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Super Rugby Pacific

Highlanders sign Moana Pasifika No.10 Patrick Pellegrini

AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 28: Patrick Pellegrini of Moana Pasifika during the round three Super Rugby Pacific match between Moana Pasifika and Highlanders at North Harbour Stadium, on February 28, 2025, in Auckland, New Zealand. (Photo by Dave Rowland/Getty Images)
Comments
9 Comments

The Highlanders have won the race for Tonga’s star No.10 Patrick Pellegrini, signing the playmaker on a two-year deal.

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Pellegrini, 27, had his time with Moana Pasifika cut short when the club’s departure from Super Rugby Pacific was confirmed on June 24, and immediately emerged as one of the big free agents on the market.

The Highlanders had already recruited All Blacks XV starter Josh Jacomb for the 2027 campaign to compete with rising talent Cam Millar for minutes in Dunedin, and clearly wasted no time in approaching Pellegrini.

VIDEO

One of the most accurate marksmen throughout his two seasons in Super Rugby Pacific, the former Coventry game-driver joins the Highlanders having started 11 of 17 Tests for Tonga, with three bench appearances at the 2023 Rugby World Cup.

With the signing, Highlanders head coach Jamie Joseph continues the aggressive recruitment drive that began when he returned from Japan to take up what was initially a Director of Rugby role at the club, before he transitioned to head coach ahead of the 2025 season.

“Patrick is a smart, composed No.10 who has proven himself in some of the toughest club competitions in the world,” Joseph said. “He’s grown his game significantly over the past few seasons and shown he can perform at the international level. We believe he’ll thrive in our environment and add real value to the group.”

Pellegrini, who was reportedly fielding interest from Super Rugby clubs on both sides of the Tasman as well as clubs in Europe and Japan, said he was excited to join a building Highlanders squad.

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“I’m really excited to be joining the Highlanders and taking on this new challenge and different challenge,” he said. “It’s a real privilege to sign for such a great club, and I can’t wait to get to work with the boys, meet the fans and make a contribution to the club’s future success.”

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Comments

9 Comments
K
KwAussie 5 days ago

I’m not sure three quality 10’s in one side is a good idea. I think one of those 3 is going to be missing game time and we may see them going elsewhere if that happens. I am glad Pelligrini got a contract though as I do rate him. Lets hope some of the others also get contracts

J
JW 6 days ago

Stooked, will be interesting to see what a class 10 can do at the Landers.


He was a bit bouncy this year, some great stuff, some solid, but also a bit out of funk at times, which could be his side. He couldn’t quite keep his consistency in his breakthrough year either, so hope here he’s still getting used to the level and having a like for like competent 10 to share minutes with has them both firing 100%


No news on Leota or Miracle? Those are the two real big stars imo.

B
Bazzallina 5 days ago

Add Semesi to that list I reckon and Vaihu was another who always impressed but guess he might find a spot in Oz

O
Otagoman II 6 days ago

It’s a good pick up and it seems to confirm Millar’s departure.

A
Andrew Nichols 6 days ago

Chiefs should snap up Cam Millar now. Might be just what he needs to progress.

J
JW 6 days ago

Don’t think the changes are happening that way round.

O
Otagoman II 6 days ago

I think the Blues have got there first.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 14 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 44 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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