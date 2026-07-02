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Nations Championship

Why Joe Schmidt believes Lachlan Shaw is ready for Wallabies debut

Finn Morton Finn Morton
reporting from Sydney

Lachlan Shaw poses during an Australian Wallabies Portrait session on June 26, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images for Rugby Australia)
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Lachlan Shaw is in line to become Wallaby number 996 after being named on the bench ahead of this weekend’s clash with Ireland, having earned the confidence of national coach Joe Schmidt throughout the Super Rugby Pacific season.

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Shaw has been named on the bench in the first Wallabies team of 2026, with the men in gold preparing to kick off their inaugural Nations Championship campaign in front of a sold-out crowd at Sydney’s Allianz Stadium.

Western Force captain Jeremy Williams and Queensland Reds enforcer Josh Canham will have an opportunity to lay down a marker in the run-on side before Shaw potentially gets a chance to play minutes as the covering lock.

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Shaw is coming off a breakout season with the Brums, having started seven matches across the previous two campaigns. But the 23-year-old featured in the starting side in 13 of 14 appearances during the team’s run to the playoffs.

The lock, who spent an NPC season in New Zealand with Manawatu a couple of years ago, was one of three uncapped players selected in the squad for the July Tests but is the only potential debutant in the first Wallabies team of 2026.

“Probably the volume of work that he got through in the Super Rugby season. He’s a high-volume player. He’s lean and athletic so his ability to get up and contest is first rate. At the same time, his ability to play close to the ground is very good for such a big man,” Schmidt told reporters in Sydney.

“Across the board I thought he had a really good Super season and is a good investment for us going forward. He’s a young man that’s really driven to be where he is and to go even further.”

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Canham debuted for the Wallabies away to Argentina on September 8, 2024, and had to wait more than a year for another Test appearance. The forward played two matches for Australia A before earning a Wallabies recap to face Japan last October.

The Reds lock spent some time on the sidelines but returned in time for the last two rounds of the regular season and the Qualifying Final defeat to the Chiefs. Queensland teammate Josh Nasser expressed unwavering confidence in Canham ahead of what will be the lock’s third Test.

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“He’s a very skilful, intelligent lock. We missed him big time in our Reds season when he got injured but he came back in the last few games of the season and he was very dominant,” Nasser, who has been named at hooker, said on Thursday.

“He’s in great form for us and I’m sure he’ll perform on Saturday.”

Angus Bell is back from a sabbatical season with Irish side Ulster, now set to add to his 50 Test appearances after being named at loosehead prop. Nasser and 88-Test tighthead prop Allan Alaalatoa round out the starting front row trio.

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Canham will wear the number four jersey, packing down alongside Williams. Two-time John Eales Medallist Rob Valetini has been selected at blindside flanker, with Fraser McReight at openside and Wallabies skipper Harry Wilson at No. 8.

Brumbies captain Ryan Lonergan will link up with Reds pivot Carter Gordon in the halves, while Len Ikitau combines with Joseph-Aukuso Suaalii in the midfield. Dylan Pietsch and Max Jorgensen are the wingers, with Jock Campbell at fullback.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 21 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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