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PWR

World Cup winner Ponsonby among 17 Trailfinders departures

EXETER, ENGLAND - MARCH 14: Trailfinders' Georgia Ponsonby in action during the Premiership Women's Rugby match between Exeter Chiefs and Ealing Trailfinders at Sandy Park on March 14, 2026 in Exeter, United Kingdom. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
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Premiership Women’s Rugby runners-up Trailfinders Women have announced the full list of 17 players that will leave West London this summer.

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Ahead of the team’s 52-14 PWR Final defeat to Saracens at the Twickenham Stoop it was announced that USA Women’s Eagles stalwart and club captain Kate Zackary was leaving the club.

Zackary has now been joined by fellow internationals Georgia Ponsonby [Black Ferns], Emma Taylor [Canada], Grace Moore [Ireland], Manon Evans [Wales], Mikiela Nelson [Canada], Sara Seye [Italy] and Shannon Ikahihifo [Ireland] in leaving Trailfinders Sports Club this summer.

VIDEO

Barney Maddison, Trailfinders Women head coach, said: “Every player who joins this club adds something to the journey, and I’d like to thank each of those who will be moving on to a new challenge.

“This group has helped drive the standards, culture and performances that have brought us to a final, and they should be incredibly proud of the role they’ve played. Some have been with us for years, others for a shorter period, but all have contributed to the progress of this team.

“As we continue to evolve and shape our squad for next season, we do so with enormous appreciation for everything these players have given to the club.

“Their trail may now lead elsewhere, but they will always be part of this chapter in our history, and they each leave with our gratitude, respect and best wishes.”

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Shya Pinnock will move to Exeter Chiefs in the offseason, while Cara Brincat will join Leicester Tigers. Celia Quansah has retired, having concluded her playing career with a try for the Barbarians against Wales at Allianz Stadium.

After one season with Trailfinders, scrum-half Isla Norman-Bell has left the club after an influential conclusion to the season. Ellie Boatman, Amelia Buckland-Hurry, Cana Williams, Kim Grundy and Mica Evans have also left the club for pastures new.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 10 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 21 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 27 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 32 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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