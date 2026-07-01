Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Saturday
00:10
Saturday
02:40
Saturday
05:10
Saturday
08:10
Saturday
10:40
Saturday
12:00
Saturday
14:00
Saturday
14:10
Saturday
16:45
Saturday
17:00
Saturday
18:30
Saturday
20:00
Women's Internationals

Bok Women eye forward domination and World Rugby rankings rise in 2026


EXETER, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Sizophila Solontsi, Zintle Mpupha and Sinazo Mcatshulwa of South Africa pose for a photo after the Women's Rugby World Cup 2025 Quarter Final match between New Zealand and South Africa at Sandy Park on September 13, 2025 in Exeter, England. (Photo by Alex Davidson - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
Comment

The Springbok Women want to dominate the USA Women’s Eagles at Ellis Park this Saturday in the first fixture of a two-Test series.

ADVERTISEMENT

Ahead of the Springbok Men’s clash with England in their Nations Championship opener, Swys de Bruin’s team take on an Eagles side they have only ever met six times in the past. To date the USA have won five of those matches.

It will be the first time that the Springbok Women have played a home Test since their Women’s Rugby World Cup 2025 campaign, in which De Bruin’s team reached the quarter-final stage of the tournament for the first time.

VIDEO

Coming up against Jack Hanratty’s Eagles will be a stern test. Already this year the USA have played matches against Australia, Canada and New Zealand’s Black Ferns, meaning that intensity is high at Boks training.

“Scrums, set piece defence, wide ruck defence – you name it, we focussed on it and it was a very productive session,” Laurian Johannes-Haupt, Springbok Women assistant coach, said. “So those boxes were ticked for us and with one session remaining on Thursday, we are about as ready as we can be.”

South Africa have other ambitions too. In recent weeks De Bruin’s side have made no secret of their ambition to rise further up the World Rugby rankings.

Their Women’s Rugby World Cup campaign in the early Autumn of 2025 left the team 10th in the World Rugby rankings. Already an all-time high. Now they want to rise further still. A task which starts against the Eagles this weekend.

ADVERTISEMENT

“We did achieve the best result ever for our squad at last year’s Women’s Rugby World Cup, so the challenge now is to keep improving, lifting the bar higher and higher, and to move up the world rankings,” she said.

“We want to be able to play and compete against any team in the world come the next World Cup. The players want to represent their country to the best of their abilities, but also, they want to make the country proud of their efforts.

Related

2025/26 Premiership Women's Rugby | RugbyPass' Team of the Season

Sunday afternoon saw Saracens pick up their fourth Premiership Women's Rugby title in style with a 52-14 win over Trailfinders Women in the Final.

Read Now

“They are standards-driven and any coach must be happy with that. We are well aware of the momentum we can create with two good performances over the next two weekends.”

Before the year is over South Africa will play a five more Test matches. At the start of September they will play the Black Ferns at Johannesburg’s FNB Stadium – a fixture that forms part of Rugby’s Greatest Rivalry – before WXV Global Series away fixtures against Wales and Italy, before back-to-back home matches against Ireland in Cape Town.

ADVERTISEMENT

“We left the jersey in a very special place after the World Cup, but now we need to take it another step, to level up and take that jersey to an even better place,” Micke Gunter, South Africa hooker, said. “Fans can expect a great fight from this team, but also a drive to become better than we have ever been.”

Recommended

Hyderabad Heroes and Delhi Redz crowned Rugby Premier League champions

2025/26 Premiership Women's Rugby | RugbyPass' Team of the Season

OPINION

Ex-Ireland internationals Briggs and Muldoon land provincial women's rugby lead roles

Springbok hope high-intensity training can prepare squad for USA Tests

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

Get the RugbyPass App 📱

Follow the biggest matches with live scores, line-ups, news and analysis, all in the RugbyPass App.

Download Here
On Apple IOS, Android, and Tablet.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

How Leicester-bound Grace Freeman battled back from 450 days of injury torment

2

Bundy leaves Leicester after one season as head coach

1
3

Exeter recruit 'incredibly talented' Wales prop Davies for 2026/27

4

Super Rugby Aupiki: Talking points after four rounds of the 2026 season

5

South Africa adopt 'next job' mentality for second Eagles Test

1
6

Green makes 'special' return after Loughborough Lightning exit

7

World Cup winner Ponsonby among 17 Trailfinders departures

8

Wallaroos climb World Rugby rankings after the USA's South Africa loss

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

2
LONG READ

Improving Wales look to upset Argentina in their own backyard

Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

LONG READ

Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

44

Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 10 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 21 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 40 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close