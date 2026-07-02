Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
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U20
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Saturday
20:00
Women's Internationals

Springbok Women team to face USA confirmed with new captain announced

Babalwa Latsha of South Africa arrives at the stadium prior to the Women's Rugby World Cup 2025 Quarter Final match between New Zealand and South Africa at Sandy Park on September 13, 2025 in Exeter, England. (Photo by Morgan Harlow - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
2 Comments

Babalwa Latsha will captain the Springbok Women on a permanent basis for the first time after being named skipper for Saturday’s Test against the USA at Ellis Park, with Swys de Bruin selecting a settled side.

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The experienced tighthead prop succeeds long-serving captain Nolusindiso Booi, who retired from international rugby after last season. It will be the 41st Test cap for Latsha, making her South Africa’s most-capped tighthead prop, while she has previously captained the side on 15 occasions.

De Bruin has made minimal changes to the side that reached the Rugby World Cup quarter-finals last year. Only wing Alichia Arries and No.8 Logan Welman did not feature during that tournament, with both rewarded after impressive recent performances.

VIDEO

There is also a slight reshuffle in the backline, with Jakkie Cilliers switching to the right wing and Ayanda Malinga moving into outside centre. Up front, Thandile Mazwi is in line for another appearance after being named among a six-forward, two-back replacements bench.

South Africa will be looking to make a statement against the USA, with the visitors providing the ideal benchmark as the Springbok Women continue their preparations for another World Cup cycle.

Fixture
Women's Internationals
South Africa Women
34 - 21
Full-time
USA Women
All Stats and Data

“Babalwa is a natural leader and one of the best in the world in her position, which made it an easy decision,” de Bruin said. “She has a lot of captaincy experience and often stood in for Nolusindiso in the past, and she did very well.

“That split has worked well for us last year and we have the players to continue with that plan.”

Babalwa Latsha said: “It is a massive honour and I am very proud to be entrusted with this responsibility.

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“We had a great leader in Nolusindiso Booi over the last number of years, and I was lucky that I could learn a lot from her.

“It is not about me however, but rather our team and the goals we have set to continue the good work we have done, especially last year when we qualified for the quarter-finals of the World Cup.

“It is great playing the USA here at home for the first time. They have been a very consistent team over many years, exactly the type of opponent we want to measure ourselves against.

“We believe we are on an upward curve and they will test that. It is going to be a fantastic Test match, and we can’t wait for the opportunity to play at home.”

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Springbok Women XV: 15 Byrhandré Dolf; 14 Jakkie Cilliers, 13 Ayanda Malinga, 12 Aphiwe Ngwevu, 11 Alichia Arries; 10 Libbie Janse van Rensburg, 9 Unam Tose; 1 Sanelisiwe Charlie, 2 Micke Gunter, 3 Babalwa Latsha (capt), 4 Vainah Ubisi, 5 Danelle Lochner, 6 Sizophila Solontsi, 7 Catha Jacobs, 8 Logan Welman
Replacements: 16 Anushka Groenewald, 17 Yonela Ngxingolo, 18 Thandile Mazwi, 19 Anathi Qolo, 20 Sinelitha Noxeke, 21 Faith Tshauke, 22 Felicia Jacobs, 23 Eloise Webb

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Comments

2 Comments
B
BC1812 3 days ago

The media seems to have ignored this match, but the result is likely to be one of the most significant of the year, even more than the possibility of the Red Roses losing at some stage in their demanding schedule. Time for a PAC5?

u
unknown 4 days ago

Where is the stream for this game?

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Comments on RugbyPass

T
Tom 3 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 10 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 19 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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