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Nations Championship

‘Rugby World Cup and beyond’: Wallabies great backs potential debutant


Lachlan Shaw poses during a Wallabies captain's run at Allianz Stadium on July 03, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Matt King/Getty Images)
Comments
1 Comment

Wallabies great Tim Horan has explained the importance of Lachlan Shaw’s selection in the team to play world number three Ireland, believing Joe Schmidt is giving the potential debutant a run with Men’s Rugby World Cup 2027 in mind.

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Shaw will likely become Wallaby number 996 on Saturday evening in Sydney, selected on the bench as second-row cover. The 23-year-old has been rewarded for a breakout Super Rugby Pacific season, having made 14 appearances for the ACT Brumbies.

The Wallabies named a relatively inexperienced quartet of second-row specialists in the 37-man squad for the July Nations Championship Tests, with NSW Waratahs lock Miles Amatosero another uncapped prospect selected.

VIDEO

Western Force captain Jeremy Williams is the most experienced of the four with 25 Test caps, set to start against the Irish alongside Josh Canham from the Queensland Reds. But Horan can see Shaw getting a run in the starting side in the coming weeks, should he perform on debut.

“I think this is a look towards Rugby World Cup and beyond. When you look at Miles Amatosero that’s in the squad, Lachie Shaw and Miles Amatosero, that’s potentially get 10 to 15 Test matches under your belt before you go into a Rugby World Cup,” Horan said on Stan Sport’s Rugby Heaven.

“I think it’s a good call. He’s going to get some game time and if he does really well he might get a chance to start the next couple of Test matches, Lachie Shaw.”

Horan noted during the Stan Sport show that Schmidt has rewarded players for their form during Super Rugby Pacific, but would’ve expected the coach to go in another direction if the Wallabies were versing the All Blacks instead.

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The selection of Shaw is one of the big talking points out of the first Wallabies team of 2026, while the inclusions of Canham and fullback Jock Campbell were notable inclusions in the starting side for the Nations Championship opener.

Campbell was rewarded for a stellar season with the Queensland Reds, with the 31-year-old now set to end a wait of over 1,300 days to play for the Wallabies again. The fullback last suited up in Spring Tour Tests under coach Dave Rennie, which included a start away to France.

Josh Canham has only made two appearances for the national team before, but will add to that tally after being named in the second row alongside Western Force captain Jeremy Williams. In the backs, Ryan Lonergan forms a new-look halves pairing with Carter Gordon.

“The good thing about this Wallaby team… it’s reward for Super Rugby form. Lonergan at nine, Shaw off the bench, Canham starts, Josh Nasser at two,” Horan explained.

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“If you’re playing the All Blacks on Saturday night, I think it’s a different team, but I think Joe Schmidt’s giving these players opportunities, rewarding them from Super Rugby form.

“I think there will be some chopping and changing for the next Test match against France as well.”

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INTERVIEW

Wallabies must outwork Ireland with a team light on gainline threats

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Comments

1 Comment
u
unknown 6 days ago

I have not the same confidence In Shaw .

I have a lot of confidence in Tizzano !

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 25 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 25 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 27 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 33 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 35 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 35 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 37 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 50 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 58 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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