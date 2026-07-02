Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Saturday
00:10
Saturday
02:40
Saturday
05:10
Saturday
08:10
Saturday
10:40
Saturday
12:00
Saturday
14:00
Saturday
14:10
Saturday
16:45
Saturday
17:00
Saturday
18:30
Saturday
20:00
International

Ruben Love the confident pick at No.10 as All Blacks adopt 'optimistic' mindset


Ruben Love (R) of New Zealand celebrates with team mate Caleb Clarke after scoring their second try during the Quilter Nations Series 2025 rugby international match between Wales and New Zealand at Principality Stadium on November 22, 2025 in Cardiff, Wales. (Photo by David Rogers/Getty Images)
Comments
4 Comments

The selection of in-form first five Ruben Love is central to the new ‘optimistic’ philosophy within the All Blacks, with the 25-year-old earning his first start in the No.10 jersey on the back of his title-winning campaign with the Hurricanes.

ADVERTISEMENT

Although Love is a capped All Black and was largely expected to win the job, the selection still signals a new era for the All Blacks. He will become the newest All Black first five since 2019, when Richie Mo’unga took the reins from Beauden Barrett ahead of the 2019 Rugby World Cup.

Over the seven-year period since, it’s either been Mo’unga, Barrett or Damian McKenzie, as successive coaches Ian Foster and Scott Robertson backed whoever had the hot hand at the time.

Video Spacer

Video Spacer

With Barrett debuting for the All Blacks in 2012, McKenzie in 2017 and Mo’unga in 2018, there hasn’t been a genuine up-and-comer to challenge the trio until Love this year, with seven seasons and two Rugby World Cup campaigns of the same playmakers.

“He’s outstanding,” new All Blacks head coach Dave Rennie said of Love. “So I’m sure there won’t be too many arguments about our selection.”

Rennie is right about that.

The consensus was that Love had won the job by a landslide, with McKenzie the nearest challenger. After a one-sided final, it couldn’t be clearer: the All Blacks had to give him a shot. With Hurricanes’ teammates either side of him, he’s perfectly set up to succeed against France.

“He sits in amongst Cam and Jordie, which will give him a lot of comfort and a lot of combination and communication,” Rennie said.

ADVERTISEMENT

“He’s done a fantastic job, Ruben. He’s really confident, really clear.”

The All Blacks are embracing optimism as they build a new attacking mindset around “scoring from anywhere” under Rennie, which will feed off the confidence of Love.

The new head coach talked about how the side is willing to score from anywhere if the opportunity exists. That means from their own five metres if the picture is good.

Love can deliver that kind of fast-paced decision-making, having run the best attack in Super Rugby this season, one that averaged over 40 points a game and took it up a gear in the playoffs.

It’s only been a week and a half in camp, but Rennie reiterated that the coaching staff have had three months to prepare. He’s been happy with the progress shown and with what he’s seen this week.

ADVERTISEMENT

“The training today was excellent, lots of energy and excitement. Yeah, so we want them to express themselves. It’s Test match footy, we understand that. So it’s going to be times where we’re going to have to get into an arm wrestle, but we want to play with optimism.

“I think playing with optimism is a mindset around ‘how do you score from here?’ so I want us…  you know, if the opposition spill a ball or we get an advantage five minutes from our line, we’re thinking ‘how do we score from here?’

“But optimism is also around your work ethic, so if we’re optimistic, we’ll get people back and get people into position quickly, so you can play.”

All Blacks fans have waited several years for a new face running the cutter, and they will finally see it on Saturday night, with a game plan that looks to enable the best of what Love has to offer. There have been some explosive showings when a young, athletic playmaker has been unleashed in the black 10 jersey.

Beauden Barrett’s 2016 vintage against Wales was special; he was 25 years old, like Love is now. He came on for the injured Aaron Cruden in the second Test in Wellington and never looked back, sparking a huge second-half revival after a close first half and then piloting a third-Test hammering in Dunedin.

Damian McKenzie was finally given the No.10 jersey against France back in 2018 in the third Test. The 23-year-old scored two tries in a 49-14 demolition job.

Then, of course, there is Dan Carter against the British & Irish Lions on July 2, 2005, 21 years ago. He was also 23 and produced what many regard as the finest display ever.

It’s Love’s turn, on Saturday night, to rhyme with history and produce his own masterpiece to announce himself on the global stage.

Recommended

Dave Rennie explains selection of All Blacks' new loose forward trio

'Two best fullbacks in the world': Why Rennie moved Will Jordan back to the wing

Dave Rennie names two debutants in All Blacks team to face France

Damian McKenzie describes new All Blacks attack as a 'mindset thing'

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

343
2

New Zealand Rugby appoint 94-Test All Black as head of men's high performance

11
3

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

10
4

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3
5

Michael Hooper weighs in on Wallabies' late call in Ireland defeat

6
6

Six Boks make our Nations Championship team of the week - Round 1

13
7

Ireland are a man down with debutant set for Japan call

8

'That's nonsense': Ex-Bok coach takes aim at Borthwick's Pollock decision

12

Comments

4 Comments
K
KwAussie 5 days ago

Lets hope it all works out as DR is hoping it does. Love certainly seems to be heading in the right direction and I’m hoping it’s a great game. I think it is good he has Roigard inside and Jordie outside as that will help him feel at home.

H
Hammer Head 5 days ago

to announce himself on the global stage… as the best flyhalf in the world?

S
SS 5 days ago

Pretty sure he just said he wants to be the best first five in the world, he never claimed himself as best. He certainly has the goods at SR level, hope he can take it up a notch

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

2
LONG READ

Improving Wales look to upset Argentina in their own backyard

Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

LONG READ

Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

46

Comments on RugbyPass

T
Tom 2 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 9 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 17 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

46 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close