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WXV 2

'An opportunity I simply couldn’t turn down': Ashley Beck goes full-time with Wales

CARDIFF, WALES - NOVEMBER 22: Ashley Beck (R) of Wales on his way to scoring his sides second try as Vaea Taione of Tonga fails to tackle during the International match between Wales and Tonga at the Millennium Stadium on November 22, 2013 in Cardiff, Wales. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
Comments
1 Comment

Ashley Beck has been named as the full-time attack coach for the Wales Women’s national side ahead of the upcoming WXV Global Series.

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The seven-cap former Wales centre joins head coach Sean Lynn’s backroom staff alongside forwards coach Steve Salvin and defence coach Tyrone Holmes. Beck steps away from his role as Brython Thunder head coach, having guided them to the Celtic Challenge semi-finals.

“This was an opportunity I simply couldn’t turn down after being with the national side in the recent W6N campaign,” said Beck.

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“We took real steps forward during the championship and the players really bought into the new team identity and playing philosophy we want to build.

“It was a real privilege and challenge to coach Wales at this level, but the pleasing aspect is that the coaches and the players share the same ambition of making the nation proud.

“Sean, Tyrone, Steve and myself all share the same rugby values, and we laid down a real foundation during the W6N campaign and we saw the fruits of that against the Barbarians at Twickenham.

“We have talented players in Wales, and the desire is there to be successful, and they have to believe they can compete against the best sides in the world because they can.”

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Beck previously worked with new British and Irish Lions head coach Jo Yapp at Worcester Warriors Women before the club’s demise in 2023.

“Ash’s relatability to the players and the knowledge of his squad at Brython Thunder has proved invaluable,” said Wales head coach Sean Lynn.

“He wants players to express themselves, be brave and have the confidence to attack what they see in front of them but within a clear attacking structure.

“Ash is full of a new ideas of how to attack teams and we look forward to seeing the players build on what we saw against the Barbarians.”

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The WRU will now advertise for Beck’s replacement at Brython Thunder.

“Ashley Beck impressed us all with his knowledge of the game and analysis of players during the W6N campaign,” added WRU Director of Rugby and Elite Performance Dave Reddin.

“His experience in the Celtic Challenge, with a young Brython Thunder side, saw him identify and prepare players for Test match rugby and we are excited to see him play a key role in building the national side’s playing identity.”

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Comments

1 Comment
O
Owen 4 days ago

Fantastic

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Comments on RugbyPass

T
Tom 4 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 10 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 21 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 40 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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