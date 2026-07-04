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05:10
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08:10
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10:40
Tomorrow
12:00
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14:00
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14:10
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16:45
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17:00
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Nations Championship

The Rassie Erasmus 'don't think they were brilliant' verdict on two Springboks

Rassie Erasmus, Head Coach of South Africa, looks on prior to the 2026 Nations Championship match between South Africa and England at Ellis Park Stadium on July 04, 2026 in Johannesburg, South Africa. (Photo by Steve Haag - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
3 Comments

South Africa head coach Rassie Erasmus has said he gave Eben Etzebeth “as much chance as possible” to feature against England at Ellis Park on Saturday, before the 141-cap lock was forced to withdraw prior to the match.

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Etzebeth, alongside captain Siya Kolisi, was removed from the Springboks’ starting line-up just hours before their 45-21 victory in Johannesburg, after the lock picked up a head injury earlier in the week and the flanker pulled his hamstring on Friday.

The one-cap Cameron Hanekom was promoted from the bench to start at flanker and the uncapped Paul de Villiers came into the starting XV on the other flank, with Pieter-Steph du Toit moving to the second-row, for the match, but Erasmus revealed that he was not interested in experimentation for the meeting with Steve Borthwick’s side, rather getting a win was the sole focus.

VIDEO

Despite a net loss of 243 caps with the changes, Erasmus said that Hanekom, who was winning his first cap since 2024, and the Stormers’ de Villiers “certainly weren’t out of class”.

With that said, he was loath to be too effusive in his praise for the pair, saying “I don’t think they were brilliant.”

Match Summary

0
Penalty Goals
0
7
Tries
3
5
Conversions
3
0
Drop Goals
0
117
Carries
117
10
Line Breaks
5
12
Turnovers Lost
9
4
Turnovers Won
1

“Those two players,” he said. “Obviously to get caps into guys, it’s a new competition this, bonus points do tell and I saw this morning when the other teams played, they are chasing it, New Zealand and Australia. So it probably wasn’t something we were planning to do, we were planning to just win this Test match because we think England are a class team.

“But then injuries happen, and for those boys to play at this intensity against a team like that with [Tom] Curry and [Henry] Pollock, they are a good team. They are on a losing streak now, but before that they had an 11 game winning streak, so they know how to win. For those boys, I don’t think they were brilliant, the guys who played there, but they certainly weren’t out of class at that level and that’s good.”

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Loosehead prop Ox Nche joined South Africa’s growing injury list within the first quarter of the match, with Erasmus not sounding too positive after the match.

“Ox got a knee injury,” he said. “I think it’s pretty bad. We’ll have to do the scans and see what’s wrong, but we wouldn’t have taken him off, the game was not definitely in the bag.”

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Comments

3 Comments
G
GrahamVF 5 days ago

I think he’s upset because the Boks almost let England back in. With a front line kicker the score might have been over 50. There was nothing “iffy” about the yellow cards - they came from relentless Bok pressure causing fatigue - the altitude is not much of a factor as Australia have shown.

W
Wayneo 5 days ago

Team puts 45 points on England and the coach is upset says more than the coach did in the post match presser…

C
Conrad 5 days ago

Not great, not terrible.


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Comments on RugbyPass

H
Henrik 24 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 24 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 27 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 32 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 34 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 34 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 36 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 49 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 57 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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