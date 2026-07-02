Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Saturday
00:10
Saturday
02:40
Saturday
05:10
Saturday
08:10
Saturday
10:40
Saturday
12:00
Saturday
14:00
Saturday
14:10
Saturday
16:45
Saturday
17:00
Saturday
18:30
Saturday
20:00
Super Rugby Pacific

Tamati Ellison signing sees former All Blacks coaches reunite at Blues

Tamati Ellison of New Zealand before the Gallagher Cup match between Ireland and New Zealand. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Comments
Comment

Maori All Blacks coach Tamati Ellison has joined Jason Holland’s coaching group at the Blues for the 2027 season.

ADVERTISEMENT

The pair famously worked together in Scott Robertson’s All Blacks staff during the 2024 and 2025 Test seasons, with Ellison initially joining as contact skills coach before taking on the defence portfolio when Leon MacDonald abruptly departed. Ellison was previously with Robertson at the Crusaders after leading the Wellington Lions.

The 43-year-old’s playing career includes four Tests with the All Blacks and a Commonwealth Games gold medal in Sevens.

VIDEO

It’s a resume that Blues GM Rugby Murray Williams was thrilled to bring into camp after departing head coach Vern Cotter recruited defence coach Craig McGrath to join him at the Queensland Reds.

“Tamati has a deep understanding of the game and team culture, strong leadership qualities and a proven ability to connect with players and help them grow,” Williams said.

“His coaching journey over recent years has been impressive, from the provincial game through to Super Rugby and the international arena. He brings valuable experience from some of the best environments in world rugby, and we’re excited about what he’ll add to our programme.”

Ellison, who made his Super Rugby debut for the Blues in 2005, his lone game for the club, said the opportunity to reconnect with Holland in Auckland was a great opportunity.

ADVERTISEMENT

“The Blues are one of the great clubs in New Zealand rugby, with a proud history and a strong connection to their community,” Ellison said.

“When the opportunity came to work alongside Jason and be part of what the club is building for the future, it was one that really appealed to me. There is outstanding talent throughout the organisation and a real desire to keep pushing forward.

“I’m looking forward to getting to Auckland, connecting with the players and staff, and helping create an environment where people can perform at their best.”

Ellison will continue in his role as Maori All Blacks head coach.

ADVERTISEMENT

Recommended

NZ and France wobble, Wales and Australia soar in the World Rugby Junior World Championship

New Zealand U20 player ratings vs Scotland | World Rugby Junior World Championship 2026

OPINION

Highlanders sign Moana Pasifika No.10 Patrick Pellegrini

Ruben Love the confident pick at No.10 as All Blacks adopt 'optimistic' mindset

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

343
2

New Zealand Rugby appoint 94-Test All Black as head of men's high performance

11
3

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

10
4

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3
5

Michael Hooper weighs in on Wallabies' late call in Ireland defeat

6
6

Six Boks make our Nations Championship team of the week - Round 1

13
7

Ireland are a man down with debutant set for Japan call

8

'That's nonsense': Ex-Bok coach takes aim at Borthwick's Pollock decision

12

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

2
LONG READ

Improving Wales look to upset Argentina in their own backyard

Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

LONG READ

Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

48

Comments on RugbyPass

T
Tom 3 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 10 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 19 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

46 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close