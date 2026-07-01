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PWR

Tony Rowe: 'Black Knight Rugby are committed totally to supporting women's rugby'

EXETER, ENGLAND - JUNE 07: Exeter Chiefs Chief Executive Tony Rowe and Exeter Chiefs' Head Coach Steve Salvin during the Premiership Women's Rugby match between Exeter Chiefs Women and Sale Sharks Women at Sandy Park on June 07, 2026 in Exeter, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
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Exeter Chiefs exec Tony Rowe has stated that the team’s new owners are ‘committed totally’ to supporting the club’s Premiership Women’s Rugby side.

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This week Cannae Holdings’ Black Knight Rugby completed a £45m takeover of the Devon club.

R0we – who funded the club’s rise to top tier men’s rugby, two English league titles and a European crown – will continue in his role as CEO for the next two years.

Cannae Holdings also operate Premier League side AFC Bournemouth, the NHL’s Vegas Golden Knights, French club FC Lorient and New Zealand’s Auckland FC.

VIDEO

In 2023 the Vegas Golden Knights won the Stanley Cup. Last season AFC Bournemouth qualified for European football for the first time in their 127 year history.

In a press conference shortly after the takeover, Rowe discussed how the arrival of new investors could see the Gallagher Prem runners-up “spend up to the salary cap”. The businessman also confirmed that the club’s PWR team will see a boost.

Semi-finalists this season in PWR, Chiefs are yet to win the English top flight since their introduction to the competition in 2020, although they were runners-up in 2022 and 2023.

“The women’s Premiership is still quite young in English rugby,” said Rowe. “We’re still trying to build a bigger supporter base, so we’re funding a loss.

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“But Cannae and Black Knight Rugby are committed totally to supporting women’s rugby, which I think is great.

“There’s some things happening in the background at the moment that will become apparent in the next few days, but we’re really excited.

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Tony Rowe has never been shy about his ambitions for Exeter Chiefs, and he says that he wants to help new owners Black Knight Rugby make them the best club side in the world.

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“This will actually probably enable us to put a bit more money into the ladies’ side, because the reality is when the cake is only so big to cut up, it’s been a challenge.”

Already some of those “things happening in the background” have become a little clearer. The team’s head coach, Steve Salvin, has left Devon to take on a full-time role with Sean Lynn’s Wales as forwards coach.

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Salvin was an assistant under Susie Appleby for four years before he took on the top job.

In his sole season at the helm, the former Rotherham Titans, Yorkshire Carnegie and Worcester Warriors coach took the side back to knockout rugby after a season’s absence.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 4 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 11 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 20 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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