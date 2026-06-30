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U20
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U20
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Sevens

Hyderabad Heroes and Delhi Redz crowned Rugby Premier League champions


Hyderabad Heroes have taken out the second Rugby Premier League men's title. Picture: Rugby Premier League.
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Spearheaded by a stunning performance from their plethora of international stars, the Hyderabad Heroes have claimed the 2026 Rugby Premier League title at G. M. C. Balayogi Athletic Stadium, overpowering the Mumbai Dreamers 41-17 in the final.

The result capped off a historic fortnight of action in the central Indian city of Hyderabad, with the Delhi Redz claiming the inaugural Rugby Premier League women’s competition title, overcoming the Chennai Bulls 22-10 in the final late last week.

After the Mumbai Dreamers, spearheaded by Aussie 7s star James Turner, France 7s star  Guillaume Bouche and Blitzboks Ryan Oosthuizen and Sebastiaan Jobb started the competition winning their first five matches, a critical 22-all draw with the Kolkata Banga Tigers provided an opening for the hosts to capitalise.

Hyderabad stormed home in the second week of action, keeping Mumbai and Kolkata scoreless in their final two fixtures to top the ladder, before seeing off defending champions the Chennai Bulls 29-24 in a tense semi-final on the penultimate day of action.

After a tense first quarter of action in the final, the Heroes exploded into life with tries to local star Shivam Shukla and Samoan Taitaifono Tavita, Aussie 7s veteran Maurice Longbottom controlling affairs and topping the lead off with a drop goal to give the hosts a 15-0 lead at halftime.

Mumbai struck back with a try to Aussie Ethan Mcfarland, but the Heroes killed off any hope of a fightback with a double to Uruguayan international Diego Ardao and a third try to Kenyan Kevin Wekesa in the third quarter.

Tavita enjoyed a strong performance setting up two tries, and while Turner and local star Sukumar Hembrom managed tries for the Dreamers in the final quarter, they proved to be consolations only.

It proved a fitting end to a well-executed campaign by Hyderabad, though the contest was far from one-sided when it came to the inaugural women’s competition.

The Bulls topped the women’s regular season after drawing with the Redz 24-all in the opening match of the competition, but endured a tight race across the entire week of action, sustaining a draw with the Mumbai Dreamers before defeating the Redz in their second fixture 31-27, and the Kolkata Banga Tigers 33-28.

Navigating a mixed start to the season, the Redz stormed home to qualify for the final with a 21-12 win over the Dreamers, and back-to-back wins over the Banga Tigers in their final regular season fixture and the qualifying final.

After getting on the board in the final through Fijian Lavena Cavuru, the Redz had to endure a second quarter fightback from the Bulls, with tries to local star Muskan Piploda and Kenyan international Sheilla Chajira.

However, the Redz kicked away with tries to Fijian Silika Qalo, Canadian Eden Kilgour and Brazilian Isadora Lopes, with local star Shikha Yadav putting in a massive shift and setting up several tries to get her side over the line.

The successes for Hyderabad and Delhi ended what was a resounding success on the park for the second iteration of the tournament, with 2026 seeing a significant increase in the number of heavyweight international stars coming to play in the tournament.

Combining with up-and-coming subcontinent talent that also delivered on the park, the Rugby Premier League looks well placed to continue increasing the footprint of rugby in India through the sevens format.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 14 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 44 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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