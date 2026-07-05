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Nations Championship

'I never got the chance to play here... Villa Park was the biggest stadium I played in'

CARDIFF, WALES - JULY 4: Wales Aaron Wainwright during the 2026 Nations Championship match between Fiji and Wales at Cardiff City Stadium on July 4, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Ian Cook - CameraSport via Getty Images)
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Aaron Wainwright savoured Wales winning at a stadium where he never managed to play as a Cardiff footballer.

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Wainwright helped Wales open their Nations Championship campaign with a 39-24 victory over Fiji at Cardiff City Stadium – the third straight success for Steve Tandy’s improving team.

It was the first time Wales had played a Test match at the Sky Bet Championship ground close to their Principality Stadium home, with Fiji being the official hosts after switching their Nations Championship fixtures to the northern hemisphere.

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But Leicester new boy Wainwright was in familiar surroundings having spent several years at the Cardiff academy before being released by the club at the age of 16.

“I never got the chance to play here,” said Wainwright, 28, who has transformed from his formative years as a defensive midfielder into a powerful rugby back-row ball carrier.

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“We had training sessions on here as kids and I did many a team photo shoot through the age groups before the coaches decided to drop me.

“Villa Park was probably the biggest stadium I played in football-wise. Under 14s or Under-15s against Aston Villa, but never here.

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“It was a great occasion. The fans made loads of noise and I really enjoyed it.”

Wales withstood an early bombardment from Fiji’s physical forwards and dazzling runners to eventually get on top and pull away on the scoreboard.

After wins over Italy in the Six Nations and last week’s uncapped fixture against the Barbarians, Wales scored six tries in a Test match for the first time since November 2021.

Wainwright said: “I remember speaking when we were going through that poor run of form and the losses were adding up.

“We had guys coming into the team with not much international experience.

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“I think we’ve ridden that wave or come out the other end of that losing streak.

“You can start to see the combinations forming and the boys are more confident out on the pitch and know what to expect from one another.”

Wales now travel to Argentina for their second Nations Championship fixture in San Juan on Saturday.

Wainwright made his international debut at Estadio San Juan del Bicentenario on Wales’ 2018 summer tour, coming off the bench in a 23-10 victory over the Pumas.

“My dad made the journey out for my first cap and I spoke to him about potentially coming out again,” said Wainwright.

“I don’t think he fancies that this time around with how far the travel is, but I’m excited to go back and revisit.

“It was a very hostile crowd last time with all the fencing stopping the fans getting on the pitch.

“That’s what I remember and the guys who haven’t been before can look forward to that.”

Nations Championship

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Comments

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 16 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 16 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 18 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 24 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 26 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 26 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 28 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 49 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 55 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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