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Waratahs welcome captain Emily Chancellor back for Reds showdown

Emily Chancellor of the Waratahs in action during the round two Super Rugby Women's match between ACT Brumbies and NSW Waratahs at Viking Park on June 14, 2026 in Canberra, Australia. (Photo by Mark Nolan/Getty Images)
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The NSW Waratahs have welcomed back skipper Emily Chancellor for a crucial Super Rugby Women’s derby with the Queensland Reds in Sydney, with the flanker returning home this week after representing the Women’s Barbarians.

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Chancellor captained the invitational side against Wals at Twickenham’s Allianz Stadium, with Queensland Reds playmaker Lori Cramer and New Zealand rugby great Ruby Tui among the others named in the starting side.

The saw Chancellor miss the Waratahs’ last match, which was a defeat to the Western Force. That result has seen the Tahs enter the final regular season round in second place on the ladder, with the Fijian Drua in top spot.

VIDEO

Coach Michael Ruthven has made four changes to the First XV, with Wallaroos prop Bridie O’Gorman a notable inclusion up front. Backrower Ruby Anderson and scrum-half Martha Harvy have also earned promotions to the run-on side.

“We have made some adjustments to our line-up this week to ensure we have some real punch and physicality in the second half,” Ruthven said.

“We are really excited to have Caitlyn Halse back available this week. She showed her ability to influence a game in the first half against the Fijian Drua in Round 1. Em Chancellor also comes back into the starting team this week and we welcome her experience and leadership.

“Martha Harvey earns an opportunity to start at nine this week. Martha has been working really hard around her craft and we are excited for her to get this opportunity.”

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This will be O’Gorman’s 38th Super Rugby Women’s appearance, with the tighthead named in an all-Wallaroos front-row. Loosehead prop Brianna Hoy and hooker Brittany Merlo have been selected as well.

Leilani Nathan and Tahs vice-captain Kaitlan Leaney are the two locks, while Andrson and captain Chancellor take their place on the sides of the scrum. Wallaroos star Piper Duck rounds out the starting pack as the No. 8.

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Lori Cramer returns after Barbarians call-up for Reds-Waratahs derby

Lori Cramer has been named to return for the Queensland Reds after a massive week overseas with the Women’s Barbarians.

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Harvey partners fly-half Pleuni Kievit are the halves pairing, while Rosie Ferguson joins Georgina Friedrichs in the centres. Desiree Miller and Amelia Whitaker line up on the wins, with Wallaroo Waiaria Ellis will wear the No. 15 jersey.

This find-round Super Rugby Women’s derby will be held at Sydney’s Leichhardt Oval on Sunday afternoon, kicking off at 4:05 pm.

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NSW Waratahs to take on Queensland Reds

  1. Brianna Hoy
  2. Brittany Merlo
  3. Bridie O’Gorman
  4. Leilani Nathan
  5. Kaitlan Leaney (vc)
  6. Ruby Anderson
  7. Emily Chancellor ©
  8. Piper Duck
  9. Martha Harvey
  10. Pleuni Kievit
  11. Desiree Miller (vc)
  12. Rosie Ferguson
  13. Georgina Friedrichs
  14. Amelia Whitaker
  15. Waiaria Ellis

Replacements:

16. Nancy Volkman

17. Emily Robinson

18. Faliki Pohiva

19. Grace Gillies

20. Nicole Nathan

21. Taj Heald

22. Edie Burke

23. Caitlyn Halse

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 21 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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