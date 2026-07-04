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Nations Championship

Scotland head to South Africa in high spirits after maximum points against Pumas


Scotland's centre Rory Hutchinson scores a try during the Rugby Union Nations Championship match between Argentina and Scotland in Cordoba, Argentina, on July 4, 2026. (Photo by Diego Lima / AFP)
Comments
2 Comments

Scotland banished any lingering demons from November as they kicked off their Nations Championship with an emphatic 47-38 away win over Argentina.

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The Scots arrived in Cordoba intent on displaying their growth since squandering a 21-0 lead in losing at home to the Pumas last autumn.

And they did so in sure-footed fashion, overcoming periods of adversity at the start of each half to run in seven tries at Estadio Mario Alberto Kempes and get their campaign off to the best possible start against a side ranked two places above them.

VIDEO

Gregor Townsend’s side have now won four of their six Tests this calendar year as they head to Pretoria in buoyant mood for next Saturday’s showdown with South Africa.

Argentina started strongly and made the breakthrough in the seventh minute when Joaquin Oviedo burst through the middle of a lineout maul all too easily. Tomas Albornoz added the extras.

Match Summary

1
Penalty Goals
0
5
Tries
7
5
Conversions
6
0
Drop Goals
0
134
Carries
140
6
Line Breaks
10
8
Turnovers Lost
13
7
Turnovers Won
9

The Scots appeared to be firmly up against it and – with stand-off Tom Jordan, starting in place of the injured Finn Russell, already off for an HIA – they were dealt a further blow when tighthead Elliot Millar Mills limped off, with Zander Fagerson summoned from the bench in the 13th minute.

Townsend’s men mustered a strong response to this chastening start, however, and they got themselves up and running from their first venture into the Argentina 22 in the 18th minute.

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Rory Hutchinson looped a magnificent pass out to the left, allowing midfield partner Sione Tuipulotu a routine finish on the right. Fergus Burke, temporarily on in place of Jordan, nailed the conversion.

Five minutes later, the resurgent visitors went ahead. With Kyle Rowe halted on the left following an impressive line-break, Ben White arrived to flip the ball into the path of loosehead Pierre Schoeman, who burst over the line to mark his 50th cap with a try. Jordan, back on after passing his HIA, was off target with his conversion.

The hosts reduced their deficit to two points when Albornoz launched a long-range penalty between the posts in the 34th minute.

But Scotland added their third try two minutes later when Hutchinson wriggled his way over on the left after some brilliant work by Tuipulotu. Jordan added the conversion.

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The Pumas – trailing 19-10 – started the second half with renewed purpose and got themselves right back into it just two minutes after the restart as Rodrigo Isgro ran on to Albornoz’s kick-through and got away from Rowe to score on the right.

But Scotland regained full control of the scoreboard as replacement Gregor Brown pushed over from close range in the 52nd minute before Scott Cummings also marked his 50th cap with a try four minutes later after good work by Rowe and White to set him free. Jordan converted both as the Scots opened up a 16-point lead.

Argentina hit back in the 65th minute as Tomas Rapetti pushed over from close range, with Jamie Dobie sin-binned as he paid the price for multiple team infringements.

But the 14-man Scots soon reasserted their authority as debutant Gregor Hiddleston barged over off a lineout maul, with Argentina’s Joaquin Moro sin-binned in the aftermath.

Rowe went over on the right in the 73rd minute as Scotland continued to flex their muscles, although late tries from Pumas pair Lucio Cinti and Agustin Moyano reduced the full-time deficit to nine points.

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Comments

2 Comments
S
ScottishPuma 5 days ago

It was the worst Los Pumas performance for a very long time. Complete disconnect, look like they’d only just met. No physicality, lazy and disinterested in defence and in very facet of the game very poor. Light years away from the brilliant RC team of last year, when will this team be consistent?

F
FC 5 days ago

High spirits, huh?

Lets see how that plays out at Loftus next week lads.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 25 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 25 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 27 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 33 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 35 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 35 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 37 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 50 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 58 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



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49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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