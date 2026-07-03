Ollie Chessum reckons Boks 'prepared' for teammate who smashed Pieter-Steph du Toit

Ollie Chessum insists England are eager to test themselves against the best when they collide with South Africa at Ellis Park on Saturday.
ADVERTISEMENT
England take on the back-to-back world champions at their spiritual home, having triumphed there just once before in 1972, in the toughest possible start to the Nations Championship.
But Chessum sees the first of three Tests on this month’s 25,000-mile tour that spans three continents as the chance to leave their mark on the Springboks in a rematch of the bitter 2023 World Cup semi-final.
VIDEO
“If there was no belief in the squad then we are in the wrong place,” the Leicester captain said. “The boys are really looking forward to it because with challenge comes an opportunity.
“South Africa are consecutive world champions and have got an incredibly experienced squad.
Fixture
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Full-time
England
All Stats and Data
“They are a remarkable outfit and have probably been at their peak these last two or three years. It is a challenge, but one the group are relishing.”
England have not toppled the Springboks since 2021, losing their three meetings since including the agonising 16-15 loss in Paris two years ago that denied them a place in the World Cup final.
They have been boosted by the return of full-back George Furbank and second-row George Martin from long-term injuries, while X-factor wing Immanuel Feyi-Waboso is back after missing the Six Nations because of a torn hamstring.
ADVERTISEMENT
Martin’s first Test appearance for over a year is especially welcome given he left his mark on South Africa at the Stade de France, with a thumping hit on Pieter-Steph du Toit the highlight of a brutal display.
As his Leicester team-mate, Chessum saw first-hand what the 25-year-old went through to overcome a complicated nerve problem in his shoulder.
“It’s fantastic to see George back in an England shirt,” the blindside flanker said. “Not many people have seen the work that George has had to put in over the last 12-18 months.
“It was a long and scary road for him. I don’t think many rugby players have got a feeling for what George has been through because it was an injury where there is no real timeline for you to come back.
ADVERTISEMENT
“He’s an enormous character in the squad and is adored by all the boys.
“Back in 2023 South Africa probably didn’t know too much about George Martin, but the world has seen a lot more of him since that game. I imagine the South Africans have prepared for him.
“Him and George Furbank being back after a long time out, Manny as well – as a group we have a real responsibility to make it a special day for those boys.”
Chessum will finish the match as England captain if Jamie George leaves the field early – the first time he has performed the role.
“I’m not one for speaking much,” Chessum said. “I like to think I lead by what I do and that’s what I’ve always tried to do.
“I’ve thrown myself into the training week so that I’m in the best possible position for this game.”
Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here
Get the RugbyPass App 📱
Follow the biggest matches with live scores, line-ups, news and analysis, all in the RugbyPass App.
It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan
Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.
LONG READ
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'
The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.
LONG READ
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?
The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently
Search
Clear
{{searchResults.tournament.n}}
{{searchResults.team.n}}
{{searchResults.player.n}}
{{item.l}}
Fixtures
Results
{{item.n}}
Team
{{item.n}}
{{item.t}}
{{item.h.n}}
{{item.d}}
{{item.hs}} - {{item.as}}
{{item.a.n}}
{{item.n}}
Tournament
RugbyPass.tv
{{item.n}}
{{item.cp.n}}
{{item.t}}
{{item.e.name}}
{{item.d}}
{{team.n}}
No team results for {{resultName()}}.
{{player.n}}
{{player.t}}
No player results for {{resultName()}}.
{{comp.n}}
No tournament results for {{resultName()}}.
{{game.h.n}}
{{game.d}}
{{game.hs}} - {{game.as}}
{{game.a.n}}
No {{resultsType == 0 ? "fixtures" : "results"}} for {{resultName()}}.
{{article.cp.n}}
{{article.t}}
{{article.e.name}}
{{article.d}}
No news results for {{resultName()}}.
{{item.n}}
No RPTV results for {{resultName()}}.
Popular
{{comp.n}}
Tournament
{{team.n}}
Team
{{player.n}}
{{player.t}}
Edition & Time Zone
{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Editions
{{item.title}}
Change Time Zone
{{item.title}}
[{"tz":"Africa\/Abidjan","location":"Abidjan","code":"CI","country":"Cate d'Ivoire","title":"Abidjan - Cote d'Ivoire"},{"tz":"Africa\/Accra","location":"Accra","code":"GH","country":"Ghana","title":"Accra - Ghana"},{"tz":"Africa\/Addis_Ababa","location":"AddisAbaba","code":"ET","country":"Ethiopia","title":"Addis Ababa - Ethiopia"},{"tz":"Africa\/Algiers","location":"Algiers","code":"DZ","country":"Algeria","title":"Algiers - Algeria"},{"tz":"Africa\/Asmara","location":"Asmara","code":"ER","country":"Eritrea","title":"Asmara - Eritrea"},{"tz":"Africa\/Bamako","location":"Bamako","code":"ML","country":"Mali","title":"Bamako - Mali"},{"tz":"Africa\/Bangui","location":"Bangui","code":"CF","country":"Central African Republic","title":"Bangui - Central African Republic"},{"tz":"Africa\/Banjul","location":"Banjul","code":"GM","country":"Gambia","title":"Banjul - Gambia"},{"tz":"Africa\/Bissau","location":"Bissau","code":"GW","country":"Guinea-Bissau","title":"Bissau - Guinea-Bissau"},{"tz":"Africa\/Blantyre","location":"Blantyre","code":"MW","country":"Malawi","title":"Blantyre - Malawi"},{"tz":"Africa\/Brazzaville","location":"Brazzaville","code":"CG","country":"Congo (Brazzaville)","title":"Brazzaville - The Republic of the Congo"},{"tz":"Africa\/Bujumbura","location":"Bujumbura","code":"BI","country":"Burundi","title":"Bujumbura - Burundi"},{"tz":"Africa\/Cairo","location":"Cairo","code":"EG","country":"Egypt","title":"Cairo - Egypt"},{"tz":"Africa\/Casablanca","location":"Casablanca","code":"MA","country":"Morocco","title":"Casablanca - Morocco"},{"tz":"Africa\/Ceuta","location":"Ceuta","code":"ES","country":"Spain","title":"Ceuta - Spain"},{"tz":"Africa\/Conakry","location":"Conakry","code":"GN","country":"Guinea","title":"Conakry - Guinea"},{"tz":"Africa\/Dakar","location":"Dakar","code":"SN","country":"Senegal","title":"Dakar - Senegal"},{"tz":"Africa\/Dar_es_Salaam","location":"DaresSalaam","code":"TZ","country":"Tanzania","title":"Dar es Salaam - Tanzania"},{"tz":"Africa\/Djibouti","location":"Djibouti","code":"DJ","country":"Djibouti","title":"Djibouti"},{"tz":"Africa\/Douala","location":"Douala","code":"CM","country":"Cameroon","title":"Douala - Cameroon"},{"tz":"Africa\/El_Aaiun","location":"ElAaiun","code":"EH","country":"Western Sahara","title":"El Aaiun - Western Sahara"},{"tz":"Africa\/Freetown","location":"Freetown","code":"SL","country":"Sierra Leone","title":"Freetown - Sierra Leone"},{"tz":"Africa\/Gaborone","location":"Gaborone","code":"BW","country":"Botswana","title":"Gaborone - Botswana"},{"tz":"Africa\/Harare","location":"Harare","code":"ZW","country":"Zimbabwe","title":"Harare - Zimbabwe"},{"tz":"Africa\/Johannesburg","location":"Johannesburg","code":"ZA","country":"South Africa","title":"Johannesburg - South Africa"},{"tz":"Africa\/Juba","location":"Juba","code":"SS","country":"South Sudan","title":"Juba - South Sudan"},{"tz":"Africa\/Kampala","location":"Kampala","code":"UG","country":"Uganda","title":"Kampala - Uganda"},{"tz":"Africa\/Khartoum","location":"Khartoum","code":"SD","country":"Sudan","title":"Khartoum - Sudan"},{"tz":"Africa\/Kigali","location":"Kigali","code":"RW","country":"Rwanda","title":"Kigali - Rwanda"},{"tz":"Africa\/Kinshasa","location":"Kinshasa","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Kinshasa - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lagos","location":"Lagos","code":"NG","country":"Nigeria","title":"Lagos - Nigeria "},{"tz":"Africa\/Libreville","location":"Libreville","code":"GA","country":"Gabon","title":"Libreville - Gabon"},{"tz":"Africa\/Lome","location":"Lome","code":"TG","country":"Togo","title":"Lome - Togo"},{"tz":"Africa\/Luanda","location":"Luanda","code":"AO","country":"Angola","title":"Luanda - Angola"},{"tz":"Africa\/Lubumbashi","location":"Lubumbashi","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Lubumbashi - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lusaka","location":"Lusaka","code":"ZM","country":"Zambia","title":"Lusaka - Zambia"},{"tz":"Africa\/Malabo","location":"Malabo","code":"GQ","country":"Equatorial Guinea","title":"Malabo - Equatorial Guinea"},{"tz":"Africa\/Maputo","location":"Maputo","code":"MZ","country":"Mozambique","title":"Maputo - Mozambique"},{"tz":"Africa\/Maseru","location":"Maseru","code":"LS","country":"Lesotho","title":"Maseru - Lesotho"},{"tz":"Africa\/Mbabane","location":"Mbabane","code":"SZ","country":"Swaziland","title":"Mbabane - Eswatini"},{"tz":"Africa\/Mogadishu","location":"Mogadishu","code":"SO","country":"Somalia","title":"Mogadishu - Somalia"},{"tz":"Africa\/Monrovia","location":"Monrovia","code":"LR","country":"Liberia","title":"Monrovia - Liberia"},{"tz":"Africa\/Nairobi","location":"Nairobi","code":"KE","country":"Kenya","title":"Nairobi - Kenya"},{"tz":"Africa\/Ndjamena","location":"Ndjamena","code":"TD","country":"Chad","title":"Ndjamena - Chad"},{"tz":"Africa\/Niamey","location":"Niamey","code":"NE","country":"Niger","title":"Niamey - Niger"},{"tz":"Africa\/Nouakchott","location":"Nouakchott","code":"MR","country":"Mauritania","title":"Nouakchott - Mauritania"},{"tz":"Africa\/Ouagadougou","location":"Ouagadougou","code":"BF","country":"Burkina Faso","title":"Ouagadougou - Burkina Faso"},{"tz":"Africa\/Porto-Novo","location":"Porto-Novo","code":"BJ","country":"Benin","title":"Porto-Novo - Benin"},{"tz":"Africa\/Sao_Tome","location":"SaoTome","code":"ST","country":"Sao Tome and Principe","title":"Sao Tome and Principe"},{"tz":"Africa\/Tripoli","location":"Tripoli","code":"LY","country":"Libya","title":"Tripoli - Libya"},{"tz":"Africa\/Tunis","location":"Tunis","code":"TN","country":"Tunisia","title":"Tunis - Tunisia"},{"tz":"Africa\/Windhoek","location":"Windhoek","code":"NA","country":"Namibia","title":"Windhoek - Namibia"},{"tz":"America\/Adak","location":"Adak","code":"US","country":"United States of America","title":"Adak - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anchorage","location":"Anchorage","code":"US","country":"United States of America","title":"Anchorage - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anguilla","location":"Anguilla","code":"AI","country":"Anguilla","title":"Anguilla"},{"tz":"America\/Antigua","location":"Antigua","code":"AG","country":"Antigua and Barbuda","title":"Antigua and Barbuda"},{"tz":"America\/Araguaina","location":"Araguaina","code":"BR","country":"Brazil","title":"Araguaina - Brazil"},{"tz":"America\/Argentina\/Buenos_Aires","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Buenos Aires - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Catamarca","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Catamarca - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Cordoba","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Cordoba - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Jujuy","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Jujuy - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/La_Rioja","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"La Rioja - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Mendoza","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Mendoza - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Rio_Gallegos","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Rio Gallegos - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Salta","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Salta - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Juan","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Juan - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Luis","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Luis - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Tucuman","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Tucuman - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Ushuaia","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Ushuaia - Argentina"},{"tz":"America\/Aruba","location":"Aruba","code":"AW","country":"Aruba","title":"Aruba"},{"tz":"America\/Asuncion","location":"Asuncion","code":"PY","country":"Paraguay","title":"Asuncion - Paraguay"},{"tz":"America\/Atikokan","location":"Atikokan","code":"CA","country":"Canada","title":"Atikokan - Canada"},{"tz":"America\/Bahia","location":"Bahia","code":"BR","country":"Brazil","title":"Bahia - Brazil"},{"tz":"America\/Bahia_Banderas","location":"BahiaBanderas","code":"MX","country":"Mexico","title":"Bahia Banderas - Mexico"},{"tz":"America\/Barbados","location":"Barbados","code":"BB","country":"Barbados","title":"Barbados"},{"tz":"America\/Belem","location":"Belem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Belem - Brazil"},{"tz":"America\/Belize","location":"Belize","code":"BZ","country":"Belize","title":"Belize"},{"tz":"America\/Blanc-Sablon","location":"Blanc-Sablon","code":"CA","country":"Canada","title":"Blanc-Sablon - Canada"},{"tz":"America\/Boa_Vista","location":"BoaVista","code":"BR","country":"Brazil","title":"Boa Vista - Brazil"},{"tz":"America\/Bogota","location":"Bogota","code":"CO","country":"Colombia","title":"Bogota - Colombia"},{"tz":"America\/Boise","location":"Boise","code":"US","country":"United States of America","title":"Boise - Idaho - United States of America"},{"tz":"America\/Cambridge_Bay","location":"CambridgeBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Cambridge Bay - Canada"},{"tz":"America\/Campo_Grande","location":"CampoGrande","code":"BR","country":"Brazil","title":"Campo Grande - Brazil"},{"tz":"America\/Cancun","location":"Cancun","code":"MX","country":"Mexico","title":"Cancun - Mexico"},{"tz":"America\/Caracas","location":"Caracas","code":"VE","country":"Venezuela (Bolivarian Republic)","title":"Caracas - Venezuela"},{"tz":"America\/Cayenne","location":"Cayenne","code":"GF","country":"French Guiana","title":"Cayenne - French Guiana"},{"tz":"America\/Cayman","location":"Cayman","code":"KY","country":"Cayman Islands","title":"Cayman Islands"},{"tz":"America\/Chicago","location":"Chicago","code":"US","country":"United States of America","title":"Chicago - Illinois - United States of America"},{"tz":"America\/Chihuahua","location":"Chihuahua","code":"MX","country":"Mexico","title":"Chihuahua - Mexico"},{"tz":"America\/Ciudad_Juarez","location":"CiudadJuarez","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ciudad Juarez - Mexico"},{"tz":"America\/Costa_Rica","location":"CostaRica","code":"CR","country":"Costa Rica","title":"Costa Rica"},{"tz":"America\/Creston","location":"Creston","code":"CA","country":"Canada","title":"Creston - Canada"},{"tz":"America\/Cuiaba","location":"Cuiaba","code":"BR","country":"Brazil","title":"Cuiaba - Brazil"},{"tz":"America\/Curacao","location":"Curacao","code":"CW","country":"","title":"Curacao"},{"tz":"America\/Danmarkshavn","location":"Danmarkshavn","code":"GL","country":"Greenland","title":"Danmarkshavn - Greenland"},{"tz":"America\/Dawson","location":"Dawson","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson - Canada"},{"tz":"America\/Dawson_Creek","location":"DawsonCreek","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson Creek - Canada"},{"tz":"America\/Denver","location":"Denver","code":"US","country":"United States of America","title":"Denver - Colorado - United States of America"},{"tz":"America\/Detroit","location":"Detroit","code":"US","country":"United States of America","title":"Detroit - Michigan - United States of America"},{"tz":"America\/Dominica","location":"Dominica","code":"DM","country":"Dominica","title":"Dominica"},{"tz":"America\/Edmonton","location":"Edmonton","code":"CA","country":"Canada","title":"Edmonton - Canada"},{"tz":"America\/Eirunepe","location":"Eirunepe","code":"BR","country":"Brazil","title":"Eirunepe - Brazil"},{"tz":"America\/El_Salvador","location":"ElSalvador","code":"SV","country":"El Salvador","title":"El Salvador"},{"tz":"America\/Fort_Nelson","location":"FortNelson","code":"CA","country":"Canada","title":"Fort Nelson - Canada"},{"tz":"America\/Fortaleza","location":"Fortaleza","code":"BR","country":"Brazil","title":"Fortaleza - Brazil"},{"tz":"America\/Glace_Bay","location":"GlaceBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Glace Bay - Canada"},{"tz":"America\/Goose_Bay","location":"GooseBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Goose Bay - Canada"},{"tz":"America\/Grand_Turk","location":"GrandTurk","code":"TC","country":"Turks and Caicos Islands","title":"Grand Turk - Turks and Caicos Islands"},{"tz":"America\/Grenada","location":"Grenada","code":"GD","country":"Grenada","title":"Grenada"},{"tz":"America\/Guadeloupe","location":"Guadeloupe","code":"GP","country":"Guadeloupe","title":"Guadeloupe"},{"tz":"America\/Guatemala","location":"Guatemala","code":"GT","country":"Guatemala","title":"Guatemala"},{"tz":"America\/Guayaquil","location":"Guayaquil","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Guayaquil - Ecuador"},{"tz":"America\/Guyana","location":"Guyana","code":"GY","country":"Guyana","title":"Guyana"},{"tz":"America\/Halifax","location":"Halifax","code":"CA","country":"Canada","title":"Halifax - Canada"},{"tz":"America\/Havana","location":"Havana","code":"CU","country":"Cuba","title":"Havana - Cuba"},{"tz":"America\/Hermosillo","location":"Hermosillo","code":"MX","country":"Mexico","title":"Hermosillo - Mexico"},{"tz":"America\/Indiana\/Indianapolis","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Indianapolis - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Knox","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Knox - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Marengo","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Marengo - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Petersburg","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Petersburg - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Tell_City","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Tell City - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vevay","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vevay - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vincennes","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vincennes - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Winamac","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Winamac - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Inuvik","location":"Inuvik","code":"CA","country":"Canada","title":"Inuvik - Canada"},{"tz":"America\/Iqaluit","location":"Iqaluit","code":"CA","country":"Canada","title":"Iqaluit - Canada"},{"tz":"America\/Jamaica","location":"Jamaica","code":"JM","country":"Jamaica","title":"Jamaica"},{"tz":"America\/Juneau","location":"Juneau","code":"US","country":"United States of America","title":"Juneau - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Louisville","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Louisville - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Monticello","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Monticello - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kralendijk","location":"Kralendijk","code":"BQ","country":"","title":"Kralendijk - Bonaire"},{"tz":"America\/La_Paz","location":"LaPaz","code":"BO","country":"Bolivia","title":"La Paz - Bolivia"},{"tz":"America\/Lima","location":"Lima","code":"PE","country":"Peru","title":"Lima - Peru"},{"tz":"America\/Los_Angeles","location":"LosAngeles","code":"US","country":"United States of America","title":"Los Angeles - California - United States of America"},{"tz":"America\/Lower_Princes","location":"LowerPrinces","code":"SX","country":"","title":"Lower Princes - Sint Maarten"},{"tz":"America\/Maceio","location":"Maceio","code":"BR","country":"Brazil","title":"Maceio - Brazil"},{"tz":"America\/Managua","location":"Managua","code":"NI","country":"Nicaragua","title":"Managua - Nicaragua"},{"tz":"America\/Manaus","location":"Manaus","code":"BR","country":"Brazil","title":"Manaus - Brazil"},{"tz":"America\/Marigot","location":"Marigot","code":"MF","country":"Saint-Martin (French part)","title":"Marigot - Saint-Martin"},{"tz":"America\/Martinique","location":"Martinique","code":"MQ","country":"Martinique","title":"Martinique"},{"tz":"America\/Matamoros","location":"Matamoros","code":"MX","country":"Mexico","title":"Matamoros - Mexico"},{"tz":"America\/Mazatlan","location":"Mazatlan","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mazatlan - Mexico"},{"tz":"America\/Menominee","location":"Menominee","code":"US","country":"United States of America","title":"Menominee - Wisconsin - United States of America"},{"tz":"America\/Merida","location":"Merida","code":"MX","country":"Mexico","title":"Merida - Mexico"},{"tz":"America\/Metlakatla","location":"Metlakatla","code":"US","country":"United States of America","title":"Metlakatla - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Mexico_City","location":"MexicoCity","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mexico City - Mexico"},{"tz":"America\/Miquelon","location":"Miquelon","code":"PM","country":"Saint Pierre and Miquelon","title":"Miquelon - Saint Pierre and Miquelon"},{"tz":"America\/Moncton","location":"Moncton","code":"CA","country":"Canada","title":"Moncton - Canada"},{"tz":"America\/Monterrey","location":"Monterrey","code":"MX","country":"Mexico","title":"Monterrey - Mexico"},{"tz":"America\/Montevideo","location":"Montevideo","code":"UY","country":"Uruguay","title":"Montevideo - Uruguay"},{"tz":"America\/Montserrat","location":"Montserrat","code":"MS","country":"Montserrat","title":"Montserrat"},{"tz":"America\/Nassau","location":"Nassau","code":"BS","country":"Bahamas","title":"Nassau - Bahamas"},{"tz":"America\/New_York","location":"NewYork","code":"US","country":"United States of America","title":"New York - United States of America"},{"tz":"America\/Nome","location":"Nome","code":"US","country":"United States of America","title":"Nome - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Noronha","location":"Noronha","code":"BR","country":"Brazil","title":"Noronha - Brazil"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Beulah","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Beulah - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Center","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Center - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/New_Salem","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"New Salem - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/Nuuk","location":"Nuuk","code":"GL","country":"Greenland","title":"Nuuk - Greenland"},{"tz":"America\/Ojinaga","location":"Ojinaga","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ojinaga - Mexico"},{"tz":"America\/Panama","location":"Panama","code":"PA","country":"Panama","title":"Panama"},{"tz":"America\/Paramaribo","location":"Paramaribo","code":"SR","country":"Suriname","title":"Paramaribo - Suriname"},{"tz":"America\/Phoenix","location":"Phoenix","code":"US","country":"United States of America","title":"Phoenix - Arizona - United States of America"},{"tz":"America\/Port-au-Prince","location":"Port-au-Prince","code":"HT","country":"Haiti","title":"Port-au-Prince - Haiti"},{"tz":"America\/Port_of_Spain","location":"PortofSpain","code":"TT","country":"Trinidad and Tobago","title":"Port of Spain - Trinidad and Tobago"},{"tz":"America\/Porto_Velho","location":"PortoVelho","code":"BR","country":"Brazil","title":"Porto Velho - Brazil"},{"tz":"America\/Puerto_Rico","location":"PuertoRico","code":"PR","country":"Puerto Rico","title":"Puerto Rico"},{"tz":"America\/Punta_Arenas","location":"PuntaArenas","code":"CL","country":"Chile","title":"Punta Arenas - Chile"},{"tz":"America\/Rankin_Inlet","location":"RankinInlet","code":"CA","country":"Canada","title":"Rankin Inlet - Canada"},{"tz":"America\/Recife","location":"Recife","code":"BR","country":"Brazil","title":"Recife - Brazil"},{"tz":"America\/Regina","location":"Regina","code":"CA","country":"Canada","title":"Regina - Canada"},{"tz":"America\/Resolute","location":"Resolute","code":"CA","country":"Canada","title":"Resolute - Canada"},{"tz":"America\/Rio_Branco","location":"RioBranco","code":"BR","country":"Brazil","title":"Rio Branco - Brazil"},{"tz":"America\/Santarem","location":"Santarem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Santarem - Brazil"},{"tz":"America\/Santiago","location":"Santiago","code":"CL","country":"Chile","title":"Santiago - Chile"},{"tz":"America\/Santo_Domingo","location":"SantoDomingo","code":"DO","country":"Dominican Republic","title":"Santo Domingo - Dominican Republic"},{"tz":"America\/Sao_Paulo","location":"SaoPaulo","code":"BR","country":"Brazil","title":"Sao Paulo - Brazil"},{"tz":"America\/Scoresbysund","location":"Scoresbysund","code":"GL","country":"Greenland","title":"Scoresbysund - Greenland"},{"tz":"America\/Sitka","location":"Sitka","code":"US","country":"United States of America","title":"Sitka - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/St_Barthelemy","location":"StBarthelemy","code":"BL","country":"Saint-Barthelemy","title":"Saint Barthelemy"},{"tz":"America\/St_Johns","location":"StJohns","code":"CA","country":"Canada","title":"St Johns - Canada"},{"tz":"America\/St_Kitts","location":"StKitts","code":"KN","country":"Saint Kitts and Nevis","title":"Saint Kitts and Nevis"},{"tz":"America\/St_Lucia","location":"StLucia","code":"LC","country":"Saint Lucia","title":"Saint Lucia"},{"tz":"America\/St_Thomas","location":"StThomas","code":"VI","country":"Virgin Islands","title":"St Thomas - US Virgin Islands"},{"tz":"America\/St_Vincent","location":"StVincent","code":"VC","country":"Saint Vincent and Grenadines","title":"Saint Vincent and Grenadines"},{"tz":"America\/Swift_Current","location":"SwiftCurrent","code":"CA","country":"Canada","title":"Swift Current - Canada"},{"tz":"America\/Tegucigalpa","location":"Tegucigalpa","code":"HN","country":"Honduras","title":"Tegucigalpa - Honduras"},{"tz":"America\/Thule","location":"Thule","code":"GL","country":"Greenland","title":"Thule - Greenland"},{"tz":"America\/Tijuana","location":"Tijuana","code":"MX","country":"Mexico","title":"Tijuana - Mexico"},{"tz":"America\/Toronto","location":"Toronto","code":"CA","country":"Canada","title":"Toronto - Canada"},{"tz":"America\/Tortola","location":"Tortola","code":"VG","country":"British Virgin Islands","title":"Tortola - British Virgin Islands"},{"tz":"America\/Vancouver","location":"Vancouver","code":"CA","country":"Canada","title":"Vancouver - Canada"},{"tz":"America\/Whitehorse","location":"Whitehorse","code":"CA","country":"Canada","title":"Whitehorse - Canada"},{"tz":"America\/Winnipeg","location":"Winnipeg","code":"CA","country":"Canada","title":"Winnipeg - Canada"},{"tz":"America\/Yakutat","location":"Yakutat","code":"US","country":"United