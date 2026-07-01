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Nations Championship

Damian McKenzie describes new All Blacks attack as a 'mindset thing'

Leroy Carter, Damian McKenzie and Will Jordan of New Zealand during the New Zealand v Australia Rugby Championship match at Eden Park. (Photo by Craig Butland/MB Media/Getty Images)
Comments
3 Comments

The All Blacks have spent the past week studying the new coaching group’s structures and ideologies, but Damian McKenzie says the shifts in the team’s attack are as much about mindset as shape.

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The 74-Test playmaker is gearing up for his ninth season with the Kiwi national team, with Dave Rennie the fourth coach to select him since his 2016 debut.

McKenzie says all new coaches bring a “different style and a different flavour” to the environment, and the team have to learn quickly after assembling just 10 days out from the opening Test of the year.

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“There’s an expectation with the All Blacks that you get into your books pretty quickly,” he told reporters after training at his old high school, Christ’s College, in Christchurch. “We were able to do that last week; it was good to get in for a few days so that we can hit the ground running this week.”

With some of the more prominent criticisms of the last coaching regime directed at the attack, there’s plenty of interest in what Rennie and new attack coach Mike Blair have devised to reignite New Zealand’s most famous traditional strength.

“I think it’s just a mindset thing; a bit of optimism around our counter-attack, our turnover ball, and just making sure we’re getting our eyes up the field and seeing opportunities, and when it’s on to play, we play,” McKeznie explained when asked about the changes being implemented.

“For me, that’s a great thing. I love playing that style of rugby. And you’ve definitely got to be fit; there’s nowhere you can hide for sure.

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“So I’m excited for the game plan and the way we want to play. It suits a lot of our guys’ game styles.”

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The team’s first five-eighth will shoulder much of the responsibility for bringing that mindset shift to life in-game, and McKenzie has some stern competition for the role.

The Chiefs star has been selected alongside two other No.10s for the July series, veteran Beauden Barrett and rising star Ruben Love, with Richie Mo’unga also spending time in the group last week to get across the bookwork while he awaits the resumption of his All Blacks eligibility, which kicks in once he has run out for Canterbury in the coming NPC season.

Love and McKenzie squared off in the most one-sided Super Rugby final in the competition’s history two weeks ago, with the young up-and-comer coming out on top.

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“He’s a good player, and playing some great rugby. He’s had a great season,” McKenzie said of the Hurricanes game-driver. “He deserved everything he got this year, so it’s been nice to be able to link up with him.

“Although he’s still so young, he shows a lot of experience and maturity for his age. We saw that throughout the year.”

Awaiting the All Blacks in their first-ever Test match in Christchurch’s new roofed stadium is a France team that won the Six Nations in dramatic fashion in their last outing. While the Top 14 finalists will be unavailable for selection this week, Bordeaux’s star playmaker Matthieu Jalibert is one of the Champions Cup winners to be available to play his first Test match in the southern hemisphere.

“They’ve got some very exciting players,” McKenzie said of France. “Obviously, Jalibert at 10, he’s an exciting player, and they like to play an expansive game of rugby. Seeing the top sides in their competition compete, they play some exciting footy.

“So, particularly here in Christchurch under the roof, I’m sure we’re going to see a lot of that. It’s going to be a tough Test.”

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Comments

3 Comments
S
SB 6 days ago

These comments are always interesting. I wonder how Razor expected his team to score points.

J
JW 6 days ago

Prbably the same way they won every first 40. Obviously wasn’t a sustainable way.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 12 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 22 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 42 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
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