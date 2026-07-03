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FT
U20
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Nations Championship

Dan Sheehan: 'I was sort of more just disappointed for Caelan at the time'

Ireland's captain Dan Sheehan looks on during a Captain's Runs at the Allianz Stadium in Sydney on July 3, 2026, ahead of a National Championship match against Australia. (Photo by SAEED KHAN / AFP via Getty Images) / - IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -
Comments
3 Comments

Dan Sheehan admitted getting the call to captain Ireland in their upcoming Nations Championship series “didn’t faze” him.

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The 27-year-old hooker will skipper the team on their three-match tour – which starts against Australia on Saturday – after Caelan Doris was ruled out with a foot injury.

Sheehan revealed the call came during celebrations in the days after Leinster’s 36-7 United Rugby Championship final triumph over Pretoria Bulls last month.

VIDEO

He told reporters: “It hasn’t been too daunting. I remember getting the call on day two of celebrations of the URC and it didn’t faze me at all.

I was sort of more just disappointed for Caelan at the time.

Fixture
Nations Championship
Australia
31 - 33
Full-time
Ireland
All Stats and Data

“We have a great group of leaders already in this squad so I think it’s just a good chance for me to develop my own personal skills but also get a grip of the squad in a full month on tour, which has been nice.

“I think the prep has been good, I’ve enjoyed the build-up to it, I think everyone’s raring to go. Nice Saturday evening kick-off, hopefully a lot of Irish in town. A lot to be excited for.”

Ireland kick off the series against Australia in Sydney and come up against Japan at McDonald Jones Stadium, Newcastle on July 11 before concluding the tour a week later with a clash against New Zealand in Auckland.

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The series is Ireland’s first since finishing second in the Six Nations earlier this year, where their only loss was to France in their opening fixture.

Looking ahead to Saturday’s match in Sydney, Sheehan said: “I think we wanted to hit the ground running. We’re a very diligent group that preps very well.

“Trying to think back to the Six Nations, we hit the ground running in Portugal, we thought we had a great week’s prep and we obviously didn’t give the best version of ourselves on the day in that first game in France.

“We need to make sure the prep needs to be the same, we need to have that same feeling and turn over all stones.

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“At the same time it’s sort of stripping the detail back now in the last week and making sure we’re just focused on showing up properly, the basics of the game, physicality and making sure you’re willing to work hard.

“That’s been my focus the last couple of weeks, just making sure that the lads are switched on and not sort of overawed by detail.”

Nations Championship

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Comments

3 Comments
C
Conrad 7 days ago

A fine player and perhaps second only to the current world player of the year in his position.


Not captain material though. His interactions with the refs on the lions tour and the ABs Chicago match were terrible. Cringe.


Frequently rolling his eyes at the ref when decisions didn't go his way. We don't need that.

E
Ed the Duck 7 days ago

Fair comment and BO’K won’t take any crap but who would you put in his place?

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 17 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 18 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 20 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 26 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 27 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 29 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 42 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 50 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 57 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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