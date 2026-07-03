Northern | US
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Tomorrow
00:10
Tomorrow
02:40
Tomorrow
05:10
Tomorrow
08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
20:00
Sunday
09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
11:30
U20
Sunday
11:30
U20
Monday
09:00
U20
Monday
09:00
U20
Monday
11:30
U20
Monday
11:30
U20
World Rugby Nations Cup

Five players under 21 to look out for in the World Rugby Nations Cup

Chile's wing Nicolas Saab (R) celebrates with a teammate after scoring a try during the Autumn Nations Series international rugby union test match between Italy and Chile at Stadio Luigi Ferraris stadium in Genoa, on November 22, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

The World Rugby Nations Cup will usher in a new era of thrills and rivalries for fans of Georgia, the United States of America, Samoa, Portugal, Chile, Canada, Spain, Uruguay, Hong Kong China, Zimbabwe, Tonga and Romania, who will be eager to watch their teams go at it from Saturday.

ADVERTISEMENT

With anticipation building ahead of the competition, here are five of the most exciting U21 prospects eager to help their nations write a new chapter in history.

From former U20 captains to already full-fledged Pro D2 stars, here are five players you should be following from tomorrow.

VIDEO

Manuel Vareiro (Portugal)

Age: 21
Club: Provence Rugby (Pro D2)
Highlighting stat: Nailed 14 points in Portugal’s 19-17 win over Georgia
First cap: vs Namibia in 2024

From an amateur club setup in June 2025 to becoming a leading figure for Pro D2 side Provence, Manuel Vareiro has experienced an exhilarating year of rugby, helping Portugal conquer the Men’s Rugby Europe Championship for the first time in 23 years.

The utility back has a cannon for a foot, taking kicks from all over the park and nailing crucial points that have helped Portugal and Provence over the last 12 months.

At the same time, Vareiro, who is a cousin of Jerónimo Portela, is an operator who can change the course of a match with a slick flick of his hands, creating a try-scoring opportunity in an instant.

ADVERTISEMENT

With Portugal aiming for the top of the Nations Cup, Vareiro will certainly be one of the protagonists among the gritty Lobos, setting up plays and delivering match-winning kicks.

Jean Cotarmanac’h (Uruguay)

Age: 21
Club: RC Vannes (Top 14)
Highlighting stat: Scored 19 points in France’s U20 Six Nations win in 2025
First cap: vs Portugal in 2025

A cunning magician, a gifted operator and a slick speedster, Jean Cotarmanac’h will have a major impact on Uruguay’s World Rugby Nations Cup campaign, with fans expecting the fly-half to lead them to new heights.

Born in France, the utility back opted to play for his father’s nation after representing France at U20 level and debuted for Los Teros in 2025, helping them defeat Portugal and Romania.

ADVERTISEMENT
World Rugby Nations Cup
Cork , Ireland – 7 March 2025; Clark Logan of Ireland in action against Jean Cotarmanac’h of France during the U20 Six Nations Rugby Championship match between Ireland and France at Virgin Media Park in Cork. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)

The way Cotarmanac’h reads the game is quite unique, identifying opportunities at every turn and devising a plan to help his team get closer to its ultimate goal.

Having helped Vannes conquer Pro D2 for a second time in under three years, the elusive No.10 will be more than ready to step in and inspire Uruguay to overcome Georgia, Hong Kong China and Romania.

Nicolas Saab (Chile)

Age: 21
Club: Selknam (Super Rugby Americas)
Highlighting stat: Scored one of the winning tries in Chile’s win over Samoa
First cap: vs Romania in 2025

Selknam has developed some of the finest talents in Chilean rugby, with Nicolas Saab one of the latest. The centre, who can also feature on the wing, was involved in his nation’s successful 2027 Rugby World Cup qualification campaign, crossing the whitewash in a decisive win against Samoa last summer.

Saab has a special kind of spark capable of setting the pitch alight, igniting something truly special within his team with a simple sprint, while also delivering powerful hits with the ease of a bulldozing centre.

On the other hand, his knack for delivering spectacular, fearsome tackles has helped him become recognised as one of the top talents in South American rugby, seemingly destined for greatness.

Having scored two tries in seven caps, Saab will be one of Lemoine’s sharpest spears ahead of the Nations Cup.

Josh McIndoe (Canada)

Age: 21
Club: UVic Vikes Men’s Rugby
Highlighting stat: Started in all three U20 Oceania Rugby Challenge Cup matches
First cap: Uncapped

The 21-year-old centre from Victoria is set to step onto the senior international stage with the same class and style he has already shown in the Oceania Rugby U20s Challenge.

His ability to move the ball at high speed can be a game-changer, especially for a Canada side looking to reawaken its backline after years in the doldrums.

Alongside his offensive skillset, McIndoe brings a physical edge to the backline, consistently imposing himself in defence and shutting down attacking threats when needed.

While the centre didn’t have the chance to earn his first cap last November, he will undoubtedly be ready to start carving out his name and producing some showstopping moments for Canada this July.

Andro Dvali (Loose forward)

Age: 20
Club: USA Perpignan (Top 14)
Highlighting stat: Captained Georgia at U18 and U20 level
First cap: Uncapped

The sole forward in this list, and deservedly so, is Andro Dvali, a human mountain who will knock down the opposition in a bid to help Georgia achieve its ultimate goal.

The USA Perpignan loose forward has already showcased his physical presence in the Top 14, registering four dominant tackles from 10 completed tackles and disrupting opposition set-pieces with two lineout steals across five appearances for the Catalan side.

Dvali was also one of the best U18 and U20 prospects developed by Georgia, scoring nine tries in under three years and captaining his nation to the U18 Rugby Europe Championship title and a ninth-place finish at the Junior World Championship.

While Mikheil Shioshvili has stolen the headlines, Andro Dvali deserves the same level of respect, as the utility forward will certainly help the Lelos regain their former strength and power.

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

5
2

The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

4
3

Andy Farrell responds to Eddie Jones prediction for Japan’s clash with Ireland

7
4

Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

49
5

England keep faith in XV with only two changes, but 3 debutants wait on bench

17
6

'Birthplace of Welsh Rugby' threatened with closure

4
7

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

11
8

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3

Comments

1 Comment
u
unknown 7 days ago

Malik Faisal making a starting debut for Italy? Could have been in the Junior World Cup but got called up to Senior

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

H
Henrik 19 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 20 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 22 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 29 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 29 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 31 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 44 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 52 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 59 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close