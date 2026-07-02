Dave Rennie on Beauden Barrett's omission despite 'impressive' All Blacks impact

Regardless of question marks surrounding Beauden Barrett’s form, All Blacks head coach Dave Rennie has shown his appreciation for the 144-Test veteran.
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Barrett was chosen as one of three first-fives in Rennie’s first All Blacks squad named last Monday in Fielding, but was not selected as part of the 23-man squad tasked with facing France in Christchurch.
Hurricanes first-five Ruben Love got the nod to start in the all-important No.10 jumper, with Chiefs playmaker Damian McKenzie in the No.15 position.
VIDEO
Although Love’s Super Rugby Pacific form has been superb, Rennie’s call to leave Barrett out was still a decision not to be taken lightly.
Love will make his sixth appearance for the All Blacks this weekend at One New Zealand Stadium in Christchurch, having never started at No.10 under former head coach Scott Robertson.
With many questioning the veteran playmaker’s form, the All Blacks head coach was quick to explain the impact Barrett has on the group.
“I wouldn’t say hard [team to pick], yes, there’s always good people missing out, and so you’re having conversations with guys who are like really close to maybe playing their first Test as an All Black,” Rennie said in Christchurch.
“Or someone like a Beauden, who’s been around for a long time. I’ve been so impressed with him, I haven’t coached Beauden before.
“His contributions have been massive, he’s training really well.”
Fixture
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Full-time
France
All Stats and Data
The All Blacks head coach, who seemed calm at his first team naming, said that leaving a 144-Test veteran out of the squad shows the quality of the players they have.
“He’s been impressive, so if someone of that quality is sitting in the wings, I guess it shows how strong we are in that position.”
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The former Glasgow Warriors and Wallabies head coach explained how he’s enjoyed giving players an opportunity to lead during the first Test week of the year.
“I’ve been really impressed, like I said, with the rugby IQ of a number of these guys. You’ve got a fair few men who have got a lot of Tests under their belts, and we’re trying to give them opportunities to lead,” Rennie told media at One New Zealand Stadium.
“So we’ve got every single player in some sort of group where they have to contribute and get in front of the group, and so that’s been good.
“I’m learning lots about these men, and it’s been impressive.”
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Let’s not kid ourselves: Rennie is, above all, an outstanding communicator.
Love has been phenomenal and hugely impressive in team meetings. DMK somehow ended up being given the rather exaggerated label of “the best fullback in the world” (alongside Jordan), and Beauden Barrett is reportedly incredibly impressive behind the scenes.
And when Richie Mo’unga comes back…
Rennie is genuinely very good at what he does. He pushes all the right buttons to get everyone involved, but sporting decisions will always have to be made. And I’m not convinced that, when all is said and done, BB will end up on the right side of that story.
I must admit I don’t get the hate on BB. He plays to the coaches instructions and yet when it doesn’t look as good as it could it falls on him rather than the direction he’s been given. I felt that this season the Auckland game plan stifled his play rather than he stifled the team. I’m glad he’s been brought into the squad and I look forward to seeing him on the field.
In what capacity? What role best suits him?
Yet DMac had a shocker in the final and still gets raved about.
The proof in the team will only be known on Saturday. I agree with you about BB though.