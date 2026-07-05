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World Rugby Junior World Championship

Kane Jury rings the changes for New Zealand U20 showdown with Italy

GQEBERHA, SOUTH AFRICA – APRIL 27: New Zealand during the U20 Rugby Championship match between New Zealand and Australia at Nelson Mandela Bay Stadium on April 27, 2026 in Gqeberha, South Africa. (Photo by Richard Huggard/Gallo Images)
Comments
1 Comment

New Zealand U20 head coach Kane Jury has made seven changes ahead of their Junior World Championship clash with Italy in Kutaisi.

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The New Zealand side currently sits top of Pool B on ten points from their two games, ahead of Italy on seven points and Italy on six.

Jury’s Kiwis began the competition with a 16-point, weather-affected victory over Japan, 38-21, with a number of different jerseys crossing the chalk.

Auckland NPC fullback Cohen Norrie made his way into the lineup for their second contest against Scotland, rewarding the faith from his coaches with a try in each half.

The Scotland clash was much tighter, with their fast start proving enough after a valiant comeback from the Scottish outfit.

Jury, who was named New Zealand Rugby’s official Pathways head coach, explained that the squad have addressed the areas to improve on.

“Scotland challenged us physically and highlighted areas we need to keep improving as the tournament progresses,” Jury said.

VIDEO

“We’ve made a few changes to the side to give players valuable game time while maintaining continuity in key areas.

“We’ve got confidence in the depth of this squad, and everyone has an important role to play. Italy will present a different challenge. We’ll need to be accurate, disciplined and deliver another consistent performance.”

While one All Blacks Sevens player, Bradley Tocker, remains in the starting lineup, the second, Men’s SVNS Rookie of the Year Kele Lasaqa, will miss the last Pool B contest.

Bay of Plenty halfback Charlie Sinton will captain New Zealand, as Haki Wisemen is replaced by David Lewai in the starting lineup.

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Jury has brought five new players onto the extended bench, naming Xavier Leota, Boston Krone, James Moore, Lautasi Etuale and Finn McLeod in the matchday 23.

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The New Zealand Under 20s v Italy:

  1. Henry Stuart (Highlanders/Otago)
  2. Josh Findlay (Crusaders/Canterbury)
  3. Ethan Webber (Highlanders/Otago)
  4. Max Fale (Crusaders/Canterbury)
  5. Jake Frost (Crusaders/Canterbury)
  6. Bradley Tocker (Chiefs/Taranaki)
  7. Caleb Woodley (vc) (Blues/Auckland)
  8. Patrick Mauga (Hurricanes/Hawke’s Bay)
  9. Charlie Sinton (c) (Chiefs/Bay of Plenty)
  10. Mika Muliaina (Highlanders/Southland)
  11. Logan Williams (Crusaders/Canterbury)
  12. Siale Pahulu (Blues/Auckland)
  13. David Lewai (Chiefs/Waikato)
  14. Oliver Guerin (Chiefs/Waikato)
  15. Cohen Norrie (Blues/Auckland)

Reserves

  1. Xavier Leota (Blues/Auckland)
  2. James Moore (Crusaders/Canterbury)
  3. Dane Johnston (Chiefs/Taranaki)
  4. Finn McLeod (Crusaders/Canterbury)
  5. Micah Fale (Chiefs/Waikato)
  6. Boston Krone (Blues/Auckland)
  7. Lautasi Etuale (Crusaders/Canterbury)
  8. Kobe Brownlee (Crusaders/Tasman)

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Comments

1 Comment
C
Can I have a word your Honour? 4 days ago

It’s pretty impressive that Italy are both 2nd & 3rd in the Pool Group!


Just poor journalism…

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 22 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 22 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 24 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 30 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 32 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 32 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 34 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 47 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 55 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
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