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Nations Championship

Jock Campbell earns long-awaited Wallabies return in team to face Ireland


Jock Campbell poses during an Australian Wallabies Portrait session on June 26, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images for Rugby Australia)
Comments
10 Comments

Wallabies coach Joe Schmidt has sprung a selection shock ahead of the team’s opening Test of the Nations Championship in Sydney, with Jock Campbell winning the race to start at fullback against world number three Ireland on Saturday.

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Campbell hasn’t played international rugby in more than 1,300 days but has been rewarded for a stellar Super Rugby Pacific season with the Queensland Reds. The 31-year-old has been named in the outside backs alongside wingers Dylan Pietsch and Max Jorgensen.

Tom Wright, who was injured three minutes into a Test away to the Springboks in Cape Town about eight months ago, will return to the international rugby arena off the pine. Ben Donaldson and Tate McDermott are the other backs on the bench, with the Wallabies going with a 5-3 split.

VIDEO

Ryan Lonergan has been selected for a maiden Wallabies start at scrum-half, set to link up with Queensland Reds pivot Carter Gordon in the halves. Len Ikitau and Joseph-Aukuso Suaalii will renew their experienced combination in the midfield.

In the forwards, Josh Nasser has been selected alongside two world-renowned props in the front-row. 50-Test loosehead Angus Bell will pack down alongside Nasser and 88-Test tighthead prop Allan Alaalatoa.

Western Force captain Jermey Williams and Queensland Reds enforcer Josh Canham are  the two starting locks. Rob Valetini has been named ahead of Tom Hooper at blindside flanker, joining Fraser McReight and captain Harry Wilson in the loose forwards.

There is one potential debutant in the matchday 23, with ACT Brumbies lock Lachlan Shaw in line to debut for the Wallabies off the pine. Other uncapped prospects Miles Amatosero and Declan Meredith have not been selected this week.

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“The group has reconnected quickly and we’ve worked hard over the past week to prepare as best we can for what is an exciting challenge against the number three team in World Rugby,” Schmidt said.

“Kicking off 2026 at a sold-out Allianz Stadium gives the group a huge lift and we are fully focused on earning every bit of that home crowd support on Saturday.”

This is the first match of the inaugural Nations Championship, which is a year-long competition that pits the 12 best teams in men’s rugby against one another. Australia will also host Franc and Italy during the July international window.

The Wallabies are searching for their first win over the Irish since 2018.

Fixture
Nations Championship
Australia
31 - 33
Full-time
Ireland
All Stats and Data

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Wallabies team to play Ireland in Sydney

  1. Angus Bell (50 Tests)
  2. Josh Nasser (11 Tests)
  3. Allan Alaalatoa (88 Tests)
  4. Jeremy Williams (25 Tests)
  5. Josh Canham (2 Tests)
  6. Rob Valetini (62 Tests)
  7. Fraser McReight (39 Tests)
  8. Harry Wilson (c) (36 Tests)
  9. Ryan Lonergan (5 Tests)
  10. Carter Gordon (9 Tests)
  11. Dylan Pietsch (9 Tests)
  12. Len Ikitau (50 Tests)
  13. Joseph-Aukuso Suaalii (18 Tests)
  14. Max Jorgensen (20 Tests)
  15. Jock Campbell (4 Tests)

Replacements

  1. Brandon Paenga-Amosa (25 Tests)
  2. James Slipper (151 Tests)
  3. Taniela Tupou (68 Tests)
  4. Lachlan Shaw* (uncapped)
  5. Tom Hooper (22 Tests)
  6. Tate McDermott (50 Tests)
  7. Ben Donaldson (19 Tests)
  8. Tom Wright (43 Tests)

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Comments

10 Comments
P
PM 6 days ago

There's a fair bit of playmaking in that backs setup, both starting and off the bench. Has potential.


Bench forwards have a fair bit of punch too.


There's a fair bit to like here, I think it’s going to be a very competitive game

u
unknown 6 days ago

Jock Campbell doesn’t defend well and Donaldson not at all . Jorgensen only occasionally .

Campbell , Donaldson , Nasser and Carter Gordon have had chances at test level and have not performed .

Amosa and Pollard are our best hookers .

Tizzano almost as good as McReight .

Loto better than Canham or Hooper .

Angus Scott-Young better than Wilson this year .

Daugunu better than Suaalii , Jorgensen or Peitsch .

K
KwAussie 6 days ago

Not sure that JAS has played enough this year to be selected. He still seems lost in the midfield and his lack of experience means he misses on both defence and attack because he doesn’t understand the game. I’m reminded of the “Do what you’ve always done and you’ll get what you’ve always got” saying and unfortunately what we always got was losses. Good to see Jock be rewarded for a strong season and it’ll be interesting to see how Gordon and Lonergan go together.

N
NH 6 days ago

“Do what you’ve always done and you’ll get what you’ve always got.” The other way to look at it is that the only constant in australian rugby is change. What australia ahs always done is drop players and sack coaches as a bandaid fix, only to bring in someone no better. Maybe tahs can sack their way to a title if they just go through enough coaches? Remember when rennie wasn’t good enough so we needed to change coach and ended up imploding with eddie? Thats not me being pro- or anti JAS, just that change for change’s sake isn’t always the right answer.

N
NH 6 days ago

Lots of continuity from Schmidt. Very happy for Jock to get rewarded for a good season at the reds, I hope he is given a few games to settle in. Would’ve had daugunu at 23 as there is no real centre cover and plenty of fullback options in the side already. Pity the irishman who has to take on Hooper going off like a cut snake for the final 30.

T
Tah Man Too 6 days ago

Jock very deserving of his shot. Joe’s picked a strong side, about the best back-line he could get, though I would have preferred Donno to start with Gordon coming on later. But that’s largely because he has the combo already with McDermott. Only weakness in the pack is Nasser for mine. I just cannot see why he’s picked ahead of BPA or Pollard. And I still think Faessler and Asiata are both better players than him, and that’s just at QLD. PLEASE someone tell me what I’m missing!

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Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 15 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 45 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
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