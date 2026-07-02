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Nations Championship

Why Brad Weber predicted Luke Jacobson would start for Rennie's All Blacks

Sam Crane and Luke Jacobson of the Chiefs celebrate winning the round 14 Super Rugby Pacific match between ACT Brumbies and Chiefs at GIO Stadium, on May 27, 2023, in Canberra, Australia. (Photo by Mark Nolan/Getty Images)
Comments
5 Comments

Dave Rennie’s loose-forward trio was one of the most unexpected selections in his first All Blacks team naming, with all three picks piquing the public’s interest for different reasons.

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While Peter Lakai and Ardie Savea’s selections raised eyebrows for their placements on different sides of the scrum than what’s been most familiar to them in recent seasons, Luke Jacobson’s selection at openside comes 643 days after his last All Blacks appearance, and 714 days since his last Test start.

Both Jacobson’s back half of the 2024 All Blacks season and the entirety of the 2025 Test campaign were derailed by injuries, casting uncertainty over his standing in the previous coaching regime’s hierarchy.

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But that didn’t cause former Chiefs co-captain Brad Weber any hesitation when predicting his starters for the first Test of the year, using his experience under Dave Rennie in Super Rugby to identify Jacobson as the type of player the coach would appreciate.

“I thought Luke Jacobson is very much a Dave Rennie guy; he’s hard-working, his work at the breakdown around clean-out is probably the best in the country for our loose forwards, and I know Dave really values that,” Weber told Elliott Smith on Newstalk ZB. “His work rate around the field is also one of the best going around. So, him, in particular, I was really excited about.”

With captain Ardie Savea a guaranteed selection, Weber saw the final loose forward position going to Peter Lakai.

“It’s hard to deny Peter Lakai’s form for the Hurricanes this year, so I thought he deserved a crack,” Weber added.

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The 18-cap All Black, when reflecting on his experience under Rennie at the Chiefs, shared his enthusiasm for the coach’s transparency around selections and his form-first policy. Weber said that policy was evident in the selection of Ruben Love at No.10, despite the 25-year-old’s lack of Test experience compared to his playmaking counterparts in the team.

“The thing that I always loved about Rens when he was coaching me was that he would always reward form. It didn’t matter if you were an established All Black or a rookie; if you were playing the best and he thought you would do a good job for the team, then he had no issue starting you.

“So this certainly signals that, and mate, you can’t deny Ruben’s form during Super Rugby. Also, I think these are the perfect Tests to give him a crack in the No.10 jersey with a small eye toward the South Africa tour coming up. I think if you give him a crack now, a couple of Tests while he’s in red-hot form, and then reassess for the South African Tests.

“You already know what Damian (McKenzie) and Beuaden (Barrett) can do in the No.10 jersey, so these are the Tests to give Ruben hopefully a bit of confidence and keep that competition in amongst our N0.10s. I think it’s great.”

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Weber made his loose forward prediction on this week’s episode of the Aotearoa Rugby Pod, which you can watch in full on RugbyPass TV.

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Comments

5 Comments
c
cnw 5 days ago

Picking Jacobson does not add up if Rennie is a genuine stats and form man. Segner and Jacobson have almost identical tackle completion (85 v 87), dominant tackle (9 v 11), are close on carries (106 v 120) but Segner has 58 lineout takes to Jacobson’s 3 double the turnovers - 16 to 8 and 353 PCM to Jacobson’s 270. Based on form Segner is the much more complete player and a much better pick against a team with tall athletic loosies.

I
Icefarrow 4 days ago

It adds up when you factor in the fact Segner has zero international experience, and lacks mass. You don’t throw a rookie to the wolves.

B
Blackmania 4 days ago

I think Segner is next in the pecking order, and I wouldn’t be surprised to see him wearing the No. 7 jersey against Italy.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 21 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

46 Go to comments
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