Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Saturday
00:10
Saturday
02:40
Saturday
05:10
Saturday
08:10
Saturday
10:40
Saturday
12:00
Saturday
14:00
Saturday
14:10
Saturday
16:45
Saturday
17:00
Saturday
18:30
Saturday
20:00

Desiree Miller ready for ‘State of Origin’ Reds clash, Force eye finals

Desiree Miller of the Waratahs scores a try during the round one Super Rugby Women's match between NSW Waratahs and Fijian Drua at Leichhardt Oval on June 06, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)
Comments
Comment

The final weekend of Super Rugby Women’s regular season will see the four Aussie sides jostling for positions, with the results of last week having a big impact on the makeup of finals.

The Fijian Drua will enjoy the bye and guaranteed qualification, their 50-17 win over the Reds securing a guaranteed finished of their place.

However, the Force’s 28-21 victory over the Waratahs – the first time an Aussie side has defeated the women in sky blue, has the potential to shake up who will travel where when semis begin.

The Waratahs are set to host a desperate Queensland Reds this weekend, the visitors needing victory at Leichhardt Oval and a Force win in Canberra to qualify for finals.

For Wallaroo winger Desiree Miller though, the combination of the Reds-Tahs rivalry and looking to make amends for last week is motivation enough, as well as tussle for who finishes top of the pile.

“It was disappointing to come away with a loss,” Miller said in an interview with RugbyPass.

“It’s taken nine years for another team to do it. And I think it just fuelled the fire a little bit more. We’ve had a lot of adversity at the moment with a lot of injuries, but I don’t think that means that the newer girls haven’t stepped up.

“There was a lot of individual errors and a lot of things that wasn’t a failure to our system, just a failure to our execution. In the past we’ve been able to grind through that.

“But Australian rugby is getting better and the teams around us are getting better, so we need to be able to step up and stop that gap from closing.

“I think we’re performing and we’re connecting well. I think we found a silver lining in it.

“There’s a lot of learnings that I think maybe we might not have picked up on as strongly if we came by with a close win. [It’s] a big learning curve, but I think for the better.

“We’ve really honed in on those little details that I think we’ve missed. I think it’s going to show in the next few games that we play.”

Miller is expecting an aggressive response from Queensland, who will welcome back Lori Cramer into the starting side, with Sevens star Alysia Lefau-Fakaosilea also included and Charlie Brigstocke making her debut on the wing.

However, the Tahs are welcoming back plenty of experience of their own, with Emily Chancellor, fresh off captaining the Barbarians against Wales, set to be one of four changes for the Tahs alongside Bridie O’Gorman, Ruby Anderson and Martha Harvey.

With Miller set to wear the vice captain armband and maintain her kicking duties, the Wallaroo winger is embracing the new challenges being asked of her this year.

“It’s kind of our own state of origin, if you would,” Miller said of the rivalry.

It’s a long-lasting rivalry and healthy competition between the two of us. It’s always a physical match and always a really good battle.

“It’s something that I look forward to each year.

“It’s always an honour and privilege to be recognised for a leadership role. It’s something I still feel very new to, but I’ve got great support and great people to look up to. Em Chance and Kaitlin Leaney, they’re natural-born leaders.

“It has been challenging, but for the better.”

Force staying grounded as they eye shot at table first

Across the nine years of Super Rugby Women’s, the Western Force have never topped the table – but that could change should they win against the Brumbies this weekend.

The Force will need to be at their best to overtake the Drua, whose big win over the Reds sees them with a favourable points differential. The Brumbies have suffered several losses, but will have plenty of NextGen experience to call upon.

However, Grace Freeman expects her side to deliver the goods again, their shock victory over the Waratahs putting the rest of the competition on notice.

“Over the past few games that we’ve been growing as a group,” Freeman said to RugbyPass.

“Especially with that win against the Tahs, it wasn’t perfect, but it was a huge team effort. Defence has been a big focus this year and I think that game really showed what we can do with that piece of the game.

“We knew everything that we had to do. It was just the ‘no talent required’ stuff that we like to talk about, the one percent and the effort.”

With the Brumbies coming similarly close to beating the Tahs earlier in the season in Canberra, and Freeman expects a tough encounter when they play at Viking Park, the hosts looking to secure a semi-final position with a win.

“We’re growing every game,” Freeman said. “Even with that win over the Tahs, it was amazing and making history is awesome with that group who have been working hard, that wasn’t to our full potential.

“I think we’ve got so much more to give.

“This weekend is building [on] what we’re doing well, but also trying to unleash what we haven’t done yet and really bring that into this game, pulling triggers, getting the ball out wide a bit more.

“We’ve got awesome set piece, we also have some awesome things in phase play. We’re going to try and emphasise that this weekend.”

Recommended

SVNS watch: All Blacks Sevens pair retain spot for New Zealand U20

Joe Schmidt explains new starting Wallabies halves call for Ireland

Waratahs welcome captain Emily Chancellor back for Reds showdown

Lori Cramer returns after Barbarians call-up for Reds-Waratahs derby

ADVERTISEMENT

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

How Leicester-bound Grace Freeman battled back from 450 days of injury torment

2

Bundy leaves Leicester after one season as head coach

1
3

Exeter recruit 'incredibly talented' Wales prop Davies for 2026/27

4

Super Rugby Aupiki: Talking points after four rounds of the 2026 season

5

South Africa adopt 'next job' mentality for second Eagles Test

1
6

Green makes 'special' return after Loughborough Lightning exit

7

World Cup winner Ponsonby among 17 Trailfinders departures

8

Wallaroos climb World Rugby rankings after the USA's South Africa loss

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

2
LONG READ

Improving Wales look to upset Argentina in their own backyard

Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

LONG READ

Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

45

Comments on RugbyPass

T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 12 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 42 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close