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36 - 26
FT
42 - 42
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30 - 29
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73 - 22
FT
U20
45 - 15
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U20
38 - 40
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U20
43 - 32
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U20
34 - 29
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Women's Internationals

Zackary to hit Eagles half century on Fourth of July against Springboks Women

CANBERRA, AUSTRALIA - MAY 17: Kate Zackary of the USA is tackled during the Pacific Four Series International Match between Australia Wallaroos and USA at GIO Stadium on May 17, 2025 in Canberra, Australia. (Photo by Mark Evans/Getty Images)
Comments
1 Comment

Kate Zackary will win her 50th cap for the USA Women’s Eagles on the same day her country celebrates 250 years of independence.

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The 36-year-old will play against the Springboks Women just six days after she captained Trailfinders Women in the Premiership Women’s Rugby Final loss to Saracens at the Twickenham Stoop.

Zackary, who will have a new club for the 2026/27 season, will play in the Ellis Park fixture ahead of South Africa men’s Nations Championship opener against England at the same venue. She has played for the USA women’s XVs side for the past decade and at three Women’s Rugby World Cups.

VIDEO

Jack Hanratty, USA Women’s Eagles head coach, said: “We are very lucky to have Kate back, fresh off captaining at the PWR Final with the Trailfinders, she brings an elevated level of professionalism and experience into our group.

“50 appearances for your country is a massive achievement, and this squad is incredibly motivated to mark and celebrate this milestone with her.”

Zackary will play in a back-row with stand-in captain Georgie Perris-Redding and No.8 Freda Tafuna. Ashley Cowdrey will make her XVs debut on the wing, while Cardiff Met University prop Elizabeth Cook is named on the bench. Emily Henrich has been ruled out of the two-match tour with injury.

Hanratty said: “We got a huge amount out of PAC4 from our Eagles environment – new athletes, staff and on-field. We targeted a win and what that experience felt like at PAC4. Getting a taste of that against Australia gave the group an appetite for more. Playing in environments like Ellis Park will be the real litmus test for our group – for all players, whether they have 50 caps or earning their first.”

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“The Women’s Springboks had an incredibly strong performance at the Rugby World Cup and we are looking forward to the challenge we know they will be presenting. South Africa is a new ground for the USA Women but this rugby obsessed environment is exactly where world-class moments are created.”

USA Women’s Eagles match day 23 v South Africa

15. Alev Kelter
14. Bulou Mataitoga
13. Telesi Uhatafe
12. Katana Howard
11. Ashley Cowdrey*
10. Bella Vogel
9. Cass Bargell
1. Hope Rogers
2. Kathryn Treder
3. Reece Woods
4. Rachel Ehrecke
5. Hallie Taufoou
6. Kate Zackary
7. Georgie Perris-Redding (C)
8. Freda Tafuna

Replacements

16. Paige Stathopoulos
17. Alivia Leatherman
18. Elizabeth Cook
19. Kapoina Bailey
20. Tessa Hann
21. Hann Humphreys
22. Olivia Ortiz
23. Kristin Bitter

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Comments

1 Comment
u
unknown 4 days ago

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Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 13 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 22 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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