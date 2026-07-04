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Nations Championship

All Blacks forced into late change with hometown lock set to debut

Henry Lee Henry Lee
at One New Zealand Stadium, Christchurch

Jamie Hannah and Cullen Grace of the Crusaders (L-R) pose with the trophy following the Super Rugby Pacific Grand Final match between Crusaders and Chiefs at Apollo Projects Stadium, on June 21, 2025, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Kai Schwoerer/Getty Images)
Comments
1 Comment

The All Blacks have been forced into a late change with experienced lock Patrick Tuipulotu out of the France Test with a tight calf.

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Dave Rennie, who is already without the experience of Tupou Vaa’i and Scott Barrett, will be forced to blood in yet another newbie.

Crusaders lock Jamie Hannah, originally named as an injury replacement for Vaa’i’s Super Rugby Pacific final concussion, will now take the place of Tuipulotu on the bench.

VIDEO

The All Blacks have confirmed there are no other changes to the matchday 23.

“There is no doubt players have forced our hand as selectors through quality Super Rugby performances. We have selected an exciting blend of experience and youth, with a powerful bench that will add impact,” Rennie said after team naming.

“We know we will be facing a formidable French side with a strong set piece, kicking game and ability to keep the ball alive, so we will need to be physical, accurate and alert. We’ve worked hard and connected well over the past nine days. That clarity will give us the opportunity to express ourselves.”

All Blacks team to play France:

1. Ethan de Groot
2. Codie Taylor
3. Fletcher Newell
4. Josh Lord
5. Sam Darry
6. Peter Lakai
7. Luke Jacobson
8. Ardie Savea (c)
9. Cam Roigard
10. Ruben Love
11. Caleb Clarke
12. Jordie Barrett
13. Quinn Tupaea
14. Will Jordan
15. Damian McKenzie

Reserves
16. Asafo Aumua
17. Xavier Numia*
18. Tyrel Lomax
19. Jamie Hannah*
20. Wallace Sititi
21. Cortez Ratima
22. Billy Proctor
23. Fehi Fineanganofo*

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*Potential debut

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Comments

1 Comment
u
unknown 6 days ago

Good job they’re only playing the French second team. Would expect a convincing AB victory against a team with only three of their starting lineup that won the 6N against England.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 16 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 16 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 18 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 24 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 26 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 26 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 28 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 49 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 55 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
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