Northern | US
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Tomorrow
00:10
Tomorrow
02:40
Tomorrow
05:10
Tomorrow
08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
20:00
Sunday
09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
11:30
U20
Sunday
11:30
U20
Monday
09:00
U20
Monday
09:00
U20
Monday
11:30
U20
Monday
11:30
U20
Nations Championship

'It's all happened so fast': Jamie Hannah reacts to last-minute All Blacks call-up

Ned Lester Ned Lester
at One New Zealand Stadium, Christchurch

Theo Attissogbe of France and Jamie Hannah of New Zealand shake hands at full time during the Nations Championship match between New Zealand All Blacks and France at One New Zealand Stadium. (Photo by Joe Allison - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
4 Comments

The All Blacks may have named only two debutants in their first matchday team of the year, but three took the field after reserve lock Patrick Tuipulotu was a last-minute scratch with a tight calf.

ADVERTISEMENT

The veteran lock wasn’t an active participant in captain’s run on Friday, offering an early indication that there would be a late call on his fitness for the game.

Hannah wasn’t named in Dave Rennie’s official squad but joined as injury cover for Tupou Vaa’i. As he revealed shortly after a 12-minute showing off the bench, the call came at midday.

VIDEO

“It’s all happened so fast, so there hasn’t been much processing time to be fair. I only found out I was in at lunchtime,” he told reporters in Christchurch.

“I got an idea (of Tuipulotu’s injury) yesterday at captain’s run, and then it got confirmed this morning. In a way, it was good, just getting straight in there and straight out to get into it. It was unreal.”

The Crusaders lock, who hails from the small rural town of Oxford in North Canterbury, said he wouldn’t have dreamt of his first All Blacks cap coming in his home province, with Saturday’s Test the first in Christchurch’s long-awaited new stadium.

“The chances of it all lining up were pretty unreal. All of my friends and family already had tickets. It’s been an unreal last few hours.

ADVERTISEMENT

“Like every young kid in New Zealand, it was a childhood dream (to play for the All Blacks). And to get the chance to do it in front of my friends and family was unreal.”

Related

All Blacks player ratings vs France | Nations Championship 2026

It was tense, and far from perfect, but All Blacks head coach Dave Rennie will take the positives and head to Wellington to take on Italy with one win to his, and the team's name.

Read Now

The 23-year-old said he expected “skill execution” to be the team’s big area for improvement ahead of next week’s clash with Italy in Wellington, with that being the message from the coaches at halftime as well.

“It felt like we were creating opportunities but just weren’t clinical enough,” he said.

On the whole, Hannah said his first Test match experience was expected: fast and physical.

“It was good out there, fast under the roof, and it was pretty physical. But I think the margin for error is just a bit finer in international rugby. That’s probably the main difference.”

ADVERTISEMENT

In attack, the All Blacks’ 13 turnovers came from rapid play that lacked the aforementioned execution, but that pace also produced five tries.

“That’s the way we want to play this year, so using the ball and keeping it alive and playing into that unstructured defence,” Hannah said.

On the flip side, conceding four tries and 12 linebreaks left something to be desired defensively.

“I think a bit of it was around our collision, trying to be a bit more dominant there to buy us a bit more time to get set. So it was a bit of a snowball effect.”

Rennie revealed the timeline behind Tuipulotu’s injury and spoke on Hannah’s performance postgame.

“Patty’s injury is very minor. We didn’t run him in the captain’s run yesterday. We thought he’d be ok, but even doing calf raises , it was a bit tight. We’re confident he’ll be right for next week.

“It was awesome for Jamie, we sat him down around midday and let him know what was happening. We were just walking through some lineouts, and he actually trained for Sam Darry on Thursday and then did the captain’s run for Patty on Friday, so he got a lot of reps.

“We asked him ‘do we need to go over lineouts?’ so he gets a few more reps, but he said no; he was really clear. And he was really comfortable around his defensive role. It’s pretty cool that he gets to play his debut at home in front of his family and friends.

“I thought he acquitted himself really well. he got stuck in, got his hands on the ball, and was really physical. It was a nice start for him.”

Recommended

Ireland forced into late change moments before Wallabies kick-off

BREAKING

France player ratings vs NZ | Nations Championship 2026

OPINION

All Blacks claim tense win over France in first-ever Nations Championship Test

BREAKING

All Blacks forced into late change with hometown lock set to debut

BREAKING

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

5
2

The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

4
3

Andy Farrell responds to Eddie Jones prediction for Japan’s clash with Ireland

7
4

Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

49
5

England keep faith in XV with only two changes, but 3 debutants wait on bench

17
6

'Birthplace of Welsh Rugby' threatened with closure

4
7

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

11
8

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3

Comments

4 Comments
J
JW 6 days ago

Was it his knock out semi final game where he threw away a break as well?


Has done a lot of classy offloads through the year but he needs to sort this out. Nice 6 otherwise.

B
Bazzallina 6 days ago

It was JW but for a country boy he has some baller about him just need to get him on the double 1/4 pounders ( which by the look of him probs this has started already )

S
SC 6 days ago

Tuipulotu is so injury prone at this point in his career he is unreliable.


For the South Africa Tour, time to go with the five young locks of Vaa’i, Lord, Holland, Darry and Hannah.

C
CD older/wiser 4 days ago

I would rather have a crock on the field than watch Lord lumber around doing nothing.

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

H
Henrik 21 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 23 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 29 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 31 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 33 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 46 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 54 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close