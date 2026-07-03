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Nations Championship

Ollie Chessum reckons Boks 'prepared' for teammate who smashed Pieter-Steph du Toit

PARIS, FRANCE - OCTOBER 21: Pieter-Steph du Toit of South Africa celebrates on the final whistle during the Rugby World Cup France 2023 Semi-Final match between England and South Africa at Stade de France on October 21, 2023 in Paris, France. (Photo by Henry Browne - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
2 Comments

Ollie Chessum insists England are eager to test themselves against the best when they collide with South Africa at Ellis Park on Saturday.

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England take on the back-to-back world champions at their spiritual home, having triumphed there just once before in 1972, in the toughest possible start to the Nations Championship.

But Chessum sees the first of three Tests on this month’s 25,000-mile tour that spans three continents as the chance to leave their mark on the Springboks in a rematch of the bitter 2023 World Cup semi-final.

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“If there was no belief in the squad then we are in the wrong place,” the Leicester captain said. “The boys are really looking forward to it because with challenge comes an opportunity.

“South Africa are consecutive world champions and have got an incredibly experienced squad.

Fixture
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Full-time
England
All Stats and Data

“They are a remarkable outfit and have probably been at their peak these last two or three years. It is a challenge, but one the group are relishing.”

England have not toppled the Springboks since 2021, losing their three meetings since including the agonising 16-15 loss in Paris two years ago that denied them a place in the World Cup final.

They have been boosted by the return of full-back George Furbank and second-row George Martin from long-term injuries, while X-factor wing Immanuel Feyi-Waboso is back after missing the Six Nations because of a torn hamstring.

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Martin’s first Test appearance for over a year is especially welcome given he left his mark on South Africa at the Stade de France, with a thumping hit on Pieter-Steph du Toit the highlight of a brutal display.

As his Leicester team-mate, Chessum saw first-hand what the 25-year-old went through to overcome a complicated nerve problem in his shoulder.

“It’s fantastic to see George back in an England shirt,” the blindside flanker said. “Not many people have seen the work that George has had to put in over the last 12-18 months.

“It was a long and scary road for him. I don’t think many rugby players have got a feeling for what George has been through because it was an injury where there is no real timeline for you to come back.

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“He’s an enormous character in the squad and is adored by all the boys.

“Back in 2023 South Africa probably didn’t know too much about George Martin, but the world has seen a lot more of him since that game. I imagine the South Africans have prepared for him.

“Him and George Furbank being back after a long time out, Manny as well – as a group we have a real responsibility to make it a special day for those boys.”

Chessum will finish the match as England captain if Jamie George leaves the field early – the first time he has performed the role.

“I’m not one for speaking much,” Chessum said. “I like to think I lead by what I do and that’s what I’ve always tried to do.

“I’ve thrown myself into the training week so that I’m in the best possible position for this game.”

Nations Championship

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Comments

2 Comments
u
unknown 6 days ago

Stephe du Toit does about 6 big hits a match as well as gaining big metres .

I doubt that he will be worried about Whatshisname !

c
cnw 7 days ago

The Bok starting pack is their No1 pack (Eben for Lood the only difference from the team that smashed the ABs in Wellington). But the impact pact is unrecognisable. No locks and an untried tighthead (at this level). On this they will miss Snyman and Louw big time. It seems likely they will shift PSdT to lock, and may even rotate through the loosies, perhaps Esterhuizen getting some time there to combat the English 5x6/7 game. Against that England’s starting pack are really only missing Itoje and Martin is a solid replacement. They too however have an untried impact pack. So it is going to be a very interesting contest among the heavies. On paper the Bok backline should be way too good for the English. Boks by < 10. But would not be surprised if England win this.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 18 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 19 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 28 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 28 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 30 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 51 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 58 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
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