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Nations Championship

England suffer fifth straight loss as familiar flaws return against Boks

South Africa and England players hug at the end of their rugby Nations Championship match between South Africa and England at Ellis Park Stadium in Johannesburg on July 4, 2026. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)
Comments
12 Comments

England endured a fifth straight Test defeat after a rollercoaster night at Ellis Park ended with South Africa turning on the power to emerge emphatic 45-21 winners.

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The Springboks lost captain Siya Kolisi and second row enforcer Eben Etzebeth to injury just hours before kick-off but still started like a freight train to build a 17-0 lead inside 12 minutes.

England initially looked overawed by the occasion as they sought only their second victory at the spiritual home of South African rugby, but once shaken from their stupor they roared back into contention with tries by Ellis Genge and George Martin.

VIDEO

Martin’s marauding finish down the left touchline was a highlight of the night, but the world champions then went up a gear with their path to victory made simpler when England were forced to play with the last seven minutes with 13 men after Tommy Freeman and Guy Pepper had been sent to the sin-bin.

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Comments

12 Comments
u
unknown 5 days ago

England aren’t competitive and it’s time for Borthwick to go. The RFU cannot persist with him any longer and must act. England are so far off it that they have no chance at the RWC so there’s nothing to lose by acting now

B
BH 6 days ago

Whilst this was always going to be a massive test i felt that if we lost whilst firing some shots and showing that the performance / tactics had moved on from those of the 6N indicating progress i would not have minded that outcome.


But it appears nothing was learned and nothing changed, we looked like rabbits in the headlights for the first twenty, disjointed and out of synch, yes we did well to pull it back for a three point margin at half time but the caveat to this is SA had a winger in the bin for ten mins, but the second half we were blown away.


Poor kick chase (again as in the 6N), poor discipline and a leaky defence, add to this players out of position and a rigid, turgid game plan.

I cannot fault the effort of the players but the coaches are just not producing the goods, comparing the rugby played in the earlier games today the style imposed by SB & Co appears out of date and alien to the players, who for their clubs can play fast heads up rugby looking for space but appear to be constrained by the tactics.


I am not disappointed by the loss just the manner of it.

R
Ruppansy 5 days ago

Completely agree BH. Time for a coaching change. Look at the difference Rens made with the All Blacks this weekend. They had structure, were disciplined, clear in how they wanted to play, chose the best players in their best positions, considered combinations. England are still at sixes and sevens. Fin Smith was really good. Marcus Smith is wasted at 15 IMO, he’s much better at 10. England have the talent, just not the coach.

C
Conrad 6 days ago

Formidable from the boks and largely not having to move out of second gear. Not rattled by the late changes and disruption.


Walked through England in the first quarter which was enough to lay down a game winning marker.


Far too often England are getting 40 PTS put on them.

E
Ed the Duck 6 days ago

I’d have thought you would reckon it wasn’t often enough…?

G
GrahamVF 6 days ago

That was possibly one of the worst England performances in recent years.

W
Wayneo 5 days ago

Tactically outplayed by the SB’s more than a bad performance by the Poms.


SB’s had the game in the bag withing the first 1/4.


Already on the 14 minute mark I was thinking to my self that the SB’s would get to 50 points.

R
Rodney Ford 6 days ago

Sometimes you’re only as good as your opponent allows you to be.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 26 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 26 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 28 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 34 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 36 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 36 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 38 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 51 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 59 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
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