAKING

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Get the RugbyPass App 📱

Follow the biggest matches with live scores, line-ups, news and analysis, all in the RugbyPass App.

Download Here
On Apple IOS, Android, and Tablet.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

5
2

The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

4
3

Andy Farrell responds to Eddie Jones prediction for Japan’s clash with Ireland

7
4

Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

49
5

England keep faith in XV with only two changes, but 3 debutants wait on bench

17
6

'Birthplace of Welsh Rugby' threatened with closure

4
7

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

11
8

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3

Comments

1 Comment
l
lK 6 days ago

Congratulations!

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

H
Henrik 18 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 19 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 28 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 28 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 31 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 52 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 58 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close