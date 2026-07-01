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Nations Championship

Tana Umaga: France have returned to their 'identity of old'

SAINT-ETIENNE, FRANCE - SEPTEMBER 21: Tana Umaga assistant coach of Samoa looks on during their captains run ahead of their Rugby World Cup France 2023 match against Argentina at Stade Geoffroy-Guichard on September 21, 2023 in Saint-Etienne, France. (Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images)
Comments
1 Comment

All Blacks defence coach Tana Umaga hasn’t leaned on his experience playing in France much when preparing his team for this weekend’s Nations Championship opener.

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The former Toulon back says the game in France has “evolved” significantly since his time there as a player and player-coach, crediting Les Bleus head coach Fabien Galthié for his role in the evolution that has seen the team return to global heavyweight status.

In what was a historically high-scoring Six Nations tournament earlier this year, France led the way, scoring north of 42 points per game, earning a bonus point for tries scored in each of their five contests, four of which were wins.

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Having watched not only France’s attack flourish, but also Bordeaux’s in a dominant Champions Cup campaign, Umaga says Galthié’s men will be difficult to contain in Christchurch.

“They’re an exciting team to watch. They’ve kind of found their French flair again, haven’t they? They want to play from all parts of the field,” he told the Aotearoa Rugby Pod.

“They’re always looking to attack when there’s opportunities, and with the quality of the players that they’ve got — obviously, Bordeaux didn’t get through to the Top 14 final, yet they’re the champions of the European Cup.

“So they’ve got some experienced guys that have been around for a bit, and I’m sure they’re going to be relying on those combinations. And we saw how they won that final, too; they don’t have a lot of rucks, but when they do, they try to score points as soon as they can. That’s something that we’ve got to be aware of, focused on, and make sure that we’ve got answers for.”

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Reflecting on his brief time at Toulon, Umaga saw little similarity between the play style of then and today.

“Throughout my period in France, it was very combative. A lot of kicking. We went through a period there where I think they realised their rugby had changed to become very physical, and around the scrum. Now you can see Fabien Galthié has probably had a great influence on how they’re developing their young players through those systems; it’s all about looking up and seeing those opportunities, let’s keep the ball alive until we can create space for each other.

“I suppose they’ve gone back to their identity of old. That’s what we used to see quite a lot of. And now, they’re more consistent around what they do. That’s exciting for the game of rugby and that’s probably why it’s going so well in their country. It’s a good challenge for us first up.”

The former All Black captain has had to move on quickly from his time leading Moana Pasifika, joining a New Zealand camp in an unprecedented position, changing coaching staff mid-World Cup cycle ahead of what Sir Graham Henry describes as the biggest campaign the team has ever been through.

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Umaga, who has led the defence portfolio of the New Zealand U20, the Blues and Samoa, says defending France in the first Test of the new regime will be a big challenge.

“With the short time frame, especially from a defence perspective, we’ve really got to focus on ourselves and what we can do. How do we get on the same page and get connected on what we want to do? And have real belief in that, and the right attitude to not just contain them, but pressure them.

“They’re going to play a lot, so we need to pressure those skillsets as much as we can, and not just sit back and wait for them to do everything, because you’re then obviously letting them dictate terms.”

You can catch the full Aotearoa Rugby Pod interview with Tana Umaga on RugbyPass TV.

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Comments

1 Comment
S
SB 7 days ago

And now, they’re more consistent around what they do.

This is the big difference between France now and a decade ago.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 3 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 10 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 19 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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