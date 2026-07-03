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Sevens

Maddison Levi among first 16 marquee players signed on for Ultimate Sevens


Maddison Levi of Australia scores a try during the match between Japan and Australia on day two of the HSBC Perth SVNS at HBF Park on January 25, 2025 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
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Ultimate Sevens has unveiled a world-class first group of 16 marquee players ahead of the competition’s inaugural campaign, with Australia’s Maddison Levi and Argentina’s Luciano Gonzalez among the stars signed on for Season One.

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Levi and Gonzalez are previous recipients of World Rugby Sevens Player of the Year honours, and the pair were both named in the 2026 SVNS Series Dream Team after impressing once again.

Those two headline the first group of contracted marquee players for the new global Ultimate Sevens Championship, which launches this September. Three-time Olympian Henry Hutchison and Paris Games gold medallist Jazmin Felix-Hotham will also take part.

VIDEO

Australia captain Isabella Nasser joins teammates Faith Nathan and Heidi Dennis in this list, just weeks after winning the HSBC SVNS World Championship in Bordeaux. Abbie Brown, Charlton Kerr, Jimena Blanco-Hortiguera, Krissy Scurfield, Lucas Lacamp, Manu Moreno, Roderick Solo, Stephen Tomasin and Thalia Costa will also support the growth of Ultimate Sevens.

The role of these players is to help build the Championship both on and off the pitch. All six Ultimate Sevens clubs will field a men’s and women’s team, with the competition set to be played across four European cities.

“Marquee players are incredibly important to what we are building. They set the standard, bring quality, leadership and personality, and help people understand why sevens is such a special sport,” Tom Mitchell, Sports and Innovation Director at Ultimate Sevens, said.

“This group represents so much of what Ultimate Sevens is about. Speed, skill, ambition and character. They are players who can change a game in seconds, but they are also people who can inspire the next generation and help take the Championship to new audiences.”

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Tomasin captained the USA throughout the recent three-event SVNS World Championship, which saw the Eagles Sevens secure a spot in the first division next season. It came down to the final play of the team’s final match, with Lacamp scoring the match-winner against Fiji.

That saw the USA secure promotion to the SVNS Series, where Tomasin and Lacamp will face other Ultimate Sevens players like Moreno and Solo. Gonzalez is of course another player to watch, named in the World Rugby Dream Team the last two years.

“Confirming our first marquee players is a major moment for Ultimate Sevens. From day one, our ambition has been to build a Championship around the athletes and to create a stage that reflects their talent, their value and their impact,” Barny Pascall, Managing Director of Ultimate Sevens, added.

“The marquee player model is an important part of that. It gives us a way to recognise the highest value players in the Championship, but also to work more closely with them as leaders, storytellers and ambassadors for the sport.”

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First group of marquee players for Ultimate Sevens Season One

  • Abbie Brown
  • Charlton Kerr
  • Faith Nathan
  • Heidi Dennis
  • Henry Hutchison
  • Isabella Nasser,
  • Jazmin Felix-Hotham
  • Jimena Blanco-Hortiguera
  • Krissy Scurfield
  • Lucas Lacamp
  • Luciano Gonzalez
  • Maddi Levi
  • Manu Moreno
  • Roderick Solo
  • Stephen Tomasin
  • Thalia Costa

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 22 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 23 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 25 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 31 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 32 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 32 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 35 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 48 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 56 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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