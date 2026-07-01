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Women's Internationals

'It feels like the right time to step away': 30 cap Red Roses lock retires

EXETER, ENGLAND - SEPTEMBER 23: Cath O’Donnell of England claims the line out ball during the Women's International match between England Red Roses and Canada at Sandy Park on September 23, 2023 in Exeter, England. (Photo by Harry Trump - RFU/The RFU Collection via Getty Images)
Comments
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England Red Roses lock Cath O’Donnell has announced her retirement from rugby at the age of 30.

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The 30-cap international, who represented Loughborough Lightning in Premiership Women’s Rugby, has not played a game in two years. Her final match for the East Midlanders came against Saracens at the conclusion of the 2023/24 season.

O’Donnell burst onto the scene nine years ago while still a student at the University of Liverpool. During her time on Merseyside the Cumbria native also turned out for top flight club Waterloo where she earned England Under-20 caps.

VIDEO

In her first season with Lightning in 2017/18, O’Donnell made her England debut against Canada. She represented England 29 more times and ended the delayed 2021 Rugby World Cup with a runners-up medal.

Amidst her international appearances, O’Donnell has been dogged by injury. Something which the 30-year-old cited as a reason for her decision to retire.

O’Donnell said: “It feels like the right time to step away. I always said I would retire at 30, but as a rugby player, you just hope that time never comes around. Everyone knows I’ve always been a home bird, so heading back north to be closer to my family will help a lot with my transition away from professional sport.

“Injuries have definitely played their part in my decision to step away. I’ve undergone multiple surgeries and lengthy rehabilitation periods following ankle reconstructions, broken shins, ACL injuries and a broken femur, to name just a few. As time goes on, the injuries become tougher, and you start to realise that there is a life to live after rugby too.

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“I’d like to thank all of the staff and players at both Loughborough and England for their support and belief throughout my journey. Rugby has been a massive part of my life for 25 years, and I am incredibly grateful for all of the opportunities and experiences it has given me.

“To represent my country 30 times in stadiums all over the world, sing the national anthem in front of family and friends at Twickenham, and wear the rose in a World Cup final are moments that can never be taken away from me.

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“There have been enormous developments in women’s rugby during my time in the game, and I wish everyone involved the very best for the future as the sport continues to grow and reach even greater heights. I hope everyone has the opportunity to enjoy the special occasion that every game can be, at every level.”

When Nathan Smith landed as Loughborough head coach in 2023 he got to see how impressive O’Donnell was for himself. The lock had just helped the Red Roses to the inaugural WXV 1 title in New Zealand. That tournament proved to be O’Donnell’s last for the Red Roses.

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Nathan Smith, Loughborough Lightning head coach, said: “In my first year as Lightning head coach, she was phenomenal for us and was one of our stand-out players in the 2023/24 season.

“Cath will be remembered as one of the most physical and abrasive ball carriers in the women’s game.

“She is a Lightning original, someone who has been with the club throughout our journey in Premiership Women’s Rugby and has made a huge impact during her time in African Violet.

“I’d like to congratulate her on a tremendous career, that went right to the very top of the sport, and we wish her all the very best with the next chapter of her life.”

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 15 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 45 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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