States of America","title":"Yakutat - Alaska - United States of America"},{"tz":"Antarctica\/Casey","location":"Casey","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Casey - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Davis","location":"Davis","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Davis - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/DumontDUrville","location":"DumontDUrville","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Dumont D'Urville - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Macquarie","location":"Macquarie","code":"AU","country":"Australia","title":"Macquarie Island - Australia"},{"tz":"Antarctica\/Mawson","location":"Mawson","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Mawson - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/McMurdo","location":"McMurdo","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"McMurdo - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Palmer","location":"Palmer","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Palmer - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Rothera","location":"Rothera","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Rothera - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Syowa","location":"Syowa","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Syowa - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Troll","location":"Troll","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Troll - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Vostok","location":"Vostok","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Vostok - Antarctica"},{"tz":"Arctic\/Longyearbyen","location":"Longyearbyen","code":"SJ","country":"Svalbard and Jan Mayen Islands","title":"Longyearbyen - Svalbard and Jan Mayen Islands"},{"tz":"Asia\/Aden","location":"Aden","code":"YE","country":"Yemen","title":"Aden - Yemen"},{"tz":"Asia\/Almaty","location":"Almaty","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Almaty - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Amman","location":"Amman","code":"JO","country":"Jordan","title":"Amman - Jordan"},{"tz":"Asia\/Anadyr","location":"Anadyr","code":"RU","country":"Russia","title":"Anadyr - Russia"},{"tz":"Asia\/Aqtau","location":"Aqtau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Aqtobe","location":"Aqtobe","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtobe - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Ashgabat","location":"Ashgabat","code":"TM","country":"Turkmenistan","title":"Ashgabat - Turkmenistan"},{"tz":"Asia\/Atyrau","location":"Atyrau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Atyrau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Baghdad","location":"Baghdad","code":"IQ","country":"Iraq","title":"Baghdad - Iraq"},{"tz":"Asia\/Bahrain","location":"Bahrain","code":"BH","country":"Bahrain","title":"Bahrain"},{"tz":"Asia\/Baku","location":"Baku","code":"AZ","country":"Azerbaijan","title":"Baku - Azerbaijan"},{"tz":"Asia\/Bangkok","location":"Bangkok","code":"TH","country":"Thailand","title":"Bangkok - Thailand"},{"tz":"Asia\/Barnaul","location":"Barnaul","code":"RU","country":"Russia","title":"Barnaul - Russia"},{"tz":"Asia\/Beirut","location":"Beirut","code":"LB","country":"Lebanon","title":"Beirut - Lebanon"},{"tz":"Asia\/Bishkek","location":"Bishkek","code":"KG","country":"Kyrgyzstan","title":"Bishkek - Kyrgyzstan"},{"tz":"Asia\/Brunei","location":"Brunei","code":"BN","country":"Brunei Darussalam","title":"Brunei Darussalam"},{"tz":"Asia\/Chita","location":"Chita","code":"RU","country":"Russia","title":"Chita - Russia"},{"tz":"Asia\/Choibalsan","location":"Choibalsan","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Choibalsan - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Colombo","location":"Colombo","code":"LK","country":"Sri Lanka","title":"Colombo - Sri Lanka"},{"tz":"Asia\/Damascus","location":"Damascus","code":"SY","country":"Syrian Arab Republic (Syria)","title":"Damascus - Syria"},{"tz":"Asia\/Dhaka","location":"Dhaka","code":"BD","country":"Bangladesh","title":"Dhaka - Bangladesh"},{"tz":"Asia\/Dili","location":"Dili","code":"TL","country":"Timor-Leste","title":"Dili - Timor-Leste"},{"tz":"Asia\/Dubai","location":"Dubai","code":"AE","country":"United Arab Emirates","title":"Dubai - United Arab Emirates"},{"tz":"Asia\/Dushanbe","location":"Dushanbe","code":"TJ","country":"Tajikistan","title":"Dushanbe - Tajikistan"},{"tz":"Asia\/Famagusta","location":"Famagusta","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Famagusta - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Gaza","location":"Gaza","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Gaza - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Hebron","location":"Hebron","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Hebron - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Ho_Chi_Minh","location":"HoChiMinh","code":"VN","country":"Viet Nam","title":"Ho Chi Minh City - Vietnam"},{"tz":"Asia\/Hong_Kong","location":"HongKong","code":"HK","country":"Hong Kong","title":"Hong Kong China"},{"tz":"Asia\/Hovd","location":"Hovd","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Hovd - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Irkutsk","location":"Irkutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Irkutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Jakarta","location":"Jakarta","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jakarta - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jayapura","location":"Jayapura","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jayapura - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jerusalem","location":"Jerusalem","code":"IL","country":"Israel","title":"Jerusalem - Israel"},{"tz":"Asia\/Kabul","location":"Kabul","code":"AF","country":"Afghanistan","title":"Kabul - Afghanistan"},{"tz":"Asia\/Kamchatka","location":"Kamchatka","code":"RU","country":"Russia","title":"Kamchatka - Russia"},{"tz":"Asia\/Karachi","location":"Karachi","code":"PK","country":"Pakistan","title":"Karachi - Pakistan"},{"tz":"Asia\/Kathmandu","location":"Kathmandu","code":"NP","country":"Nepal","title":"Kathmandu - Nepal"},{"tz":"Asia\/Khandyga","location":"Khandyga","code":"RU","country":"Russia","title":"Khandyga - Russia"},{"tz":"Asia\/Kolkata","location":"Kolkata","code":"IN","country":"India","title":"Kolkata - India"},{"tz":"Asia\/Krasnoyarsk","location":"Krasnoyarsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Krasnoyarsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Kuala_Lumpur","location":"KualaLumpur","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuala Lumpur - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuching","location":"Kuching","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuching - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuwait","location":"Kuwait","code":"KW","country":"Kuwait","title":"Kuwait"},{"tz":"Asia\/Macau","location":"Macau","code":"MO","country":"Macau","title":"Macau"},{"tz":"Asia\/Magadan","location":"Magadan","code":"RU","country":"Russia","title":"Magadan - Russia"},{"tz":"Asia\/Makassar","location":"Makassar","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Makassar - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Manila","location":"Manila","code":"PH","country":"Philippines","title":"Manila - Philippines"},{"tz":"Asia\/Muscat","location":"Muscat","code":"OM","country":"Oman","title":"Muscat - Oman"},{"tz":"Asia\/Nicosia","location":"Nicosia","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Nicosia - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Novokuznetsk","location":"Novokuznetsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novokuznetsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Novosibirsk","location":"Novosibirsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novosibirsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Omsk","location":"Omsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Omsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Oral","location":"Oral","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Oral - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Phnom_Penh","location":"PhnomPenh","code":"KH","country":"Cambodia","title":"Phnom Penh - Cambodia"},{"tz":"Asia\/Pontianak","location":"Pontianak","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Pontianak - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Pyongyang","location":"Pyongyang","code":"KP","country":"Korea (North)","title":"Pyongyang - North Korea"},{"tz":"Asia\/Qatar","location":"Qatar","code":"QA","country":"Qatar","title":"Qatar"},{"tz":"Asia\/Qostanay","location":"Qostanay","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qostanay - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Qyzylorda","location":"Qyzylorda","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qyzylorda - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Riyadh","location":"Riyadh","code":"SA","country":"Saudi Arabia","title":"Riyadh - Saudi Arabia"},{"tz":"Asia\/Sakhalin","location":"Sakhalin","code":"RU","country":"Russia","title":"Sakhalin - Russia"},{"tz":"Asia\/Samarkand","location":"Samarkand","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Samarkand - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Seoul","location":"Seoul","code":"KR","country":"Korea (South)","title":"Seoul - South Korea"},{"tz":"Asia\/Shanghai","location":"Shanghai","code":"CN","country":"China","title":"Shanghai - China"},{"tz":"Asia\/Singapore","location":"Singapore","code":"SG","country":"Singapore","title":"Singapore"},{"tz":"Asia\/Srednekolymsk","location":"Srednekolymsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Srednekolymsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Taipei","location":"Taipei","code":"TW","country":"Taiwan","title":"Taipei - Chinese Taipei"},{"tz":"Asia\/Tashkent","location":"Tashkent","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Tashkent - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Tbilisi","location":"Tbilisi","code":"GE","country":"Georgia","title":"Tbilisi - Georgia"},{"tz":"Asia\/Tehran","location":"Tehran","code":"IR","country":"Iran","title":"Tehran - Iran"},{"tz":"Asia\/Thimphu","location":"Thimphu","code":"BT","country":"Bhutan","title":"Thimphu - Bhutan"},{"tz":"Asia\/Tokyo","location":"Tokyo","code":"JP","country":"Japan","title":"Tokyo - Japan"},{"tz":"Asia\/Tomsk","location":"Tomsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Tomsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Ulaanbaatar","location":"Ulaanbaatar","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Ulaanbaatar - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Urumqi","location":"Urumqi","code":"CN","country":"China","title":"Urumqi - China"},{"tz":"Asia\/Ust-Nera","location":"Ust-Nera","code":"RU","country":"Russia","title":"Ust-Nera - Russia"},{"tz":"Asia\/Vientiane","location":"Vientiane","code":"LA","country":"Lao PDR","title":"Vientiane - Laos"},{"tz":"Asia\/Vladivostok","location":"Vladivostok","code":"RU","country":"Russia","title":"Vladivostok - Russia"},{"tz":"Asia\/Yakutsk","location":"Yakutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Yakutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Yangon","location":"Yangon","code":"MM","country":"Myanmar","title":"Yangon - Myanmar"},{"tz":"Asia\/Yekaterinburg","location":"Yekaterinburg","code":"RU","country":"Russia","title":"Yekaterinburg - Russia"},{"tz":"Asia\/Yerevan","location":"Yerevan","code":"AM","country":"Armenia","title":"Yerevan - Armenia"},{"tz":"Atlantic\/Azores","location":"Azores","code":"PT","country":"Portugal","title":"Azores - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Bermuda","location":"Bermuda","code":"BM","country":"Bermuda","title":"Bermuda"},{"tz":"Atlantic\/Canary","location":"Canary","code":"ES","country":"Spain","title":"Canary Islands - Spain"},{"tz":"Atlantic\/Cape_Verde","location":"CapeVerde","code":"CV","country":"Cape Verde","title":"Cape Verde"},{"tz":"Atlantic\/Faroe","location":"Faroe","code":"FO","country":"Faroe Islands","title":"Faroe Islands"},{"tz":"Atlantic\/Madeira","location":"Madeira","code":"PT","country":"Portugal","title":"Madeira - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Reykjavik","location":"Reykjavik","code":"IS","country":"Iceland","title":"Reykjavik - Iceland"},{"tz":"Atlantic\/South_Georgia","location":"SouthGeorgia","code":"GS","country":"South Georgia and the South Sandwich Islands","title":"South Georgia and the South Sandwich Islands"},{"tz":"Atlantic\/St_Helena","location":"StHelena","code":"SH","country":"Saint Helena","title":"Saint Helena"},{"tz":"Atlantic\/Stanley","location":"Stanley","code":"FK","country":"Falkland Islands (Malvinas)","title":"Stanley - Falkland Islands"},{"tz":"Australia\/Adelaide","location":"Adelaide","code":"AU","country":"Australia","title":"Adelaide - Australia"},{"tz":"Australia\/Brisbane","location":"Brisbane","code":"AU","country":"Australia","title":"Brisbane - Australia"},{"tz":"Australia\/Broken_Hill","location":"BrokenHill","code":"AU","country":"Australia","title":"Broken Hill - Australia"},{"tz":"Australia\/Darwin","location":"Darwin","code":"AU","country":"Australia","title":"Darwin - Australia"},{"tz":"Australia\/Eucla","location":"Eucla","code":"AU","country":"Australia","title":"Eucla - Australia"},{"tz":"Australia\/Hobart","location":"Hobart","code":"AU","country":"Australia","title":"Hobart - Australia"},{"tz":"Australia\/Lindeman","location":"Lindeman","code":"AU","country":"Australia","title":"Lindeman - Australia"},{"tz":"Australia\/Lord_Howe","location":"LordHowe","code":"AU","country":"Australia","title":"Lord