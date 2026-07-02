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Nations Championship

Dave Rennie on Beauden Barrett's omission despite 'impressive' All Blacks impact

Henry Lee Henry Lee
at One New Zealand Stadium, Christchurch
New Zealand’s Damian McKenzie (R) and Beauden Barrett attend a rugby training session at One New Zealand Stadium in Christchurch on July 2, 2026, ahead of a rugby Nations Championship match against France. (Photo by Sanka Vidanagama / AFP via Getty Images)
Comments
11 Comments

Regardless of question marks surrounding Beauden Barrett’s form, All Blacks head coach Dave Rennie has shown his appreciation for the 144-Test veteran.

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Barrett was chosen as one of three first-fives in Rennie’s first All Blacks squad named last Monday in Fielding, but was not selected as part of the 23-man squad tasked with facing France in Christchurch.

Hurricanes first-five Ruben Love got the nod to start in the all-important No.10 jumper, with Chiefs playmaker Damian McKenzie in the No.15 position.

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Although Love’s Super Rugby Pacific form has been superb, Rennie’s call to leave Barrett out was still a decision not to be taken lightly.

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Love will make his sixth appearance for the All Blacks this weekend at One New Zealand Stadium in Christchurch, having never started at No.10 under former head coach Scott Robertson.

With many questioning the veteran playmaker’s form, the All Blacks head coach was quick to explain the impact Barrett has on the group.

“I wouldn’t say hard [team to pick], yes, there’s always good people missing out, and so you’re having conversations with guys who are like really close to maybe playing their first Test as an All Black,” Rennie said in Christchurch.

“Or someone like a Beauden, who’s been around for a long time. I’ve been so impressed with him, I haven’t coached Beauden before.

“His contributions have been massive, he’s training really well.”

Fixture
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Full-time
France
All Stats and Data
The All Blacks head coach, who seemed calm at his first team naming, said that leaving a 144-Test veteran out of the squad shows the quality of the players they have.

“He’s been impressive, so if someone of that quality is sitting in the wings, I guess it shows how strong we are in that position.”

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The former Glasgow Warriors and Wallabies head coach explained how he’s enjoyed giving players an opportunity to lead during the first Test week of the year.

“I’ve been really impressed, like I said, with the rugby IQ of a number of these guys. You’ve got a fair few men who have got a lot of Tests under their belts, and we’re trying to give them opportunities to lead,” Rennie told media at One New Zealand Stadium.

“So we’ve got every single player in some sort of group where they have to contribute and get in front of the group, and so that’s been good.

“I’m learning lots about these men, and it’s been impressive.”

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Comments

11 Comments
B
Blackmania 5 days ago

Let’s not kid ourselves: Rennie is, above all, an outstanding communicator.

Love has been phenomenal and hugely impressive in team meetings. DMK somehow ended up being given the rather exaggerated label of “the best fullback in the world” (alongside Jordan), and Beauden Barrett is reportedly incredibly impressive behind the scenes.

And when Richie Mo’unga comes back…

Rennie is genuinely very good at what he does. He pushes all the right buttons to get everyone involved, but sporting decisions will always have to be made. And I’m not convinced that, when all is said and done, BB will end up on the right side of that story.

K
KwAussie 5 days ago

I must admit I don’t get the hate on BB. He plays to the coaches instructions and yet when it doesn’t look as good as it could it falls on him rather than the direction he’s been given. I felt that this season the Auckland game plan stifled his play rather than he stifled the team. I’m glad he’s been brought into the squad and I look forward to seeing him on the field.

J
JW 5 days ago

In what capacity? What role best suits him?

T
TJ 5 days ago

Yet DMac had a shocker in the final and still gets raved about.

The proof in the team will only be known on Saturday. I agree with you about BB though.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 12 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 42 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
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