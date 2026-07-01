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Lori Cramer returns after Barbarians call-up for Reds-Waratahs derby


Lori Cramer of Barbarians takes on Nel Metcalfe of Wales during the Women's rugby international match between Barbarians and Wales at Allianz Stadium on June 27, 2026 in London, England. (Photo by Steve Bardens/Getty Images for Barbarians)
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Lori Cramer has been named to return for the Queensland Reds after a massive week overseas with the Women’s Barbarians, with the Wallaroos playmaker suiting up in the black and white hoops against Wales in London.

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Cramer made the long-haul trip to the UK for the match at Twickenham’s Allianz Stadium, lining up at fullback in a star-studded side that included NSW Waratahs skipper Emily Chancellor and New Zealand rugby great Ruby Tui.

The Reds utility returned home to Queensland this week, now set for a start at fly-half against two-time defending Super Rugby Women’s champions the NSW Waratahs, who are looking to bounce back from a loss to the Western Force.

VIDEO

Australia Sevens flyer Alysia Lefau-Fakaosilea is another notable inclusion in the First XV, having been selected at outside centre. Lefau-Fakaosilea moves into the starting side after playing more than 25 minutes off the bench against the Fijian Drua last weekend.

Sarah Doughterty partners Cramer in the halves, while Ava Wereta is the other midfielder named in this Queensland side. Piper Flynn and debutant Charlie Brigstocke are the two wingers, with Harmony Vatau rounding out the outside backs trio as the fullback.

“Lori is back from a big week away and a huge experience with the Barbarians. She did a good job at No.10 at the back end of last season with the way she controlled things,” coach Andrew Fraser said.

“We are hopeful she’ll be able to free up some of our big ball-runners.

“Alysia showed in her limited minutes last weekend that she has not forgotten anything about XVs rugby,

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“She brings physicality and confrontation to the centres and she’ll have a good match-up against Wallaroo Georgie Friedrichs.

“Charlie is a power athlete with real speed and is hard to stop when she gets into space. She showed some good signs in the trials, she trains really well and we are keen to see her in this one.”

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In the forwards, Eva Karpani has been named at tighthead prop after scoring an incredible try against the Drua. Karpani will pack down alongside loosehead prop Hayley Glass and hooker Zophronia Setu up front.

Lucy Thorpe joins Reds captain Jemma Bemrose in the second row, and Zoe Hanna and Dillyn Blackburn are the starting flankers. Tiarna Molloy is the other player named in the starting forward pack, set the wear the No. 8 jersey.

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This match will be held at Sydney’s Leichhardt Oval on Sunday afternoon, set to get underway at 4:05 pm local time.

Queensland Reds team to take on NSW Waratahs

  1. Hayley Glass
  2. Zophronia Setu
  3. Eva Karpani
  4. Lucy Thorpe
  5. Jemma Bemrose (c)
  6. Zoe Hanna
  7. Dillyn Blackburn
  8. Tiarna Molloy
  9. Sarah Dougherty
  10. Lori Cramer
  11. Piper Flynn
  12. Ava Wereta
  13. Alysia Lefau-Fakaosilea
  14. Charlie Brigstocke*
  15. Harmony Vatau

Reserves

  1. Ella Hopper*
  2. Jordan Neal
  3. Tanya Kalounivale
  4. Vineta Teutau
  5. Sarah Riordan
  6. Evie Sampson
  7. Charity Wightman-Beaven
  8. Briana Dascombe

*Reds debut

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Comments on RugbyPass

T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 16 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 46 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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