Howe - Australia"},{"tz":"Australia\/Melbourne","location":"Melbourne","code":"AU","country":"Australia","title":"Melbourne - Australia"},{"tz":"Australia\/Perth","location":"Perth","code":"AU","country":"Australia","title":"Perth - Australia"},{"tz":"Australia\/Sydney","location":"Sydney","code":"AU","country":"Australia","title":"Sydney - Australia"},{"tz":"Europe\/Amsterdam","location":"Amsterdam","code":"NL","country":"Netherlands","title":"Amsterdam - Netherlands"},{"tz":"Europe\/Andorra","location":"Andorra","code":"AD","country":"Andorra","title":"Andorra"},{"tz":"Europe\/Astrakhan","location":"Astrakhan","code":"RU","country":"Russia","title":"Astrakhan - Russia"},{"tz":"Europe\/Athens","location":"Athens","code":"GR","country":"Greece","title":"Athens - Greece"},{"tz":"Europe\/Belgrade","location":"Belgrade","code":"RS","country":"Serbia","title":"Belgrade - Serbia"},{"tz":"Europe\/Berlin","location":"Berlin","code":"DE","country":"Germany","title":"Berlin - Germany"},{"tz":"Europe\/Bratislava","location":"Bratislava","code":"SK","country":"Slovakia","title":"Bratislava - Slovakia"},{"tz":"Europe\/Brussels","location":"Brussels","code":"BE","country":"Belgium","title":"Brussels - Belgium"},{"tz":"Europe\/Bucharest","location":"Bucharest","code":"RO","country":"Romania","title":"Bucharest - Romania"},{"tz":"Europe\/Budapest","location":"Budapest","code":"HU","country":"Hungary","title":"Budapest - Hungary"},{"tz":"Europe\/Busingen","location":"Busingen","code":"DE","country":"Germany","title":"Busingen - Germany"},{"tz":"Europe\/Chisinau","location":"Chisinau","code":"MD","country":"Moldova","title":"Chisinau - Moldova"},{"tz":"Europe\/Copenhagen","location":"Copenhagen","code":"DK","country":"Denmark","title":"Copenhagen - Denmark"},{"tz":"Europe\/Dublin","location":"Dublin","code":"IE","country":"Ireland","title":"Dublin - Ireland"},{"tz":"Europe\/Gibraltar","location":"Gibraltar","code":"GI","country":"Gibraltar","title":"Gibraltar"},{"tz":"Europe\/Guernsey","location":"Guernsey","code":"GG","country":"Guernsey","title":"Guernsey"},{"tz":"Europe\/Helsinki","location":"Helsinki","code":"FI","country":"Finland","title":"Helsinki - Finland"},{"tz":"Europe\/Isle_of_Man","location":"IsleofMan","code":"IM","country":"Isle of Man","title":"Isle of Man"},{"tz":"Europe\/Istanbul","location":"Istanbul","code":"TR","country":"Turkey","title":"Istanbul - Turkey"},{"tz":"Europe\/Jersey","location":"Jersey","code":"JE","country":"Jersey","title":"Jersey"},{"tz":"Europe\/Kaliningrad","location":"Kaliningrad","code":"RU","country":"Russia","title":"Kaliningrad - Russia"},{"tz":"Europe\/Kirov","location":"Kirov","code":"RU","country":"Russia","title":"Kirov - Russia"},{"tz":"Europe\/Kyiv","location":"Kyiv","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Kyiv - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Lisbon","location":"Lisbon","code":"PT","country":"Portugal","title":"Lisbon - Portugal"},{"tz":"Europe\/Ljubljana","location":"Ljubljana","code":"SI","country":"Slovenia","title":"Ljubljana - Slovenia"},{"tz":"Europe\/London","location":"London","code":"GB","country":"United Kingdom","title":"London - United Kingdom"},{"tz":"Europe\/Luxembourg","location":"Luxembourg","code":"LU","country":"Luxembourg","title":"Luxembourg"},{"tz":"Europe\/Madrid","location":"Madrid","code":"ES","country":"Spain","title":"Madrid - Spain"},{"tz":"Europe\/Malta","location":"Malta","code":"MT","country":"Malta","title":"Malta"},{"tz":"Europe\/Mariehamn","location":"Mariehamn","code":"AX","country":"Aland Islands","title":"Mariehamn - Aland Islands"},{"tz":"Europe\/Minsk","location":"Minsk","code":"BY","country":"Belarus","title":"Minsk - Belarus"},{"tz":"Europe\/Monaco","location":"Monaco","code":"MC","country":"Monaco","title":"Monaco"},{"tz":"Europe\/Moscow","location":"Moscow","code":"RU","country":"Russia","title":"Moscow - Russia"},{"tz":"Europe\/Oslo","location":"Oslo","code":"NO","country":"Norway","title":"Oslo - Norway"},{"tz":"Europe\/Paris","location":"Paris","code":"FR","country":"France","title":"Paris - France"},{"tz":"Europe\/Podgorica","location":"Podgorica","code":"ME","country":"Montenegro","title":"Podgorica - Montenegro"},{"tz":"Europe\/Prague","location":"Prague","code":"CZ","country":"Czech Republic","title":"Prague - Czech Republic"},{"tz":"Europe\/Riga","location":"Riga","code":"LV","country":"Latvia","title":"Riga - Latvia"},{"tz":"Europe\/Rome","location":"Rome","code":"IT","country":"Italy","title":"Rome - Italy"},{"tz":"Europe\/Samara","location":"Samara","code":"RU","country":"Russia","title":"Samara - russia"},{"tz":"Europe\/San_Marino","location":"SanMarino","code":"SM","country":"San Marino","title":"San Marino"},{"tz":"Europe\/Sarajevo","location":"Sarajevo","code":"BA","country":"Bosnia and Herzegovina","title":"Sarajevo - Bosnia and Herzergovina"},{"tz":"Europe\/Saratov","location":"Saratov","code":"RU","country":"Russia","title":"Saratov - Russia"},{"tz":"Europe\/Simferopol","location":"Simferopol","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Simferopol - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Skopje","location":"Skopje","code":"MK","country":"Macedonia","title":"Skopje - Macedonia"},{"tz":"Europe\/Sofia","location":"Sofia","code":"BG","country":"Bulgaria","title":"Sofia - Bulgaria"},{"tz":"Europe\/Stockholm","location":"Stockholm","code":"SE","country":"Sweden","title":"Stockholm - Sweden"},{"tz":"Europe\/Tallinn","location":"Tallinn","code":"EE","country":"Estonia","title":"Tallinn - Estonia"},{"tz":"Europe\/Tirane","location":"Tirane","code":"AL","country":"Albania","title":"Tirana - Albania"},{"tz":"Europe\/Ulyanovsk","location":"Ulyanovsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Ulyanovsk - Russia"},{"tz":"Europe\/Vaduz","location":"Vaduz","code":"LI","country":"Liechtenstein","title":"Vaduz - Liechtenstein"},{"tz":"Europe\/Vatican","location":"Vatican","code":"VA","country":"Holy See (Vatican City State)","title":"Vatican City"},{"tz":"Europe\/Vienna","location":"Vienna","code":"AT","country":"Austria","title":"Vienna - Austria"},{"tz":"Europe\/Vilnius","location":"Vilnius","code":"LT","country":"Lithuania","title":"Vilnius - Lithuania"},{"tz":"Europe\/Volgograd","location":"Volgograd","code":"RU","country":"Russia","title":"Volgograd - Russia"},{"tz":"Europe\/Warsaw","location":"Warsaw","code":"PL","country":"Poland","title":"Warsaw - Poland"},{"tz":"Europe\/Zagreb","location":"Zagreb","code":"HR","country":"Croatia","title":"Zagreb - Croatia"},{"tz":"Europe\/Zurich","location":"Zurich","code":"CH","country":"Switzerland","title":"Zurich - Switzerland"},{"tz":"Indian\/Antananarivo","location":"Antananarivo","code":"MG","country":"Madagascar","title":"Antananarivo - Madagascar"},{"tz":"Indian\/Chagos","location":"Chagos","code":"IO","country":"British