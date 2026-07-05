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FT
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Women's Internationals

Black Ferns suffer huge blow as co-captain Kennedy Tukuafu faces surgery


Kennedy Tukuafu of New Zealand arrives at the stadium prior to the Women's Rugby World Cup 2025 Pool C match between New Zealand and Japan at Sandy Park on August 31, 2025 in Exeter, England. (Photo by Alex Davidson - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
4 Comments

The Black Ferns have confirmed on Monday that co-captain and inspirational leader Kennedy Tukuafu will miss the next six months with a hamstring injury.

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Tukuafu will have surgery on her hamstring after picking up the injury in Chiefs Manawa’s shock loss on 27 June to the Hurricanes Poua in Pukekohe.

The experienced Black Fern suffered a hamstring tear and will undergo surgery to repair the muscle over the next six months.

VIDEO

Tukuafu will miss the whole 2026 international season, which included a historic Black Ferns Test series against the British Irish and Lions.

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The 37-Test Black Fern said she’s grateful for the ongoing support.

“Although I’m out of action for a while, I’m still closely involved with my team and I’m grateful for the support from my teammates, whanau and the wider rugby community,” Tukuafu said on an New Zealand Rugby release.

“My focus now is on surgery, rehabilitation and doing everything I can to return to the game.”

Fixture
Women's Internationals
South Africa Women
06:30
5 Sep 26
New Zealand Women
All Stats and Data

Black Ferns head coach Whitney Hansen said the whole community is behind Tukuafu, and she has no doubt she will return to the frame shortly after her recovery.

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“We’re really feeling for Kennedy. Injuries are always tough and this is a hard setback for someone who gives so much to the Black Ferns.

“Kennedy leads with authenticity and care and her influence on this group extends well beyond what she does on the field.

“We know she’ll approach her recovery with the same resilience, professionalism and determination she shows every day. The whole Black Ferns whanau will be right behind her as she works towards her return.”

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Comments

4 Comments
E
EatBreathe7s 6 days ago

Am I missing something…… the British and Irish lions tour of 2026

B
BC1812 6 days ago

Don’t like to see anyone injured. Hope she recovers soon. Other teams around the world have suffered a far greater number of enforced absences to key players and coped surprisingly well.

B
Bazzallina 6 days ago

Plenty of good loosies running around Super atm

K
KwAussie 6 days ago

Damn! That’s a real shame. Hope the recovery goes well

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 4 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 5 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 6 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 15 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 26 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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