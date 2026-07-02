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World Rugby Junior World Championship

SVNS watch: All Blacks Sevens pair retain spot for New Zealand U20

Kele Lasaqa scores a try during the match between France and New Zealand on day one of the HSBC SVNS Series at HBF Park on February 07, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Janelle St Pierre/Getty Images)
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The offseason of the HSBC SVNS World Series has seen stars travel to new competitions in India and Japan, and preparation build for the new competition that is Ultimate Sevens.

However, with the longer format of the game in full swing with the World Rugby U20 Championship in Georgia, the Nations Championship and Nations Cup about to commence, and domestic tournaments worldwide still going, there are plenty of places where sevens stars are shining.

RugbyPass breaks down several key tournaments where sevens stars are currently delivering big results, and who you should keep an eye out for across the next few weeks.

U20s World Championship

The opening weekend of the U20s World Championship saw big statement wins by South Africa, Argentina and Australia in their respective pool games, while the likes of hosts Georgia, Japan, England and France also impressed.

New Zealand U20s overcame a determined Japan 38-21 in their first match of the tournament, bolstered by sevens Kele Lasaqa on the wing and Bradley Tocker at blindside flanker, the latter getting a try for his efforts.

Both have retained their positions for their side’s second clash against Scotland.

In Pool A, the Junior Springboks blasted away Uruguay 104-7, with Blitzbok Luan Giliomee having a busy afternoon, kicking three conversations and setting up several tries for the defending champions.

Off the back of his performance, Giliomee is set to be moved closer to the action for his side’s second match against hosts Georgia, being named at flyhalf.

Uruguay will look to bounce back in their second match against Wales, with sevens utility Joaquin Fresnedo set to wear the outside centre jersey for the South American nation.

Lastly, in Pool D, breakout Aussie 7s star Wallace Charlie is set to earn his first start of the campaign, shifting into the fullback jersey for Australia’s clash with Fiji, after he came off the bench in his side’s 90-22 thumping of Spain in their opening match.

World Rugby Nations Cup

While Nations Championship sides are still being unveiled ahead of the first weekend of action, the Nations Cup sides have already welcomed a large amount of sevens players into their teams.

Kick off, Spain has welcomed in the likes of Jeremy Trevithick and Jaime Manteca among an impressive squad, as the side will take on Canada, Tonga and the United States in their opening three rounds of the new tournament.

The Uruguay national side meanwhile, will welcome Joaquín Suárez, Juan Gonzalez and Ignacio Rodriguez back into their national squad, the three stars having recently featured during their end-of-year test matches as they prepare for a difficult campaign against Georgia, Romania and Hong Kong China.

Taunu’u Niulevaea and Va’a Apelu Maliko will headline a healthy contingent of sevens stars for Samoa, who will play across Chile and Uruguay as they take on Hong Kong China, Georgia and Romania.

Lastly, Tonga will also boast several sevens alumni, from former Tongan 7s star Fine Inisi to former All Blacks 7s star Tima Fainga?anuku, as they prepare for matches against Zimbabwe, Spain and Portugal.

Super Rugby Women’s

The final week of regular season action of Super Rugby Women’s is set to see an abundance of sevens talent push for honours, with multiple NextGen sevens stars featuring across all the Australian sides.

The Waratahs will be without both Aussie 7s stars Tia Hinds and Piper Simons this week, but will have the services of Australia A Sevens alumni Amelia Whittaker, the star having had a strong season so far in the longer format.

Their opposition, the Reds, will also welcome Whittaker’s Australia A teammate Ava Wereta into the centres, who will partner with Alysia Lefau-Fakaosilea, who will maker her first start of the year after joining the Reds campaign last week in their loss to the Drua.

Down in Canberra, the Brumbies will be looking to secure their semi final place with four NextGen sevens stars named in their side to face the Force, being well bolstered by the strong form of Spanish sevens star Anne Fernandez de Corres, who has had a stranglehold on the nine jersey.

The Force, fresh off an historic win over the Waratahs, will have plenty of sevens firepower to call on in the back three, with Fiji 7s star Adi Vani Buleki and Australia Youth Sevens alumni turned recent Wallaroo Brooklyn Teki-Joyce serving as back three weapons.

Super Rugby Aupiki

Finally, Super Rugby Aupiki has seen a strong injection of Black Ferns 7s stars into the competition, with the nine contracted starts across the four franchises already making a big splash as the season crosses the halfway mark.

Matat? has been riding high at the top of the table, thanks in no small part to the Black ferns combo of Maia Davis and Alena Saili in the back three, with both starting in their side’s 27-21 win over the Blues last weekend.

The women from Auckland have plenty of talent of their own, with an all sevens back three in Katelynn Vahaakolo and Jaymie Kolose on the wing, the latter scoring her second try of the season, while Braxton Sorensen-McGee enjoyed a strong game off the kicking tee and at fullback.

Chiefs Manawa remain the only side without a win, however it has not been for lack of effort with two close losses to the Blues and Poua, with Manaia Nuku scoring a stry and starting at fullback, partnering with fellow sevens player Justine McGregor.

The Poua snapped a 12 game losing streak with their 34-29 win over the weekend over Manawa, with Keelah Bolde coming off the bench to hold out a fast finishing Chiefs side.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 3 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 10 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 19 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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