Indian Ocean Territory","title":"Chagos - British Indian Ocean Territory"},{"tz":"Indian\/Christmas","location":"Christmas","code":"CX","country":"Christmas Island","title":"Christmas Island"},{"tz":"Indian\/Cocos","location":"Cocos","code":"CC","country":"Cocos (Keeling) Islands","title":"Cocos (Keeling) Islands"},{"tz":"Indian\/Comoro","location":"Comoro","code":"KM","country":"Comoros","title":"Comoros"},{"tz":"Indian\/Kerguelen","location":"Kerguelen","code":"TF","country":"French Southern Territories","title":"Kerguelen - French Southern Territories"},{"tz":"Indian\/Mahe","location":"Mahe","code":"SC","country":"Seychelles","title":"Mahe - Seychelles"},{"tz":"Indian\/Maldives","location":"Maldives","code":"MV","country":"Maldives","title":"Maldives"},{"tz":"Indian\/Mauritius","location":"Mauritius","code":"MU","country":"Mauritius","title":"Mauritius"},{"tz":"Indian\/Mayotte","location":"Mayotte","code":"YT","country":"Mayotte","title":"Mayotte"},{"tz":"Indian\/Reunion","location":"Reunion","code":"RE","country":"Reunion","title":"Reunion"},{"tz":"Pacific\/Apia","location":"Apia","code":"WS","country":"Samoa","title":"Apia - Samoa"},{"tz":"Pacific\/Auckland","location":"Auckland","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Auckland - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Bougainville","location":"Bougainville","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Bougainville - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Chatham","location":"Chatham","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Chatham Islands - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Chuuk","location":"Chuuk","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Chuuk - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Easter","location":"Easter","code":"CL","country":"Chile","title":"Easter Island - Chile"},{"tz":"Pacific\/Efate","location":"Efate","code":"VU","country":"Vanuatu","title":"Efate - Vanuatu"},{"tz":"Pacific\/Fakaofo","location":"Fakaofo","code":"TK","country":"Tokelau","title":"Fakaofo - Tokelau"},{"tz":"Pacific\/Fiji","location":"Fiji","code":"FJ","country":"Fiji","title":"Fiji"},{"tz":"Pacific\/Funafuti","location":"Funafuti","code":"TV","country":"Tuvalu","title":"Funafuti - Tuvalu"},{"tz":"Pacific\/Galapagos","location":"Galapagos","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Galapagos Islands - Ecuador"},{"tz":"Pacific\/Gambier","location":"Gambier","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Gambier - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Guadalcanal","location":"Guadalcanal","code":"SB","country":"Solomon Islands","title":"Guadalcanal - Solomon Islands"},{"tz":"Pacific\/Guam","location":"Guam","code":"GU","country":"Guam","title":"Guam"},{"tz":"Pacific\/Honolulu","location":"Honolulu","code":"US","country":"United States of America","title":"Honolulu - Hawaii - United States of America"},{"tz":"Pacific\/Kanton","location":"Kanton","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kanton - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kiritimati","location":"Kiritimati","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kiritimati - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kosrae","location":"Kosrae","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Kosrae - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Kwajalein","location":"Kwajalein","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Kwajalein - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Majuro","location":"Majuro","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Majuro - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Marquesas","location":"Marquesas","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Marquesas - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Midway","location":"Midway","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Midway - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Nauru","location":"Nauru","code":"NR","country":"Nauru","title":"Nauru"},{"tz":"Pacific\/Niue","location":"Niue","code":"NU","country":"Niue","title":"Niue"},{"tz":"Pacific\/Norfolk","location":"Norfolk","code":"NF","country":"Norfolk Island","title":"Norfolk Island"},{"tz":"Pacific\/Noumea","location":"Noumea","code":"NC","country":"New Caledonia","title":"Noumea - New Caledonia"},{"tz":"Pacific\/Pago_Pago","location":"PagoPago","code":"AS","country":"American Samoa","title":"Pago Pago - American Samoa"},{"tz":"Pacific\/Palau","location":"Palau","code":"PW","country":"Palau","title":"Palau"},{"tz":"Pacific\/Pitcairn","location":"Pitcairn","code":"PN","country":"Pitcairn","title":"Pitcairn"},{"tz":"Pacific\/Pohnpei","location":"Pohnpei","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Pohnpei - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Port_Moresby","location":"PortMoresby","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Port Moresby - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Rarotonga","location":"Rarotonga","code":"CK","country":"Cook Islands","title":"Rarotonga - Cook Islands"},{"tz":"Pacific\/Saipan","location":"Saipan","code":"MP","country":"Northern Mariana Islands","title":"Saipan - Northern Marinara Islands"},{"tz":"Pacific\/Tahiti","location":"Tahiti","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Tahiti - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Tarawa","location":"Tarawa","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Tarawa - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Tongatapu","location":"Tongatapu","code":"TO","country":"Tonga","title":"Tongatapu - Tonga"},{"tz":"Pacific\/Wake","location":"Wake","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Wake - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Wallis","location":"Wallis","code":"WF","country":"Wallis and Futuna Islands","title":"Wallis and Futuna Islands"},{"tz":"UTC","location":"UTC","code":"UTC","country":"","title":"UTC\/GMT"}]
Stephe du Toit does about 6 big hits a match as well as gaining big metres .
I doubt that he will be worried about Whatshisname !
The Bok starting pack is their No1 pack (Eben for Lood the only difference from the team that smashed the ABs in Wellington). But the impact pact is unrecognisable. No locks and an untried tighthead (at this level). On this they will miss Snyman and Louw big time. It seems likely they will shift PSdT to lock, and may even rotate through the loosies, perhaps Esterhuizen getting some time there to combat the English 5x6/7 game. Against that England’s starting pack are really only missing Itoje and Martin is a solid replacement. They too however have an untried impact pack. So it is going to be a very interesting contest among the heavies. On paper the Bok backline should be way too good for the English. Boks by < 10. But would not be surprised if England win this.