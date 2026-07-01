Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Saturday
00:10
Saturday
02:40
Saturday
05:10
Saturday
08:10
Saturday
10:40
Saturday
12:00
Saturday
14:00
Saturday
14:10
Saturday
16:45
Saturday
17:00
Saturday
18:30
Saturday
20:00
Women's Internationals

Salvin departs Exeter after one season as head coach for full-time Test rugby role

EXETER, ENGLAND - DECEMBER 6: Exeter Chiefs' Head Coach Steve Salvin during the Premiership Women's Rugby match between Exeter Chiefs and Bristol Bears at Sandy Park on December 6, 2025 in Exeter, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
Comment

Steve Salvin has left Exeter Chiefs after one season as head coach to take on a full-time role as Wales’ forwards coach.

ADVERTISEMENT

In his sole season as head coach of the Devon club, Salvin took Chiefs back to knockout rugby at the first time of asking. Exeter were beaten 40-38 by eventual Premiership Women’s Rugby champions Saracens in the semi-final.

Salvin was seconded to Wales as their forwards coach on a part-time basis for the 2026 Guinness Women’s Six Nations. Now the former Rotherham Titans, Leeds Carnegie and Worcester Warriors coach will now help Wales prepare for their WXV Global Series fixtures in September and August.

VIDEO

Steve Salvin, Wales forwards coach, said: “The chance to work at Test match level during the recent W6N campaign was an opportunity that I relished and to get to do this on a full-time basis is an exciting one.

“It was my first real time coaching in Wales, and you feel the passion for rugby when you are around the players and when the team plays. I had coached against Sean in the PWR and thoroughly enjoyed working and coaching alongside him, Tyrone and Ashley Beck.

“We share the same values, work ethic and the same ambition of building a new team identity and playing philosophy. There was so much improvement over the W6N and the players desire to learn and improve was a key factor in wanting to do this job on a full-time basis.

“We all share the same goal of building real foundations for sustained success, and we have some really exciting talent coming through the pathway, age-grade sides and the Celtic Challenge.”

ADVERTISEMENT

Before Salvin was head coach of Exeter he coached the side to back-to-back PWR Finals in 2022 and 2023 as an assistant coach under Susie Appleby.

Related

'It feels like the right time to step away': 30 cap Red Roses lock retires

England Red Roses lock Cath O'Donnell has announced her retirement from rugby at the age of 30.

Read Now

Wales have confirmed that fixtures against the USA Women’s Eagles [Friday 18 September] and Springbok Women [Saturday 26 September] will form their WXV Global Series home fixtures.

Sean Lynn, Wales head coach, said: “Steve is a coach I knew well and respected from my time in the PWR, but I was really impressed with his technical expertise and how he relates to players in the women’s game.

“He made a real impact in a short time during the recent Six Nations, and I am delighted he will now come on board full-time with Wales.”

ADVERTISEMENT

Recommended

'It feels like the right time to step away': 30 cap Red Roses lock retires

Bok Women eye forward domination and World Rugby rankings rise in 2026

Hyderabad Heroes and Delhi Redz crowned Rugby Premier League champions

2025/26 Premiership Women's Rugby | RugbyPass' Team of the Season

OPINION

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

How Leicester-bound Grace Freeman battled back from 450 days of injury torment

2

Bundy leaves Leicester after one season as head coach

1
3

Exeter recruit 'incredibly talented' Wales prop Davies for 2026/27

4

Super Rugby Aupiki: Talking points after four rounds of the 2026 season

5

South Africa adopt 'next job' mentality for second Eagles Test

1
6

Green makes 'special' return after Loughborough Lightning exit

7

World Cup winner Ponsonby among 17 Trailfinders departures

8

Wallaroos climb World Rugby rankings after the USA's South Africa loss

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

2
LONG READ

Improving Wales look to upset Argentina in their own backyard

Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

LONG READ

Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

47

Comments on RugbyPass

T
Tom 2 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 9 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 18 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

46 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close