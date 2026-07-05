Northern | US
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Tomorrow
00:10
Tomorrow
02:40
Tomorrow
05:10
Tomorrow
08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
20:00
Sunday
09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
11:30
U20
Sunday
11:30
U20
Monday
09:00
U20
Monday
09:00
U20
Monday
11:30
U20
Monday
11:30
U20
World Rugby Junior World Championship

Spain U20 player handed hefty ban for racially abusing French player


The World Rugby Junior World Championship trophy at Metekhi Church in Tbilisi, Georgia, on Tuesday, 23 June. Photo: Levan Verdzeuli/World Rugby.
Comments
7 Comments

Spain U20 player Mateo Aragón has been banned for seven matches after an independent disciplinary committee upheld a citing for racist verbal abuse directed at a French player during the World Rugby Junior World Championship.

ADVERTISEMENT

The incident occurred during the Pool D fixture between Spain and France in Kutaisi on 2 July, with the France U20 team management subsequently referring the matter to the independent citing commissioner.

The comments were made in French and directed at France under-20s France fly-half Luka Keletaona as the Spanish players passed the French players following a try.

VIDEO

“I was there to get the lads together under the posts,” Keletaona told reporters in Georgia following the game. “The Spaniards passed us and that’s when the racist remarks were made.

“Racist comments have no place on a field. It must not go unnoticed.”

The panel examined match footage and audio and considered witness statements from members of both squads. It determined that Aragón had not proven on the balance of probabilities that the citing should be overturned.

Regarding the sanction, the committee applied a mid-range entry point of 12 matches. Citing the racial nature of the offending as an aggravating factor, the panel declined to award full mitigation, arriving at a final ban of seven matches.

Aragón’s fixture list is yet to be confirmed.

World Rugby, in its statement, said: “There is no place in rugby or society for discrimination, abuse or hate speech, and any complaint of discrimination is taken extremely seriously by World Rugby and its disciplinary personnel.”

ADVERTISEMENT

“While noting that emotions understandably run high when such complaints are brought, World Rugby urges the rugby family to be respectful of all individuals involved, particularly via the forum of social media.”

Under World Rugby Regulation 17, Aragón has 48 hours from receipt of the written decision to lodge an appeal. A full written decision will be published in due course.

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Get the RugbyPass App 📱

Follow the biggest matches with live scores, line-ups, news and analysis, all in the RugbyPass App.

Download Here
On Apple IOS, Android, and Tablet.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

5
2

The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

4
3

Andy Farrell responds to Eddie Jones prediction for Japan’s clash with Ireland

7
4

Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

49
5

England keep faith in XV with only two changes, but 3 debutants wait on bench

17
6

'Birthplace of Welsh Rugby' threatened with closure

4
7

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

11
8

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3

Comments

7 Comments
J
JF 4 days ago

The World Rugby mafia is up to its old tricks. There's no evidence against the Spanish player other than the French player's testimony. Furthermore, WR is telling the accused he has to prove his innocence. This is insane! What would have happened if the roles were reversed?

S
Soliloquin 5 days ago

2026, and we’re still witnessing that kind of ignorant behaviour.

u
unknown 5 days ago

So the Spanish player tried to have the citing overturned, so he didn’t admit it. If the mid entry point is 12 weeks why was it deemed suitable to give him only 7 weeks ? If he had admitted his guilt and apologised and showed contrition I could understand why he may have been given a lesser sentence but not when he failed to have it overturned. Should get the full 12 weeks and even that isn’t enough.

C
Conrad 5 days ago

Jaminet deservedly got 34 weeks and his abuse wasn't even on the field or directed at a player.

J
J Marc 5 days ago

More évidence maybe…

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

H
Henrik 28 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 28 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 30 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 36 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 38 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 38 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 40 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 53 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close