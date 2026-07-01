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34 - 32
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27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
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30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
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U20
38 - 40
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U20
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FT
U20
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Nations Championship

England football legend the first to congratulate Sir Kevin Sinfield

England's Assistant Coach Kevin Sinfield during the Quilter Nations Series 2025 rugby international match between England and Argentina at Allianz Stadium on November 23, 2025 in London, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
1 Comment

Sir Kevin Sinfield has revealed that Alan Shearer was the first to offer congratulations as part of an “overwhelming” response to his knighthood that has made him appreciate his return to England duties.

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Sinfield was recently honoured for services to rugby and for his fundraising for Motor Neurone Disease, which began after his best friend and former Leeds Rhinos team-mate Rob Burrow was diagnosed with the neurological condition in 2019.

The 45-year-old is currently in Johannesburg helping England prepare for Saturday’s clash with South Africa in his role as assistant coach and since entering camp has been on the receiving end of some good natured banter from players.

VIDEO

Sinfield said: “The lads have been fantastic. I got a bit of stick early doors but it’s all been in good jest and it’s been fantastic. They’ve been calling me Sir Kev! I’m just Kev, so I’m trying to work through that!

“I’ve had some great messages and the first one after it was announced was from Alan Shearer, which is pretty special.

Fixture
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Full-time
England
All Stats and Data

“I know Alan a little bit. He got massively involved with Rob in supporting MND charities. Rob was a huge fan of Alan’s.

“Anybody who grew up in that era watching Alan play and the goals he scored would be a fan. It was a lovely message to receive.

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“We went out for a team event the other night in our retro sports shirts and I’m very proud to have worn my Shearer 96 top!

“It’s been great to come into camp, come away to South Africa and to be cocooned away from the noise.

“I experienced it as a player being able to shut the noise out, but being here as a coach has been great because I’ve been a bit overwhelmed by the support back home.”

Sinfield has raised more than £ 11 million for MND causes by completing multiple ultra-marathon challenges as a tribute to Burrow after the pair spent their entire playing careers at Leeds.

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When asked what Burrow would have made of his knighthood, Sinfield replied: “I think he’d have thought it was hilarious, but I think he’d have been really proud.”

“He felt part of an MND family. He’d have been really proud of the work we’ve continued in his name and how important it is.

“He’d have given me some stick about it but he’d have been really happy for me, I’m sure.”

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Comments

1 Comment
u
unknown 6 days ago

The most deserved knighthood I’ve ever known.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 15 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 45 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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