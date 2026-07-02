Northern | US
34 - 32
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27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
34 - 41
FT
66 - 19
FT
38 - 47
FT
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FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
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U20
34 - 29
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U20
56 - 3
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U20
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World Rugby Junior World Championship

England U20s book winner takes all pool showdown after beating gutsy USA outfit

Action from the World Rugby Junior World Championship 2026 Pool C match between England and USA at Avchala Stadium in Tbilisi, Georgia, on 2 July. Photo: Levan Verdzeuli / World Rugby.
Comments
3 Comments

Finn Keylock kicked 18 points as England U20 booked a winner-takes-all Pool A showdown with Argentina next week after a ten-try 68-40 demolition of illness-hit USA at the Avchala Stadium.

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The last time these two teams met in the Junior World Championships was in 2013, and England clocked up a record 109-0 win, but there was never any danger of a repeat.

The Americans, who were forced to make four changes to their side just minutes before kick-off after a sickness bug swept through their camp, took maximum advantage with two tries in the first ten minutes.

VIDEO

Jack Lewis only needed two minutes on his debut to score after a catch and drive, and then Finlay Cunnison finished from close range after powerful work from his pack, and Finn Keylock converted both.

One of the US’s late changes, Will Derbyshire, pulled a try back after 13 minutes, with Gavin Holder converting before Ollie Scola scored England’s third try after 20 minutes from close range, with Keylock converting.

Fixture
World Rugby U20 Championship
England U20
68 - 40
Full-time
USA U20
All Stats and Data

And they secured the bonus point six minutes later when Jerold Gorleku provided the finish to another set-piece move, and Keylock converted. Then after 30 minutes, Gorleku again went over from close range, and Keylock landed his fifth conversion.

Jameson Beatty burst through two England tacklers as the US went route one after 33 minutes and Holder converted, but they then fumbled the kick-off, and George Pearson accepted the gift.

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England continued to turn the screw, and after 45 minutes they snatched a loose ball, and Nick Lilley left defenders trailing in his wake to score a try.

The Eagles refused to go away, and after 50 minutes Jack Firebrace nudged a short kick over the top, and Dane Mitchell collected a lucky bounce before going the length of the pitch for a try that Holder converted.

Four minutes later, Holder swerved through and converted his own try. On the hour, Mitchell scored the Americans’ fifth try, before a cooling break that allowed England to regroup.

Scrum-half Jonny Weimann stepped off the bench to score England’s eighth try after 64 minutes, which Keylock converted, but five minutes later Mitchell completed his hat-trick with another speedy finish.

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Connor Treacey broke American hearts in the 73rd minute from close range, which Keylock converted, before Tylar Offiah scored walking over in the corner two minutes from time.

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Comments

3 Comments
u
unknown 5 days ago

I thought England, despite the score, looked slow and sluggish. Tackling was poor. They’ll have to improve considerably if they’re to beat a lively Argentina and qualify for the semis.

f
fl 5 days ago

I think the score reflects that quite well!


England won 68-40

a few days ago Argentina beat USA 78-14

Before that the last time the USA were in the competition was 2013, when they lost 97-0 against SA; 45-3 against France; 109-0 against England; 39-3 against Scotland; and 46-12 against Fiji.


So this was probably the USA’s best result since 2008, when it was a 16 team competition. Pretty embarrassing for England.

f
fl 5 days ago

terrible performance by England! genuinely don’t know how an England side can defend so poorly

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Comments on RugbyPass

T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 13 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 43 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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