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Reds sneak into Super W finals, Brumbies' season over after Force defeat

SYDNEY, AUSTRALIA – JULY 05: Reds players celebrate victory during the round five Super Rugby Women’s match between NSW Waratahs and Queensland Reds at Leichhardt Oval on July 05, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)
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The Queensland Reds have defied history to punch their ticket to the Super Rugby Women’s finals, while the Western Force have earned a maiden home semi-final.

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The battle for top-four positions and the minor premiership came down to the last game of the regular season between Queensland and the NSW Waratahs at Leichhardt Oval on Sunday.

The Reds, who had never beaten NSW, needed to win to move into the top four after the ACT Brumbies suffered a 36-20 defeat at Viking Park earlier in the day.

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With the visitors holding their nerve to stun the Waratahs 26-19, the hoodoo-busting win helped them leap to fourth on the ladder.

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Although Queensland scored three tries and were awarded a penalty try under the hammering rain in the first half, NSW stayed in the tense contest, closing the deficit to seven points early in the second half.

But a flurry of late errors for the Tahs cruelled their chances of a win, meaning the defending premiers dropped to third spot and will now travel to Perth to face the Force in the semi-final.

In the other semi, the Reds take on Fijian Drua, who claimed their first minor premiership since 2022, because NSW needed a bonus-point win to secure their fourth consecutive first-place finish.

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“I’ve kept myself up the last two nights, and this is going to sound real cheesy, but … I literally dreamt about this moment,” Queensland flyhalf Lori Cramer told Stan Sport.

“It’s huge for us … and for all of the fans that have stuck by us this year, because we haven’t had the performance that we’ve really wanted to show.”

In Sunday’s other match, ACT produced a spirited effort against the Force, but miss finals for a second consecutive year.

The Brumbies knew a win would be enough, but the Force scored six tries to three to book a home semi-final for the first time.

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The Perth-based team had a dream start when hooker Hera-Barb Malcolm Heke and winger Vani Buleki scored within seven minutes.

But a red card to outside centre Cecilia Smith in the 12th minute opened the door for the Brumbies, and prop Linda Emelio wrestled over the line.

The visitors rebounded to find the tryline twice before the break while conceding one to lock Jess Grant in the 31st minute.

Leading 24-12 at halftime, the Force capitalised on a rolling maul to extend their advantage, and although the Brumbies’ Paua-lee Going crossed in the 66th minute, substitute Taylor Waterson crashed over in the dying seconds to secure the bonus point.

SUPER RUGBY WOMEN’S SEMI-FINALS:

Fijian Drua (1) v Queensland Reds (4), July 18, Churchill Park, Lautoka

Western Force (2) v NSW Waratahs (3), July 18, TBC

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 8 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 9 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 16 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 17 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 19 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 30 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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