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World Rugby Junior World Championship

NZ and France wobble, Wales and Australia soar in the World Rugby Junior World Championship

Action from the World Rugby Junior World Championship 2026 Pool B match between New Zealand and Scotland at AIA Arena in Kutaisi, Georgia, on 2 July. Photo: Giorgi Arjevanidze / World Rugby.
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Mike Muliaina scored 11 points as the Junior All Blacks have one foot in the World Rugby Junior World Championship semi-finals after surviving a 36-26 scare against Scotland to move four points clear at the top of Pool B.

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The Kiwis scored five tries, two in the first half from Logan Williams and Cohen Norrie, who also scored their third try within seconds of the restart, before Siale Pahulu and Johnny Falloon touched down later in the second period.

They looked to be cruising when they were 17-0 up after 37 minutes, with Muliaina converting both tries and landing a penalty before Harvey Preston snatched a try on the stroke of half-time, which Jake Dalziel converted.

VIDEO

Scotland, who gave a good account of themselves throughout, had Joe Roberts score a second-half brace with Dan Kelly crossing the line in the last minute, but it was too little, too late, with Dalziel converting the final two tries.

Alex Ridgway and Steffan Emanuel both scored a brace as Wales ran in seven tries to beat Uruguay 47-0 to clock up their second successive victory in Pool A.

They soaked up ten minutes of Uruguayan pressure before early replacement Emanuel opened the scoring after 13 minutes, with Lloyd Lucas adding the first of his five conversions.

Wales lock Osian Williams was sin-binned for a late tackle before Oscar Thomas, Ridgway and Emanuel all crossed before half-time. Dylan James was yellow-carded early in the second period before Ridgway, debutant Brogan Leary and Tom Bowen completed the scoring.

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France came back from 15-5 down to thrash Spain 57-32 with Raphael Audebert, Lilian Baret, Hugo Avogadro and Matheo Frisach each scoring two tries.

A shock looked on the cards when Spain’s Malakai Hafoka, who had earlier kicked a penalty, converted their second try, scored by Solomon Ejike Ibeoba, after Oriol Marsinyac got their first to give them a 15-5 lead.

The French dug in despite having Yanis Basse and Alexandre Langlois sin-binned midway through the first half, and four unanswered tries turned the score from 10-20 to 38-20 by the hour mark before two late Judd tries completed the rout.

Tom Farr-Jones scored two tries as Australia moved to the top of Pool D after beating Fiji 57-13 in a game that saw six yellow cards, three from each side.

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World Rugby
Action from the World Rugby Junior World Championship 2026 Pool D match between Australia and Fiji at AIA Arena in Kutaisi, Georgia, on 2 July. Photo: Vakho Chikvaidze / World Rugby.

The Junior Wallabies lost Jacob Job, Edwin Langi and Charlie Bird to the sin bin while the Fiji trio of Savenaca Qabale, Jehoshua Ratulomai and Mosese Tabuakoto all picked up yellow cards.

But there was never any danger of an upset with Australia scoring nine tries, Toby Brial joining Farr-Jones in getting a brace while Ewald Kruger, Marshall Le Maitre, Sam Blank, Treyvon Pritchard and Angus Grover were the other try scorers.

Finn Mackay kicked three conversions while Jonty Fowler landed one, with Epeli Roseruvakula and Maleli Nauvasi scoring Fiji’s tries, both of which were converted by Tevita Ledua, who also landed a penalty.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 1 minute ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 8 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 17 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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