Northern | US
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Saturday
00:10
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Saturday
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12:00
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18:30
Saturday
20:00
Nations Championship

Bordeaux stars complement new generation in France team to play All Blacks


(from L) Bordeaux-Begles' French scrum-half Martin Page Relo, Bordeaux-Begles' French wing Damian Penaud, Bordeaux-Begles' French fly-half Matthieu Jalibert, Bordeaux-Begles' French centre Yoram Moefana and Bordeaux-Begles' French centre Nicolas Depoortere qather during the European Champions Cup first round, day 3, pool 4, rugby union match between Bordeaux-Begles and Northampton Saints at the Chaban-Delmas stadium in Bordeaux on January 11, 2026. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images)
Comments
31 Comments

France head coach Fabien Galthié has picked a youthful 23 to face the All Blacks in round 1 of the inaugural Nations Championship.

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Lock Tom Staniforth is in line for a debut in the No.5 jersey, bringing some familiarity with New Zealand to the team, having played 55 games in Super Rugby for the Waratahs and Brumbies. He’s joined by 22-year-old Hugo Auradou in the second row.

Up front, Jefferson Poirot and Demba Bamba offer some more experience in the tight five, alongside Maxime Lamonthe, who has been named for his first Test start. In the back row, Pierre Bochaton, Oscar Jegou and Marko Gazzotti have an average age of just 23.

VIDEO

The backline sees some established star power in Maxime Lucu and Matthieu Jalibert in the halves, feeding Bordeaux teammate Yoram Moefana at 12 and Pau’s two-Test 20-year-old Fabien Brau-Boirie at centre. The outside backs feature Theo Attissogbe on the left wing, Damian Penaud on the right and Max Spring at fullback.

Bringing impact will be Barnabé Massa, Reda Wardi and Régis Montagne in the front row, Mickaël Guillard in the second row, and Killian Tixeront as loose forward cover. Antoine Hastoy joins rising stars Nolann Le Garrec and Nicolas Depoortere as backline cover.

Team Form

Last 5 Games

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34 - 32
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26 - 52
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33 - 19
Team Logo
Team Logo
17 - 25
Team Logo
Team Logo
13 - 26
Team Logo
Team Logo
34 - 32
Team Logo
Team Logo
48 - 46
Team Logo
Team Logo
50 - 40
Team Logo
Team Logo
33 - 8
Team Logo
Team Logo
12 - 54
Team Logo
4
Wins
3
2
Streak
1
22
Tries Scored
29
35
Points Difference
57
3/5
First Try
4/5
3/5
First Points
4/5
3/5
Race To 10 Points
5/5

France team to play New Zealand

  1. POIROT Jefferson
  2. LAMOTHE Maxime
  3. BAMBA Demba
  4. AURADOU Hugo
  5. STANIFORTH Tom
  6. BOCHATON Pierre
  7. JEGOU Oscar
  8. GAZZOTTI Marko
  9. LUCU Maxime
  10. JALIBERT Matthieu
  11. ATTISSOGBE Théo
  12. MOEFANA Yoram
  13. BRAU-BOIRIE Fabien
  14. PENAUD Damian
  15. SPRING Max

Reserves

16. MASSA Barnabé
17. WARDI Reda
18. MONTAGNE Régis
19. GUILLARD Mickaël
20. TIXERONT Killian
21. LE GARREC Nolann
22. HASTOY Antoine
23. DEPOORTERE Nicolas

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Comments

31 Comments
J
JPM 6 days ago

Am concerned with the lack of international experience of the pack as well as Spring.

S
SB 6 days ago

Far more than last year’s packs, I think they will be ok. Spring has had a strong season with Racing and has grown up a lot since his last cap, I think he will be alright.

j
je 6 days ago

Numerous combination here that have never played together, worrying

M
Mzilikazi 6 days ago

AB’s clearly facing a weaker team than the WB’s are likely to face next week.

J
J Marc 6 days ago

Hum. Next week it will probably be a very différent side, because of players welfare. Weaker ? I am not sure.

S
SB 6 days ago

Big chances for certain players to put their hand up for a spot in the 42 for November firstly then the 6N as well as obviously the World Cup.

D
DB 6 days ago

That is a good team. They can take the ABs.

J
JW 6 days ago

Spring? Really?

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 10 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 21 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 40 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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