Northern | US
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Tomorrow
00:10
Tomorrow
02:40
Tomorrow
05:10
Tomorrow
08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
20:00
Sunday
09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
11:30
U20
Sunday
11:30
U20
Monday
09:00
U20
Monday
09:00
U20
Monday
11:30
U20
Monday
11:30
U20
Nations Championship

Springboks pull Siya Kolisi and Eben Etzebeth before England clash


Eben Etzebeth of South Africa and Siya Kolisi of South Africa look on following The Rugby Championship match between the New Zealand All Blacks and South Africa Springboks at Eden Park on September 06, 2025 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
Comments
10 Comments

South Africa captain Siya Kolisi has been withdrawn from the squad ahead of Saturday’s clash with England at Ellis Park, alongside lock Eben Etzebeth, the Springboks have confirmed following multiple reports.

ADVERTISEMENT

The changes come shortly before the match with Steve Borthwick’s side, with Etzebeth’s withdrawal being a further blow to the Springboks’ second-row stocks.

Franco Mostert, Lood de Jager and Riley Norton were already unavailable for the match, meaning Rassie Erasmus did not originally select any lock cover on the bench.

VIDEO

The 141-cap Etzebeth was set to play his first match since the beginning of April, having been sidelined with a hip injury. The injury came shortly after he had returned from his 12-week ban for gouging against Wales in November.

Pieter-Steph du Toit will shift from the flank to the second-row for the match in Johannesburg, as Erasmus has lost 244 caps worth of experience moments before kick-off. The two-time World Rugby player of the year will also captain the Boks in Kolisi’s absence.

Fixture
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Full-time
England
All Stats and Data

The one-cap Cameron Hanekom will move from the bench to take du Toit’s place on the flank, while the uncapped Stormers flanker Paul de Villiers will come into the squad to take Kolisi’s place, meaning there is a net loss of 243 caps. Stormers utility forward Ben-Jason Dixon will take the space Hanekom previously held on the bench.

England have also been forced into a late reshuffle to their squad, with full-back George Furbank suffering from appendicitis.

ADVERTISEMENT

Updated Springboks XV: 15 Damian Willemse (DHL Stormers), 14 Cheslin Kolbe (Suntory Sungoliath), 13 Jesse Kriel (Canon Eagles), 12 Damian de Allende (Wild Knights), 11 Kurt-Lee Arendse (Vodacom Bulls), 10 Manie Libbok (Kintetsu Liners), 9 Grant Williams (Hollywoodbets Sharks); 1 Ox Nche (Hollywoodbets Sharks), 2 Malcolm Marx (Kubota Spears), 3 Thomas du Toit (Bath), 4 Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz), 5 Ruan Nortje (Vodacom Bulls), 6 Cameron Hanekom (Vodacom Bulls), 7 Paul de Villiers (Stormers), 8 Jasper Wiese (Urayasu D-Rocks).
Replacements: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Gerhard Steenekamp, 18 Zach Porthen, 19 Marco van Staden, 20 Ben-Jason Dixon, 21 Cobus Reinach, 22 Andre Esterhuizen, 23 Canan Moodie

Related

George Furbank withdrawn from England squad hours before Springboks clash - report

George Furbank has been withdrawn from England's matchday squad just hours before taking on South Africa at Ellis Park in their opening match of the Nations Championship.

Read Now

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

5
2

The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

4
3

Andy Farrell responds to Eddie Jones prediction for Japan’s clash with Ireland

7
4

Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

49
5

England keep faith in XV with only two changes, but 3 debutants wait on bench

17
6

'Birthplace of Welsh Rugby' threatened with closure

4
7

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

11
8

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3

Comments

10 Comments
D
DP 6 days ago

Standard Rassie shithousery 😆!

J
Jannie Schoeman 6 days ago

Can one watch the game on RugbyPass today?

A
Andre esthezin 6 days ago

No you can't because rugby pass doesn't have the image rights

W
WP1975 6 days ago

Rassie must have planned this all week

u
unknown 6 days ago

Where is esterhuizen 😟

F
Frederick 6 days ago

AE is on the bench, covering centre and one of the loose forwards. I believe he will come in as part of impact replacements (‘bomb squad’). They do value him as among the key players.

u
unknown 6 days ago

Waiting for Rassie to read my WhatsApp to tell me why?!?!

J
JD 6 days ago

“Rassie Erasmus could not select any lock cover on the bench.” A wild Cobus Wiese appears on the bench….

u
unknown 6 days ago

Its Paul on bench?

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

H
Henrik 26 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 26 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 28 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 34 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 36 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 36 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 38 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 51 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 59 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close