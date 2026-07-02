Bordeaux stars complement new generation in France team to play All Blacks

France head coach Fabien Galthié has picked a youthful 23 to face the All Blacks in round 1 of the inaugural Nations Championship.
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Lock Tom Staniforth is in line for a debut in the No.5 jersey, bringing some familiarity with New Zealand to the team, having played 55 games in Super Rugby for the Waratahs and Brumbies. He’s joined by 22-year-old Hugo Auradou in the second row.
Up front, Jefferson Poirot and Demba Bamba offer some more experience in the tight five, alongside Maxime Lamonthe, who has been named for his first Test start. In the back row, Pierre Bochaton, Oscar Jegou and Marko Gazzotti have an average age of just 23.
VIDEO
The backline sees some established star power in Maxime Lucu and Matthieu Jalibert in the halves, feeding Bordeaux teammate Yoram Moefana at 12 and Pau’s two-Test 20-year-old Fabien Brau-Boirie at centre. The outside backs feature Theo Attissogbe on the left wing, Damian Penaud on the right and Max Spring at fullback.
Bringing impact will be Barnabé Massa, Reda Wardi and Régis Montagne in the front row, Mickaël Guillard in the second row, and Killian Tixeront as loose forward cover. Antoine Hastoy joins rising stars Nolann Le Garrec and Nicolas Depoortere as backline cover.
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Am concerned with the lack of international experience of the pack as well as Spring.
Far more than last year’s packs, I think they will be ok. Spring has had a strong season with Racing and has grown up a lot since his last cap, I think he will be alright.
Numerous combination here that have never played together, worrying
AB’s clearly facing a weaker team than the WB’s are likely to face next week.
Hum. Next week it will probably be a very différent side, because of players welfare. Weaker ? I am not sure.
Big chances for certain players to put their hand up for a spot in the 42 for November firstly then the 6N as well as obviously the World Cup.
That is a good team. They can take the ABs.
Spring? Really?