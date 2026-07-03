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Nations Championship

Maxime Lucu on Bordeaux's 9-10-12 playing the Hurricanes' 9-10-12

Maxime Lucu of Union Bordeaux Begles lifts the Investec Champions Cup Trophy as they celebrate following the team's victory during the Investec Champions Cup Final match between Leinster Rugby and Union Bordeaux Begles at San Mames Stadium on May 23, 2026 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
Comments
2 Comments

While the Bordeaux vs Hurricanes debate will inevitably rage on regardless of the result between the All Blacks and France on Saturday night, the backline matchup will offer an insight into the quality of the respective club heavyweights, with both 9-10-12 combinations selected for national duty.

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France captain Maxime Lucu will be joined by Bordeaux partners Matthieu Jalibert at 10 and Yoram Moefana at 12, while the Hurricanes have named Cam Roigard at halfback, Ruben Love at 10 and Jordie Barrett at 12.

The dominance Bordeaux displayed in their Champions Cup final 41-19 win over Leinster had the rugby world talking, with many seeing the one-sided fixture as a sign that the French team was clear of any competitor in the club world.

VIDEO

Hurricanes fans weren’t so convinced, with their team dominating their region and going on to win the Super Rugby Pacific final by a record scoreline of 60-5.

With a Club World Cup still two years away, Saturday’s contest under the new roof of Christchurch’s One New Zealand Stadium will be a tantalising hint at how the two squads match up.

Lucu says he was watching the Hurricanes throughout their title run and is conscious that their cohesion can carry over to the All Blacks. But he also said the same applies to his team.

“Yes, we watch a lot of Super Rugby, especially the season the Hurricanes have had, the Chiefs have had, and the Blues,” the French halfback said in Christchurch.

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“We saw the final and the semi-finals, so we know there’s a lot of talent in that team. We also know this because we’ve been playing the New Zealanders for a while now, and we know that their backline, in particular, is really, really competitive and perhaps one of the best in the world.

“We know that we’ve also developed some combinations with the Bordeaux team, which can help us settle in and give us a bit of a head start in the few weeks we have to work together with the French team.

“Now, we also have some good players alongside us. But yes, what’s happening on the other team, especially the Hurricanes players, we’ve seen that given the tournament they’ve had, we know that if we can’t shut them down, we’re going to have a lot of trouble getting the ball. So we’ll have to be strong on defence and also show that we’re capable of doing great things.

“But we will have a lot to do tomorrow.”

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Comments

2 Comments
c
cnw 6 days ago

Because it’s hard to get coverage of the Championship Cup in NZ most Kiwis won’t know about the threat presented by what is really the UBB backline. But from all the reports, if the French team can achieve parity of possession, then it could be an amazing fast paced game, played with a level of skill unseen here for a while at international level - maybe the Boks in Wellington. I have likened elsewhere this face off to Hitman Hearns v Marvelous Marvin Hagler such is the attacking potential of both backlines. I hope we get to see it.

C
Conrad 6 days ago

The 9/10 axis is still the difference at the top level. The UBB boys have the muscle memory of training and playing together most weeks of the year. Settled.


The French lads will be getting some serious traffic down their lane, but Jailbert is an uncommonly decent tackler for a test #10. Keeps them in any game.


Lucu and Roigard thrive in limited space and broken play. Could be a banger of a game and perhaps the area that decides it despite the big packs and hungry wingers.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 23 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 23 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 25 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 31 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 33 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 33 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 35 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 48 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 56 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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