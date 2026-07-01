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Gallagher Premiership

Exeter boss makes extraordinary vow after US takeover

Henry Slade of Exeter Chiefs celebrates with Exeter Chiefs chairman Tony Rowe after their victory during the Gallagher PREM semi final match between Bath Rugby and Exeter Chiefs at the Recreation Ground on June 13, 2026 in Bath, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)
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Tony Rowe has never been shy about his ambitions for Exeter Chiefs, and he says that he wants to help new owners Black Knight Rugby make them the best club side in the world.

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Black Knight Rugby completed their £45m takeover of the Gallagher Prem finalists on Tuesday, and Rowe, who has bankrolled the club for 25 years, is staying on for the next two years as chief executive.

After the club were promoted to the top flight of English rugby, Rowe said that he wanted the club to become Premiership and European champions, and people scoffed at the thought.

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Then, six years ago, they won the Premiership and Investec Champions Cup double, but now Rowe has his sights set much higher, with the first Rugby Club World Cup planned for 2028. He wants world domination.

“We have been in the PREM for the last 20 years, and I consider we are in the top echelon of rugby in Europe, but we need to move on to the next phase, and the membership has not got the money to put on the table and pay the bills.

Fixture
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Full-time
England
All Stats and Data

“It’s a shame really, but I haven’t sold the club out. What we have done is find a partner who is prepared to let us continue and fund us along the way. We want to be in the world club competition.

“I have got no doubts that we will get back to being in the finals of the European competitions in the next two to four years. And that’s our target. We want to be the best club in the world,” said Rowe.

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Rowe says that when the Chiefs first launched their search for investment, it soon became clear that Cannae Holding’s vice-chairman Bill Foley and chief executive Ryan Caswell, who own AFC Bournemouth and NHL side Las Vegas Black Knights, stood out from the crowd.

“The 2024-2025 season was a disaster for us, and by roughly this time last year we were aware that we needed to look for a financial partner, and we started to look around then. It came as no surprise; we could see it coming down the track.

“We hoped that the supporters would come back and we could trade our way out of problems, but it didn’t happen. The agents that we appointed went out to the marketplace, and there were something like 86 interested parties around the world.

“And I think they were whittled down to about 11 or 12 who were seriously interested. But when you looked at who they were and what they could offer and what involvement they had with sport, there were only two or three that you would contemplate.

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“Black Knight stood out. Three or four years ago, they took over AFC Bournemouth, and they appear to have done a fantastic job there,” added Rowe.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 13 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 43